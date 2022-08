Vesakoista löytyy vadelmia, ja luomua on.

Hontelo on tiepohja, jos sade tekee kuoppia. Kyllä ne kuopat ovat käyttäjien tekemiä, kun autolla ajetaan tarkoituksellisesti sadesäällä aina suurimman vesirapakon läpi. Kohta siinä sitten on kuoppa, jonka syntyä ihmetellään.

Ajoneuvoveroa tulisi nyt korottaa ja poistaa veroja polttoaineesta. Sähköautoilijat ajavat nyt bensa- ja dieselautoilijoiden maksamilla teillä ilmaiseksi.

Sähköautoilijatko ovat uusia teiden tukkoja, kun satasen alueella 75 km/h mittarissa optimikulutuksen takia?

Karavaanari

Sinä joka murehdit muiden autoilua (SK-tekstarit 5.8.): Paljonko maksat, jos nostan nopeuden sataan? Ajansäästö siinä minuutin luokkaa.

Samanaikaisesti, kun Suomessa muille autoilijoille nostetaan polttoaineiden hintoja ja kauhistellaan ilmaston lämpenemistä, niin Jyväskylän seudulla saastutetaan ilmaa ihan viimeisen päälle, kun ajetaan rallia. Voiko kukaan hullumpaa keksiä?

Ilmastopakolaiset tulevat maista, jotka eivät ole tehneet mitään ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, muun muassa Suomeen, joka on tehnyt kaikkensa. Ei saa päästää, ainakaan tänne, ainuttakaan.

Jazzkatu ja konsertit takaisin rantaan. Ei haittaa sade, ja väkeä riittää.

Meneekö se niin, että mitä suurempi sähkönkulutus, sitä suurempi sähkön hinta? Siinä tapauksessa, voisiko Pori Energia sammuttaa katuvalot edes päivällä Uudestaniitystä. Ja kyllä, olen antanut palautetta, mutta ei tapahdu mitään.

Energiatalkoot

Kirvatsin Jytä oli aivan upea. Mahtavat esiintyjät, eritoten kiitos Tero Vaaralle. Hienosti toimittu. Sade ei haitannut, loppuun asti oltiin.

Neljän porukka

Murheellinen mummu (SK-tekstarit 3.8.) nosti esiin tärkeän asian. Aina tämä asia ei kuitenkaan ole niin mustavalkoinen. Biologinen vanhempi ei aina ole se paras ja turvallisin vanhempi lapselle, vaikka näin perinteisesti halutaan ajatella. Joskus vanhempien keskinäinen suhde on jo valmiiksi niin rikkinäinen, ettei sen ilmapiiri ole heille itselleen, lapsesta puhumattakaan, hyväksi. Me kaikki kasvamme ja kehitymme omassa tahdissamme, niin vanhemmat kuin lapsetkin. Annetaan tähän toisillemme rauha.

Tuomo Hurmeen kirjoituksessa (SK 4.8.) murheiltiin että "esimerkiksi oravien kaipaamia vanhoja kuusia on talousmetsissä liian vähän”. Jos oravat kaipaavat vanhoja kuusia, niin miten on mahdollista, että mänty- ja koivuvaltaisessa Porin Lukkarinsannassa oravia on "ihan kiusaksi asti"? Alueen puusto on melko nuorta ja kovinkaan montaa kuusta en ole alueella nähnyt.

On esitetty, että palkkojen perusteena olisivat vientialojen palkkauskehitys. On huolestuttavaa, että nimenomaan opettajille tämä ei käy. Joiden pitäisi ensimmäisinä tajuta, mistä palkat pohjimmiltaan maksetaan. Mutta ei. Huonosti tulee käymään.

Nakkilan Napakat ry:n esitys ”Irwin – viimeinen laulu” oli erittäin onnistunut. Nautimme porukalla, katsomo oli tupaten täynnä. Hieno suoritus.

Syksyn tullen taas lippikset ja syöminen nousee puheenaiheeksi (SK-tekstarit 3.8.). Tällä valittamisella ja kyttäämisellä saa aikaan sen, että porukka ei pian enää nauti sapuskaa, shamppanjaa ynnä muuta kuin kotonaan. Siellä kukaan ei arvostele, vaan syödään ja nautitaan. Säästöä kertyy.

On todella mautonta pitää lippalakkia sisätiloissa, jos pitää itseään miehenä. Tapakoulutusta lisättävä. Kiitos keskustelun avaajalle.

Vai ei löydy tilaa silakkamarkkinoille. Asuntomessualueella on asvaltoitua aluetta vaikka millä mitalla. On tilaa, jos on tahtoa!