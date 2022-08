MAAKAAPELOINTI ei ollutkaan pelastus myrskyjen aiheuttamiin sähkökatkoksiin. Lauantai-iltana (6.8.) alkanut sähkökatkos kesti Ahlaisten Pohjajoella noin 20 tuntia. Ilman sähköä oli Ahlaisissa Pori Energian mukaan noin 250 taloutta. Sen ymmärrän, että linjan päälle kaatunut puu aiheuttaa sähkökatkoksen, mutta miten juuri kova tuuli voi rikkoa muuntajan, joka oli Pohjajoen katkoksen syy? Mietityttää vaan, kun kovia sähkönsiirtomaksuja perusteltiin maakaapeloinnin sähkön kulkuun tuomalla varmuudella. Ahlaisissakin maakaapelointi on jo pitkällä, hyvä niin. Milloin me maksajat nautimme hyödyistä?

Festarijärjestäjille pohdintaan. Olisi erinomaisen hienoa, että tapahtuman aikaisista muutoksista ilmoitettaisiin muuallakin kuin somessa – esimerkiksi tapahtuman verkkosivuilla. Itse en kanna somea puhelimessa, joten muutosten seuranta on mahdotonta. Toki puskaradio toimii.

Kyllä kuntoportaissa pitäisi ehdottomasti saada harjoitella sekä ylös että alas kulkemista. Alas meneminen on motorisesti haastavampaa ja harjoittaa eri lihaksia kuin nousu. Mitä mieltä olette asiasta fysioterapeutit?

Täällä on pohdittu, mikseivät kaikki äidit anna lapsien tavata isää. No ei anna, jos isä on vaikka väkivaltarikollinen tai muuta vastaavaa. Oletteko tietoisia kaikista asioista? Luulen, että ette ole.

Joskus on niinkin, että vaikka isä haluaisi nähdä lapsiaan, niin lapset eivät halua nähdä isäänsä. Jos esimerkiksi huonoja muistoja yhdessäolosta.

Jos koiravero tulee, niin pitäisi tulla myös kissavero. Kissat tekevät enemmän tuhoa luonnossa kuin koirat.

Aina pohditaan, ollaanko tyytyväisiä johtajiin. Olisiko jonkun tahon aika miettiä, voidaanko olla tyytyväisiä duunareihin.

Olisikohan Jorma-nimen fallistinen merkitys (SK-kolumni 7.8.) saanut kuitenkin alkunsa englanninkielisissä maissa, esimerkiksi USA:ssa? Williamin tai Georgen lempinimi siellä on usein Dick. Dick- nimellä noissa maissa on myös fallistinen merkitys. George lienee jonkinlainen vastine Suomen Jorma-nimelle. Eli George = Dick = Jorma = jorma?

Jorma-nimen merkitykseen miehisenä taisteluvälineenä törmäsin ensimmäisen kerran 1980-luvun puolivälin tienoilla Pahkasika-lehteä lukiessani.

Olisipa meissä kaikissa pieni osa "leevimäisyyttä" (SK 6.8.). Niin ekaluokan aloittavissa kuin kaikenikäisissä. Olisi niin paljon kivempaa kaikilla.

Minusta lippisäijät voisivat kunnioittaa ison rempan kahvilaan tehnyttä yrittäjää. Ei oikein trendipaikalta näytä, kun lippisäijät valloittaneet parhaat paikat heti aamulla. Ei oikein cafe latte katkarapucroisantilla maistu, kun hikisiä lippiksiä joka puolella. Olisko lippisnarikka ratkaisu?

Mäenranta kirjoittaa (SK 7.8.) ,että kohonneet kustannukset on korvattava palkankorotuksina, jopa yli 10 prosentin. Mutta sanallakaan hän ei mainitse, mistä nämä rahat otetaan. Ovatko suomalaisten yritysten asiakkaat valmiit ne maksamaan? Sillä niinhän sen täytyy olla, muuten korotus ei onnistu. Vai mistä kirjoittaja rahat korotuksiin ottaa? Mäenrannankin kannattaa katsoa sekin, miten valtavalla summalla Suomen valtio, siis me, on velkaantunut Marinin (sd) hallituksen aikana. Sekin velka tulee maksettavaksi. Oikea osoite on korotuksille Kreml, mutta ei taida onnistua.

Matti Tuominen

Onko yhdistyksen edun mukaista makuuttaa tuhansia euroja pankkitilillä. Onko sijoittaminen kiellettyä?

Terveisiä Kuninkaanhaasta ja urheilutalon vierestä pesäpallokentältä puistojen siimeksestä. Korjatkaa nyt ihmeessä jo kentän varastokoppi. Ovet murrettu, laudat roikkuu jne. Kaikki rikki, ja ollut jo puoli vuotta. Ei haittaa kaupungin miehiä. Kenttä muutoin kunnossa ja hoidettu.