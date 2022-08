"Kylläpä Suomen edustusasu EM-kisoissa on ruma nakinkuori verrattuna muiden tyylikkäisiin shortseihin ja pitkiin paitoihin”

Kauneus on katsojan silmässä, mutta ainakaan tekstarin kirjoittajan silmää Suomen kisa-asujen tyyli ei hivele.

Voi hyvä tavaton. Eihän kukaan kiellä pakkaamasta tavaroita kaikessa rauhassa (SK-tekstarit 16.8.), mutta miksi se pitää tehdä siinä kassalla niin, ettei jono etene? Yhtä hyvin voi ensin nostella ostokset takaisin kärryyn tai koriin, ja siirtyä sitten pakkaamaan omaan tahtiin vähän sivummalle. Siinä voi sitten viettää vaikka koko päivän, jos siltä tuntuu. Näin minä ainakin teen, eikä ahdista yhtään.

Mihin katosi "esivallan miekka" Porin poliisitalon itäpäädystä, oikeasta yläkulmasta, julkisivuremontin yhteydessä?

Eikö kaupunki voisi avustaa, että Yhteisötalo Otavaan saataisiin taas ruokala? Siellä oli ennen hyvä ja halpa ruoka. Paikka ei ole mitään ilman ruokalaa.

YK:n tehtävä on turvata rauhaa, ei sotia.

Hyvänen aika. Eihän YK-joukot mene kummankaan puolelle, vaan osapuolten väliin. Jos uskaltavat. Siitähän tietysti on kyse.

Työntekijän yksityisyyden suojaa loukataan, kun työnantaja pystyy seuraamaan työpuhelimen sijaintitietoja vapaa-ajallakin.

Hei sinä Lahdesta Poriin synttäreille ja tupareille käymään tullut (SK-tekstari 17.8.). Viestistäsi tuli mieleen Vares elokuvan repliikki "mikä v...u teitä porilaisia oikein vaivaa" . Tätä outoa laputtamista ei voi ymmärtää. Voisi tulla ihan reilusti kasvotusten pahaa oloaan purkamaan. Puhumalla ne ongelmat yleensä ratkaistaan.

Mitä Ylen alueuutislähetyksille on tapahtunut? Nopeasti kierretään paikasta toiseen, suurin osa uutisista tulee tekstinä niin nopeasti ja pienellä kirjoitettuna, ettei näe eikä ehdi lukea. Entä saamenkieliset uutiset? Niissä oli asiaa ja pohjoisen elämänmenoa, joista monikaan ei tiedä mitään. Uusintojen uusintoja kyllä tulee.

Miksi kukaan ei enää valita eläkeindeksistä? Taisi olla oikea ratkaisu sitoa indeksi kuluttajahintoihin. Eihän eläkeläisen kulut muutu palkkojen noustessa, hintojen nousu vaikuttaa. Nyt voisi kehua indeksin muutoksen tehneitä haukkumisen sijasta.

Mitä kuuluu Toejoen rottaongelmalle?

Jos verottaja laittaa verotiedot vain oma-veroon, eikä tule paperisena – kuten minulle kävi – niin en olisi tiennyt mätkyistä, enkä kiinteistöveron päivämääristä. Ukko saa paperisena, olen sen takia pysynyt kärryillä. Mitään lupaa en ole antanut, ettei paperisia verottajan laskuja tai muita ilmoituksia lähetettäisi. Tässä voi olla syy, miksi kiinteistöverot on niin monelta maksamatta.

Käsittämätöntä toimintaa Porin kaupungilta muovittaa uusien lasten leikkialueiden pihat (Klasipruukin leikkipuisto, Vähärauman koulu, Pihlavan päiväkoti). Ensinnäkin runsas luontokosketus tutkimusten mukaan vähentää allergioita, ja lasten leikeissä luonto on usein pääosassa. Muovin käyttö ulkotiloissa on arveluttavaa myös mikromuovin kannalta. Jos syynä on säästöt, sama kelpaa varmasti aikuisillekin, eli seuraavaksi tekonurmitetaan koko Kirjurinluoto ja Rastihuoneenpuisto. Tervetuloa vaan Poriin, lapsiperheet.

Hyvä säästökeino tulevana talvena on, kun muistaa, että olemme maailman onnellisin kansa. Se lämmittää mukavasti.

Kuinka on mahdollista, että Suomessa riittää rahaa huumeiden käyttöhuoneisiin, muttei riitä vanhusten hoivaan, eikä hoitajien riittävään määrään ja näiden palkkaukseen?

Onko kenelläkään käsitystä, mihin nämä iankaikkiset eränkävijät yrittävät meitä opettaa?

Useampi lukiolainen on yrittänyt tuloksetta ääntään kuuluviin suurlukion parkkiongelmiin liittyen. Voisiko joku virkamies tai päättäjä edes vastata näille nuorille?