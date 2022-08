"On kummaa, että Suomessa ei voida sähkölle asettaa hintakattoa – Samaan aikaan pystytään asettamaan tuotetulle tuulivoimalle takuuhinta, jonka yhtiö minimissään saa, verovaroin tuettuna"

Suomi ei ole enää hyvinvointivaltio, se on vain poliitikkojen propagandaa. Suomessa suuri osa elä köyhyysrajalla tai sen alle, julkinen terveydenhoito on kuralla, on valtavan pitkät leipäjonot, hintatasoltaan maailman kalleimpia maita... Täällä pärjää vain suurilla tuloilla.

On kummaa, että Suomessa ei voida sähkölle asettaa hintakattoa. Samaan aikaan pystytään kuitenkin asettamaan tuotetulle tuulivoimalle takuuhinta, jonka yhtiö minimissään saa. Verovaroin tuettuna, tietenkin.

Sähköauton kertalataus vastaa noin kymmentä sähkösaunan lämmityskertaa. Jos jonkinlaisia ohjeita jaellaan asumisen sähkönkulutuksen rajoittamiseen, mutta kukaan ei ole pätkääkään huolissaan sähköautoiluun liittyvästä sähkönkulutuksesta? Päinvastoin hallitus jakaa lisätukea tämän sähkönkulutuksen lisäämiseksi. Ovatkohan kaikki muumit laaksossa?

Suomalaisia uuneja/takkoja pitäisi voida viedä Venäjälle, koska se vähentäisi CO2-päästöjä, kuten MTV3 kertoi (12.8.). Noin siis pakotteista huolimatta.

Yli 200 kiinteistöä myyty venäläisìlle tänä vuonna. Tehkääpä haku ”Venäjän väestö”, niin onpa siellä kartta, jossa meìdän Suomemme ja Uralin takaiset Suomen sukuiset on laitettu Venäjän väestöiksi. Turha puhua viisumeista. Maakaupat lopetettava ja maat lunastettava takaisin käypään hintaan.

Ajelin Itä- ja Pohjois-Suomessa. Oli ohituskaistaa, moottoritietä, uutta eheää pintaa. Melkein poru tuli 8-tielle tullessa, varsinkin Lapväärtistä Poria kohti: kuoppaa väistät, monttuun ajat.

Ari Pusalta muuten hyvää pohdintaa yleisurheilun EM-kisojen ensimmäisestä kilpailupäivästä (SK 16.8.), mutta Kristian Pullin kohdalle oli osunut huono sanavalinta. Hän jäi 30 senttiä kauden absoluuttisesta maksimistaan (2 kuukautta sitten Genevessä), mutta vajaa puoli senttiä kauden tasostaan eli kesän kilpailutulostensa keskiarvosta.

Ilkka Herrala

Tulimme Lahdesta Poriin tupareihin sekä synttäreille. Nautimme kauniista päivästä syöden ja kahvia juoden. Pois lähtiessä huomattiin, että autojen ikkunoihin oli laitettu viestit että ne oli "pysäköity väärin” ja käsityksemme mukaan näin häirinnyt naapureita. Hiukan ihmettelen, että asiasta kukaan ei tullut suoraan kertomaan. Kysymyksessä oli muutaman tunnin juhlat ja tilapäinen pysäköinti. Kadulla ei ollut pysäköintikieltoa. Onko tämä tyypillistä Porissa, jäin ajattelemaan.

Nuoria ei houkuttele kotihoidossa työskentely niin kauan, kun työajot ajetaan omilla autoilla. On paljon vaadittu 18-vuotiaana ottaa autolaina, maksaa autoverot, bensat, renkaat ynnä muut, että saa ajaa työajoa. Ala ei houkuttele muutenkaan kovin, niin tälle asialle tarvisi tehdä jotain.

Vähärauman uudessa koulussa on huomioitu hienosti opettajille asfaltoidut parkkipaikat lämmitystolppineen. Samoin koulun edessä on upouusi pyörätie, jonka varteen on tehty erillinen turvallinen ympyrä parkkipaikkoineen lasten tuontia ja hakua varten. Miksette vanhemmat ja eräät opettajat voi käyttää näitä teitä varten tehtyjä palveluja, vaan yhäti tukitte koulun takana olevan pikkutien? Siinä liikkuu pieniä lapsia pyörillä ja kävellen, eikä katu ole tarkoitettu koululaisten noutopaikaksi. Yrittäkää oppia käyttämään teitä varten tehtyjä palveluita, että vaarallinen läpiajoralli loppuisi pikkukadulta.

Kummalle puolelle Ukrainan rintamalinjaa YK:n pitäisi viedä joukkonsa, Naton vai Venäjän? Eikö YK:n kuuluisi olla välittämässä rauhaa niiden välille?

Miten meni Pori kaupungin päättäjät noin omasta mielestänne tämä Porin lukioiden yhdistäminen yhdeksi, yli 1 200 oppilaan Porin lukioksi? Parkkipaikkaa ei lähistöltä löydy, jos ei tule heti ensimmäiselle klo 8.30 alkavalle tunnille. Luokissa on niin kuuma, ettei ajatustyöstä tule mitään. Jo nyt on ikävä vanhaa lukiomallia.

Turhautunut abi