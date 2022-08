"Osa lounaspaikoista on nostanut hintoja, mutta samalla heikentänyt laatua”

Elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, mikä on vaikuttanut monien lounaspaikkojen hintaan korottavasti. Kustannuspaine on vaikuttanut kirjoittajan mielestä joissakin paikoissa myös lounaan laatuun.

Jos kaikki ne lippisäijät laittaisivat tekstareihin moitetta kaikista pitkissä kalsareissa kulkevista naisista, ei palstalle sitten muuta mahtuisikaan. Että jos elettäisiin vaan ja annettaisiin olla.

Maailman suurin ja kamalin peto on ihminen.

Niissä kaupoissa, missä itse käyn, on tilaa pakkaamiseen sivummalla paljon enemmän kuin kassalla, ja eihän niille kassojen päädyssä oleville pikkutelineille mahdu kunnolla edes ketjun oma kestokassi. Mutta aika turhaa on tänne mitään Leania ehdotella, kyllä jäärät kaiken heti alas ampuu. Ja aika erikoista on, että kun minä-minä-minällä ei ole mihinkään kiire, ei sitten saa olla kenelläkään muullakaan.

Jatkuvasti kirjoitetaan, missä saa tavaroitaan pakata, miten ostokset saa hihnalle laittaa. Kohta monellakaan ei ole varaa edes käydä ostoksilla. Kyllä tilaa tulee kassoille, saavat istua rauhassa ja vahtia pakkaajia.

Pitäisikö päivystys jakaa eri tiloihin? Yli 70-vuotiaille oma tila. Miksi kätensä loukannut työikäinen jonottaa jälleen kerran sängystä pudonneen vanhuksen kanssa samassa paikassa?

Minulla ei ole mitään vanhusten hyvää hoitoa vastaan, kunhan rahaa jaettaessa – ja muutenkin – noudatetaan lakeja, kuten mm. YK:n lapsioikeussopimusta.

Pihlavassa satoi 17. elokuuta vain 8 mm, mutta 21. elokuuta peräti 56 mm.

Polttoaineen hinnalla mittarilla ei ole enää mitään tekemistä raakaöljyn hinnan kanssa. Eikö jakelijoilla ole mitään tuntemusta yhteiseen etuun? Pudottaisivat hintaa, antaisi hieman uskoa ihmisille. Voisiko joku ekspertti myös kertoa, miten vesivoiman ja ydinvoiman tuottamisen hinta on noussut? Tämä pitää saada tietää, koska sähkön hinta edustaa rikollista mielivaltaa nyt, eikä mitään markkinataloutta.

Nyt sähköautot pois verovapaudesta ja ilmainen polttoaine muihin kulkuneuvoihin. Kyllä vihreä liike on vastuussa mahdolliseen sähköpulaan, joten nyt ilmainen kulku muille. Ei se ole paljon pyydetty, kun näin saadaan toimimaan yhteiskuntamme, jota tähän asti on yritetty halvaannuttaa.

SÄÄSTÄMINEN. Katuvalot pois käytöstä maanteiltä, paitsi risteyksissä ja taajama-alueilla valot klo 22 saakka. Myös pyöräilyä lisäämällä säästöä. Tien pintoihin siniset merkit, missä saa pyöräillä . Esimerkiksi Tanskassa ei valot pala, ja pyöräily on suosittua.

Suomen kansa saa nyt haluamaansa kallista sähköä. Miksi valtio ryhtyisi alv-alella pilaamaan saavutettua tilannetta, jonka syypäitä löytyy joka puolueesta? Annika Saarikon tavoittelema sähkön hinnan halpuutus toteutuisi järkevimmin, kun Tahkoluodon hiilivoimala pantaisiin välittömästi sähköntuotantoon. Miksi voimala ei jo käy? EU:n alueella sähköä tehdään jopa öljyllä.

Hienoa, että lehdessä puhutaan myös miesten penis-asioista. Jos tämä saisi rohkeammin miehet hakemaan vaivoihin apua. Miehelle penis on arka aihe.

Onko pääministerin virka-asunto tarkoitettu virka-asioiden hoitamiseen vai nettijulkkisten juhlintaan? Miksei tähän kukaan puutu? Tällaisen jatkuvan pelleilyn jälkeen ihmetellään, mikseivät ihmiset äänestä vaaleissa.

Isä-vainaa oli 1970 rekkahommissa, suuntana "Eurooppa". Olin innokas turisti, niin pääsin katsomaan vähän muutakin maailmaa kuin Kuukkaria. Oltiin lauantain stadissa ja oli kerrankin hitusen löysää aikaa ennen kuin Finnhansa lähti, niin käytiin Viaporissa, Suomenlinnaksi toiset sitä sanovat. Olin silloin 15-vuotias. Siellä oli muistomerkki, missä luki: Älä luota vieraan apuun, vaan seiso omilla jaloillasi. Se äijä oli Ehrensvärd. Mahtoiko setä olla oikeassa? Mitä olemme oppineet tästä? Emmepä oikeastaan yhtikäs mitään.