Sähkönhintakeskustelu jatkuu tekstaripalstalla.

Sähkön hinnasta on paljon keskusteltu. Entä lämmitysöljy? Vuonna 2020 hinta oli 0,805 ja nyt pyydetään 1,8086 per litra. Korotus on yli 50 prosenttia. Jos sähkön hintaa alennetaan, pitää myös lämmitysöljyn hintaa.

Sähkön hinnasta puhuttaessa on unohdettu tärkein, eli siirtomaksut verojen kanssa. Ne nostavat loppulaskun yli kolminkertaiseksi. Siinä olisi korjattavaa ja paljon, ei se sähkön tuottajahinta ole ongelma.

Vielä vähän aikaa sitten vihreät "tiesivät", että sähkön tarve tulee vähenemään, eikä tuotantoa tarvitse siksi lisätä. Nyt puolueen puheenjohtaja ympäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo on havainnut toisin ja kertoo, että sähköntuotantoa on liian vähän. Tällaiset tuuliviiripäättäjät pitäisi pudottaa hallituksesta, ei energia-asioita näin voi hoitaa.

Mitä suurituloisempi perhe, sitä suurempi on yleensä myös sähkön käyttö, samoin sähkön välillinen käyttö. Ruuan alv-ale hukkaantuisikin suhteellisesti enemmän pienituloisten hyödyksi.

Jos hallitus todella tahtoisi huomioida budjetissa vähätuloiset, se voisi lopultakin jättää lapsilisän jakamisen isotuloisille. Tuloraja voisi olla 3 500–4 000 euroa kuukaudessa. Toinen konsti olisi palkkojen ja eläkkeiden euromääräinen indeksikorotus eikä prosenttimääräinen. Hallituksella on käytettävissään tarpeeksi avustajia, joilla toivottavasti myös kykyä hoitaa näin yksinkertaiset asiat. Kela, verovirasto ja eläkelaitokset tietävät tarkkaan kaikkien tulot.

Totta. Me kaikki voimme juoda ja tanssia. Mutta kaikki eivät ole todellakaan pääministereitä. Tässä vissi ero, jonka pitäisi nykyisen pääministerinkin tajuavan. Häneltä vaaditaan omaa tolkkua. Voiko joku kuvitella, että Juha Sipilä olisi riehunut Marinin tavoin.

Mikä kahvila on ensimmäinen, joka laittaa kyltin ”Lippisten käyttö sisätiloissa kielletty”?

Valehtelu on rumaa, opetettiin jo pikkulapsena. Miksi ihmeessä on valtava määrä aikuisia, jotka elävät valheessa ja haavemaailmassa?

Älkää nyt hyvät ihmiset alkako niitä viivakoodeja siinä kassalla lastatessa etsimään ja pyörittelemään, kyllä taitavat kassahenkilöt tekevät sen paljon tehokkaammin. Ja aika monella uudemmalla kassalla ei edes tarvitse käännellä. Vaikka toisaalta, kun nyt tekstariparlamentti taisi päättää, että on ihan ok tukkia kassajonot pakatessa, voihan sen tukkimisen tosiaan aloittaa jo lastatessa.

Suomalaiset iäkkäämmät pitkäaikaistyöttömät ja muut raskaan työn raatajat ovat kyllä panneet merkille, miten kaveripiiri pyörii kun uusia virkoja täytetään. Hyvästä virasta toiseen hyvään virkaan yli kuusikymppisinä on tätä päivää. Kohta ollaankin jo eläkkeellä ja hyvin menee.

Porille kaupunginjohtaja, jonka porilaiset haluavat. Ei johtajaa, jonka puolue tarvitsee.

Jos Uniperin pelastuspakettia lähdetään peukaloimaan, onko koko yhtiön konkurssi Fortumille edullisempaa. Perusteet konkurssille kai löytyvät, eikä suomalaisten kuulu korvata Saksan kauppapolitiikan virheitä. Pinomäen saapas

Ja Kokemäellä kaikki meni päin Prinkkalaa...

Enäjärven tuhosi suojelu. Jää tutkijalta sanomatta todellinen syy. Eikä ole ainut lintukohde, joka voi huonosti suojeltuna. Merialueen suojellut lintuluodot on lähes poikkeuksetta autioita ja lintukannat voivat huonosti. Ihmisen syytä, kun on suojelulla aiheuttanut luontokatoa.

Ostin torilta litran muovirasiallisen pensasmustikoita, hinta 7 euroa. Kotona mittasin ja rasiassa oli 8 desilitraa. Onko reilua?

Eipä voi sanoa, että suomalaiset "nauttivat" poikkeuksellisen laajasta maksuttomien tv-kanavien valikoimasta. Meitä kohdellaan kuin dementikkoja, samoja elokuvia ja sarjoja kierrätetään kanavalta toiselle, ikään kuin niitä ei enää viikon päästä muistaisi. Hyvänä esimerkkinä Baywatch-sarja, jonka kaikki 11 kautta esitettiin reilusti yli vuoden kestävänä putkena ja heti perään sama sarja aloitettiin taas alusta uusintana.