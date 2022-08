Ahlaistentiellä ei ole kylttejä "Varo tiellä leikkiviä lapsia" vaan "Varo leikkiviä lapsia" (SK-tekstarit 15.8.). Eli alueella asuu pieniä lapsia, jotka eivät välttämättä osaa varoa. Tämä selitettiin sinulle useamman ihmisen toimesta paikallisessa fb-ryhmässä, mutta et ilmeisesti halunnut ymmärtää.

Olemme menettämässä monta työpaikkaa, kun Pori ei palkkaa kompostitarkastajaa (SK 15.8.). Tarkastan virka edellyttää, että hänellä on esimies ja kompostintarkastusosastolla on tietysti johtaja ja varajohtaja sekä näitä valvova poliittinen organisaatio.

Nyt kaikkia kehotetaan säästämään kodeissaan energiaa. Olen ihmetellyt marketeissa valtavaa energian tuhlausta. Kylmähyllyt ja -altaat uhkuvat kylmyyttä myymälätilaan klo 7–22 niin, että kesäaikaan pitäisi olla takki päällä kaupassa kiertäessä. Niin paljon paleltaa, ettei kauaa voi ostoksia miettiä ja valikoimaa tsekkailla. Asiakasomistajana vaadin johtoporrasta pikaisesti puuttumaan ongelmaan. Tikkulan S-Marketissa on hienot kylmäkaapit, ottakaa mallia.

Olkiluoto 3:sta on jäänyt kertomatta tärkein: se ei laske sähkön hintaa tavalliselle suomalaiselle. Sähköä myydään pääomistajille (mm. UPM ja Stora Enso) omakustannushintaan, loppu myydään sähköpörssissä parhaaseen mahdolliseen hintaan. On harhaanjohtavaa puhua Suomen 90-prosenttisesta energiaomavaraisuusasteesta kun iso osa sähköstä myydään ulkomaille. Valtion pitää Fortum-osuutensa puitteissa tehdä kaikki voitava, että suomalaisetkin hyötyvät voimalasta.

Niin, eihän Fortumilla ole yhtäkään käyttö-/kunnossapitomiestä, kun kaikki on ulkoistettu. Osaava väki on jo työllistynyt muualla. Aikalailla hölmöä touhua, hienoista perusteluista huolimatta.

Ihminen (homo sapiens) on vinoutunut ja pahasti. Nimittäin; jokaisessa luontodokumentissa vain vahvat ja terveet urokset taistelevat, ja vain voittajat jatkavat sukua. Otetaan tässäkin luonnosta mallia.

Mihin on ihmisillä niin pirunmoinen kiire? Kyllä kaupassa pitää saada rauhassa pakata tavarat kasseihin. Ei pidä mennä kauppaan, jos on tulenpalava kiire. Käytä pikakassaa, se on hyvä just sinulle.

Miksi YK ei vie Ukrainaan nyt niin paljon sotilaita, että tuo kaameus loppuu? Miksi YK on täysin viraton? Kuten EU:kin

Superin Silja Paavolalta jälleen asiallinen kirjoitus (SK 15.8.). Asia on juuri näin ja ratkaisukin on oikea. Vanhusväestö ja hoitoa tarvitsevat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa. Jos hoitajia ei saada lisää vanhustenhoitoon, ei tule myöskään olemaan vanhustenhoitolaitoksia. Tällä hetkellä ala ei houkuttele nuoria hoitajia alalle. Ehkä muutaman vuoden kuluttua juuri sinä hoidat äitiäsi tai isääsi heidän omassa kodissaan oman työsi ohella.

Olen ehdottomasti sitä mieltä, että Porin kaupungin tulee tukea koirien omistamista. Koiran rapsuttaminen alentaa verenpainetta, koiralle lässytys vähentää myös koirattomien ahdasmielisyyttä ja koiran ansiosta saa helposti uusia ystäviä.

Koiraton lenkkeilijä

Onpa outoa: ne maat, mihin suomalaiset ovat vuosien saatossa kantaneet säkkikaupalla lomarahojaan ovat viimeisinä hyväksymässä Suomen Nato-jäsenyyden?

Ilari Tapiolta erinomainen pääkirjoitus (SK 14.8.) Porista Suomen musiikkipääkaupunkina. Bändeihin kun vielä lisätään puhallinorkesterit ja kuorot, niin harrastusta ja innostusta todella täällä riittää laajalla pohjalla. Siitä brändi käyttöön ja harrastajille tilat kuntoon.

Audi-kuski Porin Rustian edessä nastarenkailla 13. elokuuta: eikö ole varaa ostaa kesärenkaita vai vaivaako laiskuus?

Mitä järkeä on pitää voimalaitoksia "reservissä" ja sähkölaskut nousee huimiin lukemiin. Nyt Meri-Porin voimalaitokseenkin pitää tehdä mittavat remontit. Mikä "reservi" se silloin on? Järki hoi, älä jätä.