Tekstiviestipalstalla vaaditaan, että Porin seuraava kaupunginjohtaja valitaan määräajaksi.

Hallitus kaavailee perheille sähkölaskun suuruuteen perustuvaa tukea. Tuki, minkä tahansa kriteerin täyttymisestä huolimatta, luo mahdollisuuden epäoikeudenmukaisuuteen? Aivan kuten sähköautojen hankintatuki, joka hyödyttää vain rikkaita, jotka tukea eivät tarvitsisi! Ainoa peruste avustukselle voisi olla sosiaalinen. Kuitenkin jokainen olisi voinut muuttaa sopimuksensa. On oma vika, jos maksaa liikaa, yrityksilläkin!

Sähköauton hankintatuesta pitäisi nyt luopua ja antaa vastaavan suuruinen tuki aurinkopaneelien hankintaan. Näin säästettäisiin sähköä ja tuotettaisiin kotitalouksien pakolliseen kulutukseen sekä hinta laskisi.

Tarviiko rikkaat nyt sitten verovähennykset lukaaliensa sähkölämmitykseen ja vielä ylimääräisiä lapsilisiä? Voi elämän kevät tätä rikkaiden hyysäystä. Köyhät köyhtyy, mutta mitä väliä!

Sähkönhinta on nyt noussut sellaiseksi, että diesel-Passatilla on halvempi ajaa kuin sähköautolla. Laskin tämän todellisella keskikulutuksella, joka on 4,5 litraa sadalla.

Meillä on maailman nuorin ja kaunein pääministeri. Kovin vaan on kalkkiksilla tarve kritisoida häntä milloin mistäkin epäoleellisesta, koska ovat kateellisia nuorelle ja menestyneelle pääministerillemme. Hyvä nuori sukupolvi, näyttäkää, että maailma voi muuttua liberaalimmaksi.

Kun on seurannut Sanna Marinin ympärillä käytyä keskustelua tulee mieleen se, että vaikka demarit olisivat valinneet johtajakseen vanhan karvalakin, niin sen tekemisiä puolustetaan viimeiseen saakka!

Marinin anteeksipyyntö, eivätpä ole entisetkään kansalta anteeksi pyytäneet. Kyllä olisi ollut monilla aihetta, oli puutarhan hoitajia, alkoholisteja, kikkelikorttien lähettelijöitä ynnä muita, mutta kun ne olivatkin miehiä! Annetaan me anteeksi hänen vapaa-ajan vietosta tullut kohu. Nainen on paikallaan.

Ilkka Kanerva joutui luopumaan ulkoministerin paikastaan paljon pienemmästä syystä. Ei muuta kuin potkut pääministerille!

Missähän maassa se presidentti kansaa yhdistää? Suomessa on kansa jakaantumassa kahtia ja jakaantuu lisää ensi talvena.

Tällä hetkellä Suomella ei ole ainuttakaan valtiomiestaitoista johtajaa, on vain yhteen suuntaan tuijottavia. Siksi ankeat ajat tulevat.

Porin tulevan kaupunginjohtajan tulee olla pätevä ja hänet tulee valita määräaikaisella sopimuksella. Tämä siksi että voidaan vaihtaa, mikäli ei täytä odotuksia. Sopivia täällä on ollut riittävästi.

Isot kiitokset Winnovan parturikoululle hyvästä värjäyksestä! 30.8. kello 13:n asiakas

Hoitajapula ja muu ammattihenkilöpula eri aloilla johtuu suurelta osin yhteiskunnan päättäjien lepsusta vallankäytöstä! Täällä hoidetaan ja koulutetaan nuorisoa lähes ilmaiseksi yli 20 vuotta! Sen jälkeen nuoriso muuttaa ulkomaille tai ei mene täällä töihin, edes alalle jolle on saanut sen ilmaisen koulutuksen!

Kiitos Päivi Aro mielipidekirjoituksestasi (SK 30.8.).

Onko se asiakaspalvelija liimattu sinne kassan taakse? Rohkeasti sinne terassille ja hymyillen toivottamaan asiakas tervetulleeksi ja kysymään, mitä sinulle/teille saisi olla. Ja jos vastaus on, että ei tällä kerralla mitään, voi kohteliaasti ilmoittaa, että paikat on varattu ostaville asiakkaille. Ja asiasta voi laittaa vielä lapunkin terassille. Siisti pukeutuminen lippalakilla tai ilman riittäköön, jos paikassa ole erikseen mainittu pukukoodia.

Japanilainen pyörävalo on kestänyt 25 vuotta. Saksalainen pyykinpesukone ja jääkaappi ovat kestäneet 20 vuotta. Kaverin kiinalainen pyörävalo kesti kaksi käyttökertaa ja jääkaappi kaksi vuotta. Miten Kiina pelastaa maailman? Kiinahan sortaa vähemmistöjä ja tukee Venäjää.