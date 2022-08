”Katselin marketissa, kun asiakkaat jonottivat valmiiksi fileerattua kalaa – Heräsi kysymys, mihin on ihmisiltä kadonnut fileeraustaito?”

”Mihin on ihmisiltä kadonnut (vai eikö ole ollutkaan) fileeraustaito”, ihmetellään tekstareissa.

Nyt ollaan väärässä, kun uskotellaan sähköauton käytön halpuudesta. Autonkäyttäjät maksavat teiden kunnosta eli ei tiestön kulut ole laskeneet, vaan ne lisääntyvät painavien sähköautojen myötä. Ne rahat otetaan autoista ja tämä välivaihe kustannetaan nyt muilta, joten ei tämä halpuus ole tulevaisuutta. Kaikki kulut siirtyvät jokaiseen autoon, mikä nyt peritään vain polttomoottoriautoista. Turha uskotella muuta.

Taannoin joku kyseli tällä palstalla silakoista ja miksi niitä ei saa. Se on luonnontuote, ei tehdastuote. Niiden saanti on täysin luonnon armoilla. Syksyllä on seuraava mahdollisuus. Tavataan silloin torilla.

Ministeri Saarikon väläyttämän lisälapsilisän voisi rahoittaa koiraverolla.

Korkea aika aloittaa liiketoimien pienentäminen Kiinan kanssa.

Kiitos varas. Kävit taas – tyhjentämässä valkeakuulas-puumme. Mitkään portit, ei piikkilangatkaan sinua estä. Nyt se on loppu. Moottorisaha tekee tehtävänsä. Sinulle en omenia enää kasvata.

Sinulle "Murheellinen mummu" (SK-tekstarit 3.8.): oletko saanut olla lapselle mummu? Tuskin, jos ei isäkään ole saanut olla isä. Monta kertaa lapsen äiti ei ymmärrä, mitä tekee, kun ei salli tapaamisia ja tutustumista biologiseen isään ja juuriin isän puolelta. Lapsi on kuitenkin perimältään myös oman isänsä jälkeläinen ja on tyhmää lapsen kautta kostaa. Toivoa vain sopii, että lapsi kasvaessaan alkaa ajattelemaan omilla aivoillaan, joskaan se ei palauta niitä lapsuuden ja kasvamisen kultaisia aikoja.

Olen kuullut, että lapset eivät ole nähnyt isäänsä yli vuoteen. Isä haluaisi olla lasten kanssa. Sosiaalipuoli ei korviaan hetkauta. Mikä neuvoksi?

Ihmettelevä

No voi yhyren kerran. Katselin paikallisessa marketissa, kun asiakkaat jonottivat valmiiksi fileerattua kalaa. Jonolla oli pituutta kymmeniä metrejä. Heräsi kysymys, mihin on ihmisiltä kadonnut (vai eikö ole ollutkaan) fileeraustaito? Nyt Martat ottakaa koppi tästä, ja järjestämään kalankäsittelykursseja. Luulisi olevan runsaasti osallistujia.

Tipin jakaminen maksupäätteellä on kovastikin kaksijakoinen juttu. Totta kai on hyvä, jos hyvästä palvelusta palkitaan, mutta sitten tulee heti mieleen, että saako paremman palvelun, jos menee ravintolaa valkoinen villapaita hartioilla, hihat solmussa. Sitten tulee se, että maksupäätteellä annettava tippi tulee aina jonnekin ylös, ja palkkaneuvotteluissa helposti aletaan puhua vaikka tarjoilijoiden keskimääräisestä palkasta ja silloin joku kärsii, kun peruspalkkaa ei tarvitsekaan nostaa.

Jos Kanadan nuorisojääkiekkoilijat ovat todella tehneet ne raiskaukset, mitä Ilta-Sanomissa kirjoitettiin ("Kanadan nuorten MM-kiekkoilijat joukkoraiskasivat – karmeita tapahtumia biljardipöydän päällä"), niin kyllä Kanada pitää sulkea pois arvokisoista. Kanadan jääkiekkoliitto vielä yritti maksaa syytteen nostajan hiljaiseksi.

Eri mieltä perjantaisen tekstiviestin kanssa – joillain on hyvä syy pitää lakkia, joten sallittakoon se heille. Ollaan ystävällisiä sekä ymmärtäväisiä toisillemme.

Kiitos teille, jotka päätitte rakentaa Länsi-Porin koulun pihaan monipuolisen kuntoilupaikan.

Porin kaupunginsairaalan piha-alueet ovat huonossa kunnossa. Pääsisäänkäynnin ympäristö ensimmäisenä pistää silmään. Hoitamattomat nurmikot ja tupakantumppeja pitkin pihaa. Hoitamaton, karu kahvion terassi. Julkisivuremonttia tehtiin ja se varmaan jätti jälkensä, mutta siitä on jo useampi vuosi. Olisi hienoa, jos vierailijat voisivat viedä omaisiaan ulkoilemaan kauniiseen, puistomaiseen pihaan. Ehjiä penkkejäkin saisi olla. Ja terassilla tuolit, johon voisi ilman akrobatiaa istahtaa. Säästää sopisi nyt jostain muusta. Kohde on mielestäni yhtä tärkeä kuin Raatimiehenpuisto, joka on nättinä kyllä.