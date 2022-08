Kojamo. Olisiko ihan jutun arvoinen? Miten syntyi, kuka omistaa, maksaako voitoistaan veroa?

Persu ajattelee, että ei kehitysapua. Köyhyys kuitenkin lisää syntyvyyttä, koska "lapsi tuo tullessaan leivän" ja lapsikuolleisuus on suurta köyhimmissä maissa, joten lapsia tehdään varmuuden vuoksi riittävästi. Lisäksi köyhyys ja sodat liittyvät usein toisiinsa, koska hyvinvoivan ei kannata alkaa rähisemään. Siksi myös sotien aiheuttamat pakolaistulvat liittyvät välillisesti köyhyyteen. Kehitysapu on siis apua meille kaikille, sillä tehokkaasti järjestettynä se hillitsee maailman väestönkehitystä ja pakolaisvirtoja.

Suomen valtion pitää asettaa kriisiaikana ulkomaille myytävään sähköenergiaan tuntuva lisävero. Näin TVO:n sähköä jää Suomeenkin myytäväksi edullisempaan hintaan. Euroopassa sähkön hinta on korkea, koska puoli-ilmaista kaasua käytetään maksimimäärä. Saksan typeristä energialinjauksista johtuen täällä maksetaan sähköstä järjettömiä hintoja.

Aika paljon on täällä nyt kirjoituksia, että poliisi sakottamaan sinne tai tänne, tai kamera sille ja sille kadulle. Eikö semmoisista kannattaisi ennemmin ottaa yhteyttä poliisiin? Tällä palstalla niihin voi vastata vain, että ”äänesi kuulen, mutta auttaa en voi”.

Edeltäjämme olivat viisaita rakentaessaan kiviaidan Käppärän hautausmaan ympärille. Aita ehkäisee tehokkaasti autoista Maantiekadulle heitettyjen pakkausjätteiden leijailun vainajiemme haudoille. Katu on öisen rallin jäljiltä järkyttävässä kunnossa, aivan kuten Tikkulan S-marketin ympäristö muutenkin. Eläköön degeneraatio.

Venelaitureiden lisäksi kaivattaisiin lisää uimalaitureita joen varrelle. Voisi pulahtaa viilentymään helteisinä päivinä.

Uusi lukuvuosi alkoi. Kouluun on taas palkattu uusia erityisopettajia, koulukuraattoreja, resurssiopettajia, koulunuoriso-ohjaajia, koulunkäynninohjaajia. On meitä opettajiakin vielä muutama raportteja kirjoittamassa. Eikö olisi aika miettiä juurisyitä, mikä opetuksessa ja koulun arjessa on pielessä? Nyt yritetään vain puuttua jo syntyneisiin vaurioihin, jotka koko ajan lisääntyvät. Tämä on loputon upottava suo.

Olen pari kertaa nähnyt pienten alakoululaisten ylittävän polkupyörillä tietä Koivulan Shellin liittymästä McDonald'sin pihaan. Tie on vilkkaasti liikennöity ja siksi ylitys tosi vaarallinen. Vanhemmat, neuvokaa lapsianne käyttämään viereistä alikulkua tai liikennevaloja.

Pysäköitkö väärin Kuukkarissa? Takavuosina meni parin viikon sisällä renkaita omituisesti tyhjäksi. Yhdellä kertaa molemmat rotvallin puolelta ja paperilappu tuulilasissa kirosanoin ja yhteystiedoin. Vaarallista sabotointia, kun ajossa tyhjenee, harmillista, kun ei töihin ehdi ja kallista, kun uudet renkaat joutuu hankkimaan. Pysäköintikiukkua patoava puhekyvytön on siis vaaraksi muille. Ensi kerralla lappu ensin ja sitten vasta renkaita puhkomaan, eiks niin?

Onko kukaan miettinyt, miten jatkuvat pommitukset Ukrainassa vaikuttavat ilmastoon? Aiheuttavat valtavat ilmansaasteet. Tämä kaiken sen valtavan inhimillisen hädän lisäksi.

Kyllä YK-joukkojen pitäisi jossain näkyä ja olla tehtävissä. Ei auta, jos päämajasta vain toivotetaan rauhaa maiden välille.

Kauko Pudas kirjoitti (SK 16.8.) mielipiteensä, jonka mukaan taloyhtiöiden piha-alueet ovat yksityisiä alueita, jossa saisivat olla vain asukkaat ja heidän vieraansa. Tämä ei niin yksinkertaisesti ja yleisesti pidä paikkaansa. Esimerkiksi Kiinteistöliitosta sanotaan, että piha-alue pitää olla aidattu tai siellä on oltava kyltti yksityisalueesta. Eivät siis kaikki kerrostalopihat automaattisesti ole yksityisalueita.

Voi voi yksityisyyden suojasta (SK-tekstari 18.8.). Miksi ihmeessä kannat työpuhelinta mukanasi vapaa-ajalla? Jätä luuri työpaikalle ja ota rennosti.