Ennen kuin valtio rupeaa jakamaan tukiaisia kaikelle kansalle, pitäisi tutkia, kuinka suurta osaa kansasta kova sähkölasku koskee. Oman "tutkimukseni" mukaan korkeaa sähkömaksua joutuu maksamaan vain minä ja yksi tuttu. Muilla kuuluu olevan 4 sentin/kWh-hintainen sähkösopimus vuoden tai kahden päähän. Parhaimmalla neljä vuotta. Eli tarkoitan, että ei käy kuten koronatuissa, että nopeimmat saa ja loput vikisee valtion kassan seurana.

Hallitus esittää sähkölaskuun omavastuuosuutta. Se olisi yli 500 euroa kuukaudessa ylittävästä osuudesta 60 prosenttia. Jos sähkölaskusi kuukaudessa on esimerkiksi 510 euroa, niin saat vähentää verotuksessa 6 euroa. Varmasti tämä tieto helpottaa niitä, joiden kuukauden sähkölasku nousee sadasta eurosta yli viidensadan euron. Tieto lisää tuskaa

Onko OOMI porilaisten Uniper? Oulun Seudun Sähkön asiakas on verrattavissa saksalaisen edullisen kaasusopimuksen käyttäjään. Porilainen sähkön käyttäjä on kuin Suomen kansa, joka maksaa "viulut". Miten on mahdollista, että tällainen epäedullinen sopimus on päässyt syntymään?

Määräaikaisen sähkösopimuksen energiahinta on kahden vuoden ajan 28.67 senttiä kw/h. Ei todellakaan kannata siirtyä sähköautoiluun.

Nyt tarvitaan hallitukselta toimia, että sähkön hinnalla kikkailusta tehdään loppu ja kuluttajat saavat kohtuuhintaista sähköä, ei suunnitellut tuet auta. Hiilivoimalat käymään niin kuin ennen, kun sähköä tarvittiin. Ei nuo tuulivipperät riitä, vaikka niitä jotkut hallituksessa kovasti kehuvat maailman pelastajina.

Onni oli yksillä, kesä kaikilla. ST1 Nordic yli kaksinkertaisti alkuvuoden tuloksensa. Nyt tulos oli 226 miljoonaa euroa. Ja valistunut ennusteeni on, tämä on vasta alkua. Näemme vastaavia tulosparannuksia myös muualla.

Missä on Porin liikennekulttuuri, tai ei sitä ole. Aikuiset, eläkeläiset ja nuoret ajavat polkupyörillä esimerkiksi Valtakatua pitkin, vaikka ei merkki sitä salli. Monta vaaratilannetta on ollut. Olisiko syytä jotain tehdä asialle?

Ihmettelen, miten Olli Lindholmia hehkutetaan niin paljon, itse en kuule hänen lauluaan kovin lahjakkaana. Sen sijaan Jussi Hakulinen oli mielestäni erittäin lahjakas. Kuuntelin hänen ensimmäistä tulkintaansa Joutsenlaulusta Youtubesta usein, hän kai silloin korkeintaan 19 ehkä. Laulu ja sanat ikimuistoiset. Toivottavasti saan itselleni vielä tämän äänityksen.

Oletko jonottaja? Onko edessäsi jonottavalla turvaväli edelliseen jonottavaan? Voisitko silloin myös kunnioituksesta pitää turvavälin, vaikka kuinka tekisi mielesi laskea ihohuokoset edeltävän jonottajan niskasta?

Lehdessä on ihmetelty moottoriurheilun tarpeellisuutta. Esimerkiksi rallissa mietitään koko ajan vaihtoehtoisia ratkaisuja. MM-sarjassa on hybridiautot ja ympäristöystävällisemmät polttoaineet. Yleensä ne, jotka lajia vastustavat, eivät itse ymmärrä lajista mitään. Jyväskylän vuotuinen MM-ralli on tärkeä tulonlähde koko Jyväskylälle. Motorsportin puolesta

Satakunnan Kansan mukaan Porin kaupungilla on ylläpidettävänä tuhat kilometriä liikenneväyliä. Edelleen SK:n mukaan tällä hetkellä on käytössä 32 aurayksikköä. Jos jokainen etenisi kävelyvauhtia, tulisi väylät käytyä läpi 6,5 tunnissa. No, tiellä on 2 kaistaa mutta todellinen nopeus auralla on ainakin 15 kilometriä tunnissa. Nyt pitää työaika pistää joustavaksi niin, että viikonloppunakin ollaan heti töissä kun pitää. Ja vapailla ollaan silloin kun ei ole töitä.

Ihannemaailmani: kokonaisveroaste 10 prosenttia, velat 0. Kaikki muu voidaan yksityistää, paitsi maanpuolustus. Yksityinen hoitaa asiat 100 kertaa tehokkaammin. Siis: alas sosialismi. Antti Pekola