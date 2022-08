"Miksi Porissa on liian vähän katukylttejä? Vuodesta toiseen sama juttu”

Kyllä susien suojelu on mieltä vailla. Ne tappavat ja raatelevat lampaita. Miten tämän voi vaan hyväksyä? Ja suojelijat sanovat, että luontoon kuuluvat kaikki eläimet, pitää vaan sopeutua. Voi vaan kuvitella lampaiden hätää suden tullessa aitaukseen. Tämä susi /sudet tulevat samaan paikkaan aina uudestaan, jos ei asialle tehdä mitään. Jos koira tekisi vastaavaa, se joutuisi lopettavaksi, ja koiran omistaja korvaisi vahingot.

Mika Painilainen ja kaupungin virkamieskunta ovat sitä mieltä, ettei ajorataa voi käyttää ellei ajoneuvon kuljettaja ole varma sen turvallisuudesta. No, sillä perusteella Porin kaduista valtaosa on kyllä käyttökelvottomassa kunnossa. Eihän kuljettaja voi kurvailla miten sattuu väistelemällä kuoppia ja ajokelvottomia kohtia. Muutenkin Porissa on ihan tarpeeksi peräänajoja ja kolareita kaupunkialueella.

Nyt puhutaan, että tulee ruokapula kuivuuden, sotien ja hintojen johdosta. Kyllä on ikävää sanoa, että toivottavasti länsimaihin tulee pula ruuasta, koska ruokaa laitetaan roskiin – esimerkiksi noin joka neljäs ruokakassi. Jos sitten osattaisiin antaa arvo ruualle.

Ystävällinen jaksoi mansikan myyjä olla, kun asiakas lupaa kysymättä mansikan sormiinsa otti ja maisteli. Kauppa tuli, osti koko litran.

Sadan oppilaan maaseutukoulua pyöritti 60-luvulla kolme opettajaa ja yksi keittäjä-siivooja. Nykyisin tarvitaan vähintään kymmenen henkilöä. Ei ihme, jos kunnat ovat lirissä.

Kun meidän hallituksella on ennätyksellisen suuri, isopalkkainen avustajajoukko ja heillä toivottavasti myös (kaveruuden lisäksi) jonkun verran erityisosaamista, niin eikö olisikin kohtuullista odottaa heiltä joitakin keinoja, mitä voisi keksiä köyhimpien, mökin mummojen, työttömien ja lainojensa kanssa kamppailevien perheiden auttamiseksi tulevissa sähkölaskuissa? Yksi keino esimerkiksi olisi poistaa tai edes porrastaa sähkövero vähävaraisimmilta? Nykyisin kyllä tasan tarkkaan tiedetään jokaisen tulot, ainakin Kelassa, verotoimistossa ja eläkelaitoksissa.

Miksi Porissa on liian vähän katukylttejä? Vaikeaa löytää oikea osoite. Vuodesta toiseen sama juttu.

Ei taida lippis-hemmoille tulla Satakunnan Kansaa? Tekstaripalstalla on ollut hyviä lippisjuttuja. Luimistelevat edelleen kahviloissa lippis päässä. Ei millään pahalla, mutta viette valkoviinistä sen viehättävän makunautinnon.

Mää oo nii porilaine, et tekis mieli valittaa jostaki.

Nyt kun meidän nuoren ja kauniin pääministerin biletysvideo leviää netissä ja aiheuttaa näppyjä tiukkapipoille, niin olisi mukava nähdä myös yksityisiä videoita meidän nykyisten ja menneiden aikojen miespoliitikkojen rietasteluista. Ei taida miespoliitikoilla olla ihan pelkkää tanssia kännissä, ainakaan isojen poikien kertoman mukaan.

Marin ei ole vielä oppinut vanhaa viisautta: "Vaikka olisi kuinka päissään, ei ole selvän väärtti".

Pinomäen saapas

Katselin ja kuuntelin A-studiota, missä puhuttiin hoitajapulasta. Sattumoisin kaikki keskustelijat olivat lääkäreitä. Kommentoitiin, miten pitää nyt saada "lisäkäsiä" osastoille (tarkoitettiin siis hoitajia). En itse halua työkavereikseni lisäkäsiä, vaan kokonaisen elävän ihmisen, jonka kanssa työskentelen. En ole koskaan kuullut muuten lääkäreistä puhuttavan lisäkäsinä.

Kokonainen sairaanhoitaja