Venetsialaisjuhlat R-niemes hienot! Parit paukut ja kynttilöitä. Piisaa meille!

Tulipahan vietettyä Luontopäivää lauantai-iltana äänekkäin menoin, jopa osa kotieläimistä pillastui, kuinkahan villit viihtyivät?

Säästöpankki mainostaa itseään hyvänä toimijana. Kaikki säästöpankit vai? Porissa Aito Säästöpankki lopetti kassapalvelut kokonaan. Nyt kaikkien tämän pankin kassapalveluja tarvitsevien kannattaa miettiä pankin vaihtoa, itse harkitsen. Kyllä nyt sentään jotain asiakaspalvelua pitää saada Porin kokoisessa kaupungissa.

Tänä vuonna ruokakaupat kirjaavat mittavoittoja. Melkein joka jauhopussiin ja tuotteisiin korotus. Ei ainakaan tuottajan laariin ole vielä satanut.

Olkiluoto 3 käynnistys on SK:n (27.8.) mukaan suunniteltua aiemmin. Miten se on mahdollista, sillä suunniteltu valmistumisvuosi oli 2009? Onko TVO:lla käytössään aikakone?

Tehy uhkaa teho-osastoja lakolla. Siis uhkaavat potilaiden hengellä. Missä hoitajan etiikka? Eroaisin Tehystä, jos en jo olisi eronnut.

Todella outoa ja uniikkia, yrittäjä käyttää yleisiä katualueita toimitiloinaan ja esiintyy vielä marttyyrina. Talvella Patakirppiksen pihassa kävi aamupäivisin kuorma-autoja tyhjäkäynnillä 4–5 tuntia putkeen. Kirppiskävijä

Ihmettelen, miksi sähkön hintaa jatkuvasti nostetaan? Ei sen määrä ja saatavuus siitä mihinkään nouse. Sähköyhtiöt vain näin kasvattavat voittojaan kuluttajien kustannuksella.

Vanhemman tehtävä on aamulla arvioida lapsen fyysinen kunto, onko kykeneväinen päivähoitoon vai ei. Ei kai meidän varhaiskasvattajien sitä enää siinä aamulla tarvitse tehdä siinä muun työn ohella? Oletamme jo valmiiksi että lapsi tulee terveenä päivähoitoon. Ei sairaana.

Miten on, pitääkö Suomen maksaa muissa maissa riehuvien metsäpalojen aiheuttamat päästöt sekä niistä vähenevät hiilinielut?

Taas on löytynyt uusi villitys. Lehdissä kysellään asiasta kuin asiasta ”olisiko miehelle tehty sama” ja Joka paikassa nähdään ”naisvihaa”. Olisiko kuitenkin mahdollista, että naiset itse edes pikkuriikkisen verran olisivat aiheuttaneet tuota ”vihaa”, jota en kyllä ole huomannut olevan vaan kaikki eri mieltä oleminen luokitellaan vihaksi ja rumpua lyödään kunnes löytyy uusi muoti-ilmiö.

Ei voi kun ihmetellä Pesäkarhujen peliä,ettei osata lyödä juoksuja, tulee vaan koppi kopin perään. Toivottavasti ryhdistäydytte keskiviikon peliin.

Onko nuorilla aikuisilla sivistyksessä iso aukko? Olin lauantaina Käppärän hautausmaalla ja katselin, kun nuoret naiset olivat menossa siunauskappeliin iltapuku päällä ja olkapäät paljaana. Eikö jo kotona opeteta, miten pukeudutaan siunaus tilaisuuteen/hautajaisiin? Tilaisuus on arvokas ja pukeutumisella kunnioitetaan vainajaa. Viimeinen matka

Pimeällä työmatkailijoita, aamuyöllä varhaiseen juna- ja bussivuoroon kävelijöitä matkalaukkujensa kanssa ei voi pimeään hunningolle hylätä. On nähtävä kuoppia, jalkakäytävän reunuksia varottava. On nähtävä, väijyykö puistoissa, puskissa tai porttikongeissa ryöstö- tai raiskausaikeisia, ehkä väkivaltaa käyttäviä tai koiran ulkoiluttajia. Liukkaat, hiekoittamattomat kohdatkin kuuluu nähdä myös jalankulkijan. Joillakin on voimakkaasti heikentynyt näkö, silmälaseista huolimatta. Kaikki eivät takseja käytä, etenkään siihen järjestelmään tehtyjen joidenkin muutosten myötä. Ei jokaisella ole taloudellisesti mahdollisuuksia käyttää taksia. Turvallisuus kuuluu kuitenkin kaikille!

Mieluummin minäkin katuvaloja iltaisin ja öisin katselisin kuin keskellä päivää, kuten nyt taas on ainakin Meri-Porissa näyttänyt tapahtuvan. Ehkä niitä sähkönsäästötoimia ei vielä ole aloitettu, syytä kyllä olis.