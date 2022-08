Hyvä kysymys tekstareissa 23.8.: Onko terve häpeän tunne kadonnut maailmasta?

Palloiluhalli. Olisi suurta viisautta ottaa aikalisä ja siirtää projekti urheilutalon viereen. Palvelevat toisiaan. Isomäen palveluiden kehittäminen on nyt pomppu sinne, pomppu tänne. Kaikki hallit/areenat ja palveluntarjoajat eivät kohtaa. Parkkiongelma väistämätön. Ja edelleen: samalla rahalla voisimme saada paljon enemmän kuin tämän yhden projektin. Joskus on viisautta vetää päätöksiä takaisin ja harkita asiat uudelleen uudessa valossa. Se ei ole tyhmyyttä. Hyvä johtajakin voi tehdä niin.

Pimeässä polkijalle tiedoksi, että polkupyörän lamppu on ollut pakollinen varuste jo vuosikymmeniä. Ja nykyään kaupasta saa edullisesti hyvinkin tehokkaasti matkan valaisevia lamppuja, kuluu sähköä aika paljon vähemmän kuin katuvaloilla. Vai meinaatko, että pitäisi tehdä sellaiset katuvalot, jotka syttyvät ja sammuvat samaan tahtiin kuin osut kohdalle? Voi taivaan taatto tosiaan.

VINKKI: satakuntalaisille omaa sähköä edullisemmin – mitä mieltä olette? Seinäjoen energiayhtiö myy Seinäjoen alueella halvempaa sähköä omille asukkailleen. Mitä, jos Porissakin satakuntalaisille myytäisiin halvempaa sähköä? Tuloksena olisi positiivista yhteisöllisyyttä, luottoa tulevaan – muuttajia alueelle!

Oomin YHDEN omistajan, Oulun Seudun Sähkön kotisivujen mukaan jäsenasiakas saa vähintään 20 prosentin alennuksen Oomilta ostetusta sähköenergiasta. Miten Porin kaupungin omistajaohjaus saa hoidettua Pori Energian (eräs omistajista) jakeluverkkoalueelle vastaavan alennuksen Oomilta ostetusta sähköenergiasta? Mihin toimiin Porin kaupungin omistajaohjaus ryhtyy edellä mainitun johdosta? Tämä kiinnostaa asiakkaana ja veronmaksajana.

No mites on Porin Energia. Sähkön hinnan noususta puhutaan kovasti. Pidättekö asiakkaanne hinnat kohtuullisena, kuten esimerkiksi Seinäjoen Energia. Kaupunginvaltuustokin voisi asiaa ottaa esityslistalleen.

Miten Suomen valtio on toiminut ja toimii voimalaitosten suhteen? Meri-Pori seisoo ja Suomea uhkaa sähköpula. Kuka on vastuussa? Fortumin johtajalla 125 000 euron kuukausiansio ja sitten annettiin 423 000 euron palkkio, vaikka Fortum oli jo joutunut antamaan 8 miljoonan tukipaketin. Kuka on vastuussa?

Yhtiöissä, joissa valtio on merkittävä omistaja, tehdään riskisijoituksia liian heppoisin perustein. Olisi pitänyt ottaa oppia Stora Enson (Jukka Härmälä) Amerikan-seikkailusta (tappio 5 miljardia) ja Soneran (Kai-Erik Relander) saksalaisen ilman ostosta (4 miljardia). Nyt kuitenkin Fortum/Uniper (Pekka Lundmark) pisti vielä paremmaksi. Sen kaupan lopullista hintalappua ei tiedä kukaan.

Hallitus kaavailee ohjeita sähkön säästöön, huonelämpötilojen laskua, sähkösaunomisen rajoittamista, sähkökatkoja jne. Hokkus-pokkus, sama hallitus on asettanut kunnianhimoiseksi tavoitteekseen saada erilaisten tukien avulla Suomeen noin 700 000 sähköautoa.

Ei tällä kirjoittajalla tunnu olevan mitään suhteellisuuden taju, joka väittää sähköautojen verovapauden poiston ratkaisevan energiapulan.

Kuka osaa laskea, mitä tulee maksamaan yhteensä kaikki Suomen marraskuun alusta helmikuun loppuun asti palavat "jouluvalot"? Siis mikä on valojen sähkönkulutus neljän kuukauden ajalta.

Sinä myynnin ammattilainen (SK-tekstarit 26.8.): kyllä hinnoista on hyvä uutisoida ja pitää keskustelua yllä. Vielä kun joku tutkisi, kuinka paljon hintojen olisi oikeasti kuulunut nousta, ja kuinka paljon ne ovat nousseet vain paremman katteen saavuttamiseksi. Peli ei aina ole rehellistä, kuten tiedämme.

Vanha sananlasku sanoo: parempi hikinen lippis päässä kuin kymmenen pöydällä.