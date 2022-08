"Valtion pitää tukea sähkönkuluttajia, kun antaa tukea sähköautoihinkin –Kotitalouksien tukeminen on nyt paljon tärkeämpää kuin sähköautoilu”

Tyytyisikö Tehy siihen, että otetaan muilta pois enemmän? Kaikilta otetaan jatkossa kuitenkin, koska kukaan ei tee jaettavaa niin paljon kuin on jo jaettu koronan ja Ukrainan varjolla.

Iso kiitos sinulle, joka löysit lompakkoni ja veit sen Länsi-Porin Prisman neuvontaan.

Fortum palaa verissä päin Keski-Euroopan turneeltaan. Nyt on tarkoitus laittaa oman maan kansalaiset seikkailun maksumiehiksi.

Tietääkö kukaan, miksi suomalaiset poliisit pitävät mustia laseja kesät talvet, yöllä ja päivällä? Mikä häikäisee? Outoja tapoja.

Myös Ahlaisissa ja Merikarvialla on oikeanpuoleinen liikenne.

Koiravero kuuluu periä koirattomien ihmisten turvallisuuden ja ihmisoikeuksien lisäämiseksi. Oikeudenmukaisuus huomioiden on eri asia pitää siisteyskasvatettua, ihmisiä haukkumatonta, päälle hyökkäämätöntä ja purematonta rakasta lemmikkinä. Koiraton ei voi Porissa käyttää ulkoilupolkuja ja liikuntakenttiä. Sinne tarvitaan sakottavat koiravartijat koirattomien turvallisuutta lisäämään. Ihmisystävällisempi, turvallisemmin liikuntamyönteinen Pori olisi monen toiveena, vauvasta vanhukseen.

Onko Porin perusturvan ajanvarauksessa ihmisiä ollenkaan? Olen muutamana päivänä yrittänyt varata puhelimitse lääkärille aikaa. Automaatti antaa ohjeita ja kehottaa odottamaan, "palvelemme sinua hetken kuluttua”. Viimein automaatti sanoo, että olemme kaikki varattuja, soita myöhemmin uudelleen. Soitan uudelleen ja sama vastaus. Seuraavana päivänä otan palvelusta takaisinsoittopyynnön. Soittoa ei koskaan tule. Omaolosta en voi varata, koska varaan aikaa henkilölle, jolla ei ole internettiä. Miksi on näin?

Ahlaistentielle on ilmestynyt pieniä kylttejä, "varo tiellä leikkiviä lapsia". Miten vanhemmat sallivat antaa lastensa leikkiä yleisellä tiellä? Ely-keskus ei kylteille lupaa myönnä, kyseessä siis laittomat kyltit. Tähänkö on lasten kasvatus mennyt? Syyllistetään muut lapsien touhuista, eikä kasvateta lasta niin, ettei tie ole leikkipaikka.

Kiitos Teemulle hyvästä kolumnista (Porilaine 11.8.). Tärkeää asiaa. Tiedän sinut muualta, ja sinä olet se joka otat aina muut huomioon. Olet joukon ilopilleri. Ikävää että olit kokenut kiusaamista.

Valtion pitää tukea sähkönkuluttajia, kun antaa tukea sähköautoihinkin. Kotitalouksien tukeminen on nyt paljon tärkeämpää kuin sähköautoilu. Kuusinkertainen sähkönhinta ei perustu mihinkään todellisuuteen, vaan sähköyhtiöiden ahneuteen. Mitkään hinnat eivät ole voineet muuttua niin paljon todellisuudessa. Pian jaetaan isoja osinkoja omistajille, kun ensin on kerätty valtavat voitot sähkönkuluttajilta. Kilpailu ei sähköyhtiöiden kesken toimi, nyt hallitus töihin asian tiimoilta ja nopeasti. Hätä on nyt kova.

Kiitos satasairaalan vapaaehtoisille arvokkaasta työstä päivystyksessä lauantaina (6.8.).

Vielä kassakäynneistä: Minäkin maksettuani mieluummin ladon ostokset nopeasti takaisin kärryyn päästäkseni ryysiksen alta pois – sitten saan vaikka suljetulla kassahihnalla pakata rauhassa. Näin olen tehnyt jo yli 20 vuotta. (Onhan tietysti nopeitakin pakkaajia – saatte arvostukseni.)

Kirjurinluoto oli ensin kaunis paikka, missä oli mukava viettää kesäisiä päiviä. Nyt kyseinen alue on pilattu ihmeellisillä muistomerkeillä ja muilla turhilla asioilla. Ei siellä enää viihdy.

Koittakaa nyt saada se Kirjurin sauna lähelle rantaa ja terassialue sellaiseen paikkaan, että anniskelu onnistuu, eikä kakarat pyöri ympärillä.

Hei, sinä tossumopolla Leppäkorventiellä temppuileva nuori: keulit ja välillä koitat myös keulia mopon päällä seisten. Oletko ajatellut mitkä seuraukset voivat olla? Onko tosiaan mahdoton saada poliiseita valvomaan liikennettä Leppäkorventielle, sakotettavia kyllä riittäisi.