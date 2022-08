Usein moititaan nuorison käytöstä. Kuuntelin torstaina Satasairaalan erään poliklinikan käytävällä, kun vanhempi rouvashenkilö huusi hoitajalle/sihteerille asiasta, jossa hän ei suostunut noudattamaan annettuja ohjeita, eikä mikään ehdotettu ratkaisu käynyt. Uhkailtiin valituksen teolla ja nimiteltiin. Mikäs se ”kaikki mulle heti” -sukupolvi nyt olikaan?

Pääministerin virka-asunto on myös hänen kotinsa ja koti on aina yksityistä aluetta. Ainoa tapahtunut virhe on yksityisten asioiden vuotaminen julkisuuteen. Oma käytös on aina omalla vastuulla, ihmetyttää miksi Marinin pitää pyytää anteeksi vieraidensa käytöstä. Alkaa kuulostaa koulukiusaamiselta, kiusaajina iltapäivälehdet. Taitaa toimittajilla olla ymmärryksessä vikaa, kun moneen kertaan tivataan samoja asioita. Jos olisi Marin tämän alueen ehdokkaita, äänestäisin häntä seuraavissa vaaleissa. Haluan, että Suomea johtaa ihminen, eikä pölyttynyt instituutio.

Vähärauman uuden koulun edustan kulkuväylien teko näyttäisi olevan vielä kesken Suntinkujan päässä. Toivottavasti valmistuu pian, koska on vaarallinen lapsille.

Poriin nousee jatkuvasti kauppoja, jotka myyvät samaa kiinakrääsää. Tarvittaisiin vihdoinkin tavaratalo, joka ei myy lainkaan kiinakrääsää.

Yöllä töistä kotiin fillaroiva kirjoittaja (SK-tekstarit 26.8.) kritisoi katuvalojen sammutusta. Sitä omaa napaa voi pyöräillessä kuljettaa hyvin pimeälläkin, koska fillarissa on valot. Ainakin pitäisi olla.

KATUVALOT POIS? Eikös polkupyörässä pidä olla valot pimeässä? Niillä näkee ja näkyy pimeässä ilman katuvaloja.

Vanha Erkki

KOVAÄÄNINEN ruohonleikkuu Porkassa. Eikö Porin kaupungilla ole varaa hankkia äänettömämpiä koneita hoitamaan nurmien leikkuuta? Luulisi, että insinöörit olis jo keksineet noiden melukoneiden tilalle parempia ratkaisuja. Kun täällä asuinalueellamme pörisijä aloittaa aamuvarhain, jopa klo 6.45, ei voi kyllä käsittää miksi. Melu on korvia huumaavaa ja herättää huonokuuloisemmatkin sulkemaan ikkunansa. Järjestäkää desibelimittari puistotoimelle, että voivat mitata koneensa aiheuttaman äänenvoimakkuuden.

ELY-KESKUS on ratkaissut vanhan, kansakouluajan laskutehtävän: puussa istuu kymmenen merimetsoa, yksi ammutaan, kuinka monta jää?

Kyllä tämän tulevan sähkökriisin edellä pitäisi kieltää kaikenlainen sähköautoilla ajelu.

Mistä sitä sähköä riittää autoille, kun kaikessa muussa pitää säästää sähkön kulutusta. Aika ristiriitaista tulkintaa.

Elämä on ihanaa kun sen oikein oivaltaa. Valheessa eläminen on karmaisevaa, kun totuus tulee aina julki.

Kaupan kassahihnalle tavaroita nostellessa voi nopeuttaa kassan toimintaa, kun kääntää kaikista tuotteista viivakoodin valmiiksi.

Taas nuo rohkeat metsän sankarit alkavat ampua sorsia, noita luonnon vihollisia. Myös naiset!

Mikä lienee syynä siihen, että oppilaista koko ajan suurempi määrä on erityisen tuen tarpeessa? Toisaalta vanhemmat eivät aina halua lapselleen esimerkiksi henkilökohtaista avustajaa, jotta lapsi ei leimaantuisi. Kenen etu se on?

Miten on mahdollista, että hirvittäviä tekoja tehneet rikolliset kulkevat vapaalla jalalla ja saavat esimerkiksi murhan yrityksestä päiväsakkoa, jonka me veronmaksajat luonnollisesti maksamme. Ja mitä enemmän rikot lakia, sitä vähemmällä pääset "paljousalennuksilla". Kauheuksia kokeneille sen sijaan elinikäisiä traumoja.