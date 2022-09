Ei ihme, että niin paljon tulee ulosajoja ja kolareita, kun kuljettajat räplää vain kännyköitä

Tekstareissa ollaan pettyneitä esimerkiksi globalisaatioon.

Kauppoihin on saapunut kauniita kanervia, mutta osa jo ehtinyt kuivua, vettä ne tarvii sisätiloissa.

Onko tupakointi todellisuudessa lainkaan vähentynyt? Kauppojen, kirjastojen ja asuintalojen ovien pielissä on aina joku sauhuttelemassa, vaikka seiniin on laitettu selvät kieltokyltit. Sisäänmeno on todella epämiellyttävää, kun joutuu kulkemaan läpi paksun savuverhon. Kaiken lisäksi tupakan tumpit on heitetty maahan, vaikka vieressä on roska-astia.

Miksi ihmeessä valtionvelka niin monia kauhistuttaa? Talous on keino, ei päämäärä. Säästämällä yhteiskunta kurjistuu. Ja lainaa saa kansainvälisiltä pankeilta, suursijoittajilta ynnä muilta. Raha on virtuaalista. Sitä näpytellään lisää. Valtiot ottavat velkaa, jotta kansalaiset eläisivät paremmin. Kaikki valtiot ovat ylivelkaantuneita. Suomi piipertää melko pienellä velalla. Rahan arvo muuttuu, mikään maa tuskin on maksanut koko velkaansa takaisin.

"Kapiainen" on haukkumasana. Aivan sama jos lakimiestä kutsutaan huijariksi ja lääkäriä puoskariksi. Olen monta ihmissuhdetta katkaissut jonkun puhuessa "kapiaisista". Antti Pekola

Kyl mää niin ilahduin, kun TV alko lähettämää pitkiä alueuutisia!

Kaikkiin pelkällä moottorivoimalla kulkeviin laitteisiin pitäisi olla promilleraja. Vaihtoehto: autolla saa ajaa humalassa maksimissaan 25 kilometrin tuntinopeudella.

Jouduin aikoinaan aikuisneuvolaan potilaaksi, kun olin ylipainoinen. Hämmästyin, kun kaikki hoitajat olivat todella lihavia. Olin hoikka heihin verrattuna. Terveydenhoitaja sitten selitti asian, että kun on kolesteroli korkealla. Itselläni viimeisimmässä raskaudessa verensokeri noussut aikoinaan. Mutta ei ole ensimmäinen kerta, kun tapaan ylipainoisia terveydenhoitajia.

Kiitos Tellervo Seppälä kirjoituksesta. Terveyskeskuksessa tehtiin pieni leikkaus miehelleni, odotin aulassa ja huomasin, miten ikäihmiset kävivät luukulla. Surullista kuultavaa, ei aikoja lääkärille, ei aikoja sairaanhoitajalle, pitää itse soittaa. Puhelinnumeron saimme mekin kyllä sieltä. Rahaa pannaan menemään, mutta vanhat unohdetaan. Ei kaikilla ole puhelinta, eikä ainakaan älypuhelinta.

SK uutisoi 20 euron huumekaupasta 6.9. Episodin erikoisuus paljastuu, kun lukee jutun loppuun asti. Myyjä vaati ostajalta yli 12 600 euron korvausta! 300 euroa t-paidasta! Kun asiaa vielä oikeudessa käsitellään, ja todennäköisesti molemmat todetaan varattomiksi, 20 euroa muuttuu korvauksineen ja oikeuskuluineen pahimmillaan järkyttäväksi summaksi, jonka veronmaksajat maksavat! Hyvä Suomi! Veli-Matti Lähteenmäki, Pori

Nyt voi sanoa, että globalisaatio ei ole tuonut maailmaan mitään hyvää. Ei mitään.

Lähdin varta vasten ostamaan Noormarkun markkinoilta polttopuiden kantamiseen tarkoitettua koppaa. Palasin markkinoilta kuitenkin ilman puukoppaa, eikä tyttäreni saanut synttärilahjaksi markkinoilta ostettua koppaa. Kauppoja ei syntynyt, kun pankkikortti ei kelvannut maksuvälineeksi kahden eri koppakauppiaan myyntipaikalla. Miksi yrittäjien järjestämillä markkinoilla vielä nykypäivänä käteiskauppa kukoistaa?

Minkälaista kasvatusta kansakoulussa on annettu 1950–60-luvun taitteissa. Tuloksen voi havaita, kun seuraa lippisäijäkaksikkoa kahvilan ikkunapöydässä paraatipaikalla heti aamusta alkaen.

Joissakin maissa poliitikot ottavat vastuun munauksistansa ja eroavat, joissakin maissa eivät.

Ei ihme, että niin paljon tulee ulosajoja ja kolareita, kun kuljettajat räplää vain kännyköitä ja rekkakuskit touhuu läppäri ohjaamon päällä. Eikö tähän touhuun saada loppua! Niin isot sakot, että toimii!