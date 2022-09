Suuri kahvinkeitinkeskustelu jatkuu tekstaripalstalla.

Alle kaksikymmentä euroa maksaa kahvinkeitin, jossa on neljänkymmenenviiden minuutin aikakatkaisin. Kannattaisiko se ikivanha vaihtaa tällaiseen?

Maahantuojan vastuulla on, ettei sellaisia kahvikeittimiä pääse markkinoille, jotka Ilpo Niemen mukaan jättävät keittotehon päälle. Niemi ei väärää lausumaansa vieläkään korjaa. Tukes valvoo sähköturvallisuutta. Markku Tanttinen

Saiko vielä 20 vuotta sitten Saksassa tehtyjä jääkaappeja ja pesukoneita. Nykyään ei saa. Niitä, joihin on kylkeen lätkäisty vanha eurooppalainen tuotemerkki kyllä saa, todellinen valmistusmaa vaan on ihan toinen.

Tuttuja ja kestäviä saksalaisia kodinkonemerkkejä valmistetaan nykyisin Kiinassa.

Melkein 30 vuotta hyvin palvellut "jenkkikodinkoneeni” viimein hajosi, mutta se saatiin vielä korjattua, kunhan jonkun aikaa odotettiin varaosia Kiinasta.

Kiinnostaa tietää, mikä on sähköyhtiöiden osakkeiden omistajien osuus suuresta hinnannoususta. Ettei heiltä nyt vaan menisi siemenperunatkin.

Pakostakin tulee mieleen, että ajaako porukka nyt omia etujaan tässäkin asiassa. Entäs pienen mökin mummu, joka on lapsensa pystynyt elättämään ilman ylimääräisiä lapsilisiä ja menonsa minimoimaan mahdollisimman pieneksi, lämmittämällä puilla ja kilpailuttamalla sähkönsä. Entäs sitten öljylämmittäjät, joita yritettiin pakottaa siirtymään sähköön. Miten heitä autetaan? Polttoöljyn hinta on tuplaantunut. Miksi osaa aina hyysätään? Tasapuolistako?

Tuomo Hurme. Kun olet noin hyvin kartalla maapallon tilasta ja ihmisen toiminnasta, niin kerro tämmöiselle virattomalle insinöörille, mitenkä Sahara-niminen viheriöivä metsä, jopa sademetsä, on aavikoitunut? Et saa mitenkään ihmistä yhdistetyksi siihen.

Vaikka pahoin pelkään Tuomo Hurmeen olevan kirjoituksissaan oikeassa, silti toivon hänen olevan väärässä.

Aurinkopaneeleilla ei kyllä ratkaista Suomea uhkaavaa sähköpulaa joulu-helmikuussa, joten nyt järki käteen ja kaikki polttoaineet käyttöön hiiltä ja turvetta myöden. Elämme kuulemma sota-aikaa, joten toimenpiteiden pitää olla sen mukaisia. Maapallon ilmasto pitää kyllä huolen itsestään, eikä Suomesta paljon hätkähdä.

Vaikka demarit olisivat valinneet johtajakseen vanhan karvalakin, sen tekemisiä haukutaan viimeiseen saakka.

Vieläkö joku tosissaan uskoo, että valtionvelka on tarkoitus maksaa joskus takaisin. Hyvä kun selvitään koroista. Esimerkkinä käy Italia.

Ihmetyksen aihe. Kaikkien hintojen nousu on tehnyt sen, että valtion verotulot ovat kasvaneet valtavasti. ALV on 24 prosenttia, paitsi ruuan 14. Mihin on ne ylimääräiset nousseet verotulot hassattu.

Suomalaisia käsketään erilaisiin säästötalkoisiin, mutta samaan aikaan rahaa jaetaan edelleen ulkomaille, eikä niistä rahoista ole yhtään vähennetty.

Keskustapuolueen ja RKP:n istumapaikkoja tulisi siirtää eduskunnassa selvästi vasemmalle. Nämä puolueet ovat tukeneet niin vahvasti Marinin vasemmistohallituksen ideologiaa, että ei voida puhua enää oikeistopuolueista.

36-vuotias saattaa olla nuori esimerkiksi pääministerinä, mutta muuten kyllä keski-ikäinen.

Koskahan se infra rakentuu niille kaikille kolmelle miljoonalle sähköautolle? Nythän niitä taitaa olla vaan se 30 000 liikenteessä. Kysyn vaan.