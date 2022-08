Kyllä on Porin kaupungin rusinat pullasta -toiminta härskiä. Kaupungin päättäjät kilpaa julistavat ylpeyttä Matti Mattssonin saavutuksista ja toverillisesti taputtelevat miehen leveitä hartioita. Samaan aikaan kaupunki perii keskustan uimahallista niin kovaa vuokraa, ettei porilaisilla uimaseuroilla ole varaa järjestää kansallisen tason uintikisoja tuleville arvokisamitalisteille.

Tuntuu oudolta suojella petoeläimiä, jotka tuhoavat ihmisten ja lemmikkien ravintoa ja lihantuottajien työtä.

Puhutaan ilmaston muutoksesta, mutta kukaan ei uskalla puuttua formuloihin tai muihinkaan moottoriajoneuvoihin.

Hiilidioksidin globaalinen tuotanto on eri kokoluokkaa kuin mitä "hiilinieluilla" pystytään hetkellisesti (noin 100 vuotta) sitä sitomaan.

Kahden tunnin sähkökatko laskee ainoastaan hetkellistä huippukuormaa, ei lopullista energiankulutusta.

Miten toimia, kun naapuriapua saanut ikäihminen syyttää tavaroiden ottamisesta? Mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Ei voi enää apua antaa aiheettoman syyttelyn takia. Muistisairautta ei ole vielä testattu. Kuka auttaa jatkossa?

Miksi kauppojen hedelmä- ja vihannesosastojen tuotteet ovat nykyään aivan luokattomassa kunnossa? Koska iso osa tuotteista on valmiissa rasioissa, niin niistä ei saa selvää hedelmien kunnosta. Kun kotiin pääset ja avaat rasian, niin puolet saattaa olla syömäkelvottomia. Nyt kun hinnat nousevat, niin soisi kauppiaiden kiinnittävän huomiota paremmin siihen, mitä myyvät. Harmittaa. Tästä lähtien jätän hyllyyn rasiatuotteet.

Onko todellista, että käsityötä ei arvosteta enää lainkaan? Porin seudun kansalaisopistolla ei ole tänä syksynä kurssitarjonnassaan ainuttakaan perinteiseen verhoiluun keskittyvää kurssia. Tulijoita olisi yhä edelleen, joten olisiko nyt järjestäjällä ryhtiliikkeen paikka? Varmasti sopivat tilat löytyvät, jos tahtoa on.

Hoitajat nyt kannattaa joukolla irtisanoutua ja mennä rekryfirman kautta töihin. Voit tehdä niitä vuoroja, joita haluat ja milloin haluat, on varaa pitää lomaakin. Peruspalkka kuukaudessa 2823–3500 euroa ja lisät päälle. Hoitajien palkkoja ei ole varaa nostaa, mutta rekryfirmoille on varaa maksaa noiden päälle vielä välityspalkkio. Harkitkaa asiaa.

Hoitajille kansanedustajien palkka ja kansanedustajille hoitajien palkka. Loppuisi hoitajapula ja kansanedustajia on puolet liikaa.

Oliko SAK:n Kojamo-tarina "disinformaatiota"?

Kojamo on pörssiyhtiö ja toimii samojen lakien ja asetusten mukaisesti muiden pörssiyhtiöiden kanssa. Kojamon ja myös muiden pörssiyhtiöiden jakamat osingot ovat verovapaita yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille.

Hienoa, että Pappilanpuistikon varrella oleville kaduille laitettiin kolmiot. Saavat mönkijät kunnon kiihdytysradan. Viikonloppuisin myöhään illalla vauhti on todella hurja, käydään kääntymässä Keisarinviitantien päässä ja uusi kiihdytys.

Keskustan Porin kokoontumisen yhteydessä on yhteislaulutilaisuus. Yleisö voisi toivoa alkuun vedettävän kahdesti "Lentäjän poika." Ja elleivät siitä ymmärrä, mitä odotamme, niin nahkiaisetkin voi jättää tilaamatta. Ja kyllä, olemme jo kuulleet sähkön hinnan nousevan, Lintilälle tiedoksi.

Jälleen on kansalaisopistoon ilmoittautumisaika. Kysyisin koulun rehtorilta, miksi ilmoittautuminen on keskellä päivää? Työssä käyvänä minun on hankalaa järjestää työaikana itselleni ilmoittautumisaikaa keskellä päivää. Onko kansalaisopiston harrastetoiminta tarkoitettu vain eläkeläisille, joilla on mahdollisuus tällaisena aikana istua koneen ääressä?

Vai ei Porissa tapahdu mitään? Tervetuloa Ruosniementien kiihdytys- ja stunt-kisoihin, avoinna 24/7, ei säävarausta, ajetaan joka kelillä. PS. Omat eväät.