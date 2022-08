Hienoa, että Kankaanpäässä käyttämättömälle turvealueelle on tulossa aurinkovoimala. Surullinen on taas Ulvilan Kaasmarkun suunnitelma: kaataa valtava alue eli 3 neliökilometriä metsää pois aurinkopaneelikentäksi. Ympäristö muuttuu ja kärsii totaalisesti. Tarvittaisiin muutos, että paneelikenttiä voisi rakentaa voimalinjojen alle. Metsät sitovat aurinkoenergiaa luonnostaan, eikä niitä saisi paneelikentiksi tuhota, kun muutakin aluetta löytyy.

Ansiokas mielipide koulun ja oppimisen nykytilasta ja juurisyihin puuttumattomuudesta. Tämä ei ole ainoa asia missä juurisyyhyn puuttumista kartetaan. Esimerkiksi hampaiden reikiintyminen ei lopu paikkaamalla, tiesitkö tämän? Huumeiden käyttö ei todennäköisesti lopu käyttöhuoneita rakentamalla. Juurisyihin on haasteellista puuttua, koska kansa ei pidä siitä ja äänestävät sen mukaisesti ja tulokset näkyvät ympärillämme.

Kovasti ne jaksaa setämiehiä kiinnostaa nuo Sannan tanssimuuvit. Ensimmäiseksi epäilisin erektio-ongelmaa.

Vihervasemmisto pilkkasi aikanaan Sipilän Terrafame-pipoa sekä lestadiolaisuutta. Nyt tulee takaisin omaan nilkkaan ja lujaa, kiitos instituutioita ravistelevan pääministerin.

Jättisuuret kalankasvatusaltaat Selkämeren kansallispuiston tuntumassa ovat rehevöittäneet merta. Fosforipäästöjen määrä on valtava. Lisäksi ne rumentavat maisemaa mantereelta katsottuna, saaristosta puhumattakaan. Kiitos Erkki Normia mielipiteestäsi (SK 12.8).

Päivittäin kalakasseja katseleva

Mahtavaa kun on Pintxo-viikkoja. Upeita makuja on ollut tarjolla. Mautonta on ollut, kun lippisäijät paikalla terassilla heti kahdeksalta. Ja totta kai parhailla paikalla.

Juttu tuulivoimaloista (SK 19.8.). Milloin Iso-Enskeriin on rakennettu loma-asuntoja?

Kehitysapu vääristää tilannetta. Mitään varmuutta ei ole siitä, mihin avustukset käytetään. Eniten apua tarvitsevat tuskin saavat mitään. Vuosikymmenet on apua annettu samoihin maihin ja tilanne ei ole muuttuneet siellä mihinkään. Siellä vaan odotetaan suomalaisten avustuksia, kun niihin on jo totuttu. Ketään siellä ei edes kiinnosta yrittää tehdä asioita toisin, kun tiedetään avun tulevan joka tapauksessa.

Vähäraumalla satoi keskiviikkona 17. elokuuta 53 millimetriä. Mikä mahtoi olla virallinen määrä Porissa keskiviikkona?

Kiitokset Satasairaalan päivystyksen hoitajille ja lääkäreille hyvästä hoidosta ja laajoista tutkimuksista 17. elokuuta huimausta poteneelta mammalta Nakkilasta.

On kaksi paikallista syytä, jotka tuhoavat Pori Jazzin. Ensiksi on areenaviikko, joka imee voiman jazzilta. Niiden pitää päästä synteesiin. Toinen asia on jazzkatu. Kun se on Kirjurissa, niin se on niin etäinen kuin olla ja voi. Katu ei enää "pehmitä" ihmisiä jazzille. Siis maallikoita, kertakävijöitä. Jazzeilta puuttuu nyt keulakuva. Se on suuri puute.

Toivoisin, että tulevaan Pohjois-Porin monitoimitaloon tulisi kaikenikäisiä palveleva, tilava kirjasto. Alueella, kun muita ei ole.

voisiko Porin torin saada tupakoinnista vapaaksi? Äijät savuttelevat ja juovat kupin kahvia, syö siinä sitten kalakeittoa, vohveleita tai lättyjä. Tupakointikielto voimaan 1.5.2023.

Onkos kukaan laskeskellut sähköautoilun kuluja, kun sähkön hinta on yhtäkkiä kuusinkertaistunut? Kannattaisiko miettiä taas, halutaanko koko maailman toimivan sähköllä?

HEIJASTIMET KÄYTTÖÖN. Nyt hyvät ihmiset ottakaa taas heijastimet käyttöön. Illalla kun ajelin Turusta Poriin, niin tien reunassa oli kävelijöitä, pyöräilijöitä ja liftareita ja he olivat täysin ”pimeitä”, kunnes heidät ohitti.