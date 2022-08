"Miksi nainen valitsee parisuhteen sijasta yksinolemisen, vaikka mies on hyvätapainen, työssäkäyvä ja tulevat toimeen keskenään – Kuitenkin sanoo, että haluaa kumppanin”

Valmiiksi fileerattu kala on yhtä hullu juttu kuin automaattiset patteritermostaatit. Tekisi hyvää kulkea ympäri asuntoa säätämässä lämpöjä.

Voi hyvää päivää taas. Itse pyydetyt kalat fileoidaan kotona ruodottomiksi ja torilta ostetaan kalat valmiina fileinä. On varaa maksaa muutama sentti palvelusta. Vai kantaako joku nuukuuttaan torilta ämpärillä kokonaisia kaloja kotiin?

"Näen lapsiani vain pari tuntia työpäivän jälkeen" (SK-kolumni 10.8.). Kaksivuorotyö tehtaassa ja kouluikäiset lapset on yhtälö, jossa joka toinen viikko lapset nähdään, kun heidät lähettää kouluun. Ja työillan aikana äiti ei liukuhihnalta pysty vastaamaan puheluihin. Mutta kyllä lapset pärjää ja nuorena löytävät kyliltä seuraa. Kaikki eivät tee siistiä sisätyötä virka-aikaan, mutta kaikki haluaisivat silti tietää, mitä omille lapsille kuuluu tänään.

Miksi nainen valitsee parisuhteen sijasta yksinolemisen (yh-äiti), vaikka mies on hyvätapainen ja työssäkäyvä ja tulevat toimeen keskenään? Kuitenkin sanoo, että haluaa kumppanin. Elämän suuria pohdintoja.

Vanhemmat myös Pihlavan keskustassa, voisitteko lopettaa lastenne mopokaahailut ennen kuin jotain tapahtuu.

Mitä sanoo kaupungin järjestyssäännöt omakotitonttien siisteydestä – esimerkiksi pensasaidoista, jotka kasvavat 1,5 metriä korkeaa nokkosta ja pujoa, joka haittaa jo pyörätien liikennettä. Paikka on vilkkaasti liikennöity.

Pyöräilijä

Maamme tieto. 9.8. katsoin tv:stä ohjelmaa Stadi vastaan lande. Kilpailun kysymys kuului, että mikä joki on Suomen ja Norjan rajajoki. Kuusi henkilöä mietti ja vastaukset olivat Utsjoki tai Iijoki. Missä nämä ovat olleet maantiedon tunneilla vai onko meidän koululaitoksissa lopetettu Suomen maantiedon opetus?

Suomessa jokaisen pitäisi käydä armeija. Niin kuuluu olla, se on velvollisuus. Aivan samalla tavalla on hallituksen toimittava niin, että sähköntuottajat eivät saa kriisiaikana myydä sähköä ulkomaille, vaan Suomesta on huolehdittava ensin.

Ensimmäisenä sähkönsäästötalkoisiin voisivat osallistua kahvinjuojat ja saunassa kävijät. Kumpikaan ei ole mitenkään välttämätöntä kenellekään.

On se taas hienoa, kun järkyttävä hurinaääni on palannut ainakin Pohjois-Poriin. Alkaa illalla ja kestää yön, kuuluu sisällä ja ulkona, ilmeisesti kukaan ei tiedä mistä tulee?

Lapseni menee kouluun ekalle luokalle ja koululta tuli viestiä, että ekaluokkalaiset eivät kulje koulumatkaa pyörällä. Ihan tiedoksi jokaiselle vanhemmalle, ettei koulu tällaista kieltoa voi antaa. Suomen laki ei tällaista kieltämistä mahdollista. Suosituksia koulun puolesta toki voidaan antaa, mutta lopullisen päätöksen tekee lapsen huoltaja. Enkä ota kantaa, etteikö suositus olisi paikallaan, mutta jokainen tuntee lapsensa ja tietää, kykeneekö lapsi koulumatkansa polkemaan. Siihen ei koululla ole päätösvaltaa.

Miksi marja- ja torikauppiaat saavat pitää autojaan torin pysäköintikiekkoalueella monta tuntia? Kiekkoa käännetään, autoa käytetään kymmeniä minuutteja, jotta kylmälaite pitää tavarat kylmänä. Helppo seurata, voinko itse tehdä samoin? Missä tarkastajat?

Kattelin noitten ravintoloiden nimiä ja tuli mieleen, onko tosiaan niin, että suomenkielellä nimettyä ravintolaa ei voi perustaa? Nyt suuri osa ravintoloista on sellasii, ettei tämmöse vanha uko kieli edes taivu lausumaa nimee. Tää on ny sit sitä kansaivälistymist, ollaa nii amerikkaa että.

Nakit ja muusi

Dick on Richardin "lempinimi", ei Georgen (SK-tekstari 11.8.).

Antti Pekola

Porin valtuuston kannattaisi nyt viimeistään tehdä päätös Tahkoluodon maanalaisen polttoöljyn varmuusvaraston uudelleen käyttöönotosta. Öljyn saaminen on rajallista ja vaikeutuu ajan kuluessa.

Loirin menehtymisen myötä kuoli iso osa suomalaisen miehen identiteettiä.

Valtionvarainministerimme latasi täyslaidalta, että ylimääräiset lapsilisät lapsiperheille. Olisiko oma lehmä ojassa? Tasapuolisempi olisi sähkön alv-alennus joka talouteen – siitä hyötyisivät eläkeläiset, lapsiperheet ja isotuloiset, mutta se oma napa.

On silmiinpistävää, miten vähän Sanna Marinilta kysytään nykyään hankalista, tiukoista asioista. Onko niin, että hän ei tiedä vastausta? Vai vielä pahempi: Suojellaanko häntä ja hänen puoluettaan ennen vaaleja? Vastaamaan joutuvat sitten Lintilä ja Saarikko. Eli Marin toimii täysin toisin kuin Sipilä toimi hallituksineen.

Kiitos television lukuisille uusinnoille. Nykyisin tulee luettua paljon kirjoja. Vanha sanonta, että lukeminen kannattaa aina – se sivistää, virkistää muistia, pienentää muistisairausriskiä...