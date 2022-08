Wolt-kuljettajat pysäköivät mihin sattuu. Onko erivapaus myönnetty? Kysyy tavallinen autoilija.

Jännä asia, että eroissa noin 100 prosenttisesti isä on väkivaltarikollinen ja alkoholisti, ja äiti on täydellinen.

Julkisten tilojen paikat rikki/repsottaa, sairaalan piha-alue hoitamatta, vammaispalveluiden kotien muutostyöt tekemättä. Mitä tekee kaupungin tekninen toimiala, pelkästään koulujako?

Keskuskartanon edustan puistoremontin hinnalla olisi paikannut aika paljon katuverkoston reikiä ja monttuja. Asiat tärkeysjärjestykseen.

Onpas Jukka Tuorilta (SK 9.8.) aiheellinen mielipidekirjoitus. Ongelmien kanssa painii vanhuksien lisäksi suuri joukko nuorempiakin ihmisiä. Kaikilla ei ole varaa tietokoneisiin ja älypuhelimeen, ja jostain syystä taidotkin puuttuvat – voi pankkitunnuskin puuttua. Ja mitäs sitten, kun se "suuri piuha" jostain syystä katkeaa?

Jukka Kivimäki

Ensimmäisenä sähkön säästötalkoisiin voisivat osallistua tietokonepelien pelaajat. Tietokonepelien pelaaminen ei ole mitenkään välttämätöntä kenellekään. Monopoli.

Pyöräilijät ovat kaiken muun lisäksi todellisia kevyen liikenteen terroristeja. Maanantaina klo 18 aikaan Outokummun kohdalla eräskin meni sellaista vauhtia ,eikä voinut minkäänlaista äänimerkkejä antaa. Ja pahinta: hän ajoi fasaaninpoikasen kuoliaaksi. Mutta ei edes pysähtynyt. Ei kiva.

Muistan opettajan, joka huusi kuin kolmannen valtakunnan johtaja lippiksiä pois päästä. Nauratti. Mikä ihme päähineissä pistää vihaksi? Jos mikä tahansa päähine (lippis, lätsä, huivi, pipo, myssy, hattu, kipa, turbaani, baretti, baskeri, hiippa, hilkka, kruunu, kalotti, mitra, silinteri, laketti, sombrero, stetson, fetsi, suikka, tiara...) on siisti ja sitä pidetään vapaaehtoisesti, se sallittakoon, vaikkapa sitten saunassa. Ja parempi äijällä lippis kuin rasvaletti.

Saanko Pesäkarhuilta vastaukseen, miksi sunnuntaipelit alkavat vasta kello 18 eikä esimerkiksi kello 16?

Sähkön hinta on lyhyessä ajassa noussut noin nelinkertaiseksi. Se tarkoittaa myös valtion sähkönkäyttäjiltä saaman alv-tuoton nelinkertaistumista. Olisi nykytilanteessa aivan kohtuullista, että valtio luopuisi edes osasta verotuksen kasvusta ja alentaisi arvonlisäveroa sähkön osalta. 6 prosentin alv:llä valtio saisi vielä saman verotuoton kuin ennen sähkön hinnannousua.

Sähkönmyyntihinnan kerrottiin nousevan jopa kolminkertaiseksi talvea kohden. Nyt rupeaa puremaan pakotteet.

Säästä sähköä. Sähkön siirtolasku. Kuukausimaksu 30 euroa, sähkövero 9,82 euroa. Sähkönsiirto 7,03 euroa. Aika iso tuo sähkövero 2,79 snt/kWh valtiolle.

SK uutisoi (10.8.), että ilman Olkiluoto 3:n käynnistymistä Suomi olisi pulassa. Väärin. Suomi on jo nyt pulassa, koska kyseinen voimala on käynnistymässä 13 vuotta myöhässä. Jos kyseinen epäonnistuminen olisi ollut aikoinaan tiedossa, oltaisiin jo hyvissä ajoin voitu varautua tilanteeseen.

Yk:n ilmastosopimus: "Mikä tahansa energiamuoto, jonka määrä kasvaa yhtä nopeasti tai nopeammin kuin sitä käytetään, on uusiutuvaa energiaa". Mikäli kunnioitamme YK:n päätöksiä, on turpeemme uusiutuvaa energiaa. Sähkö on sen hintaista, mihin demokraattinen energiapolitiikka on johtanut. Kansan enemmistö on nyt hyvillään?

Harjavallassa on paljon asukkaita (lue: veronmaksajia), joille rock-festivaali on kesän kamalin asia (SK 9.8.).

Onko Suomessa todella isot firmat niin surkeita, ettei niistä löydy Ähtärin eläintarhan auttajia. Johonkin jääkiekkoon laitetaan miljoonia, mutta tällaiseen ei löydy apua. Puistattavaa.