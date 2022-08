Nimimerkki Murheellinen mummu (SK-tekstarit 3.8.) oli huolissaan isän vieraannuttamisesta lapsen elämästä. Tätä tapahtuu liian paljon. Lukekaa Marika Heikkilän kirjoitus (SK 27.7.). Vieraannuttamisen noidankehä satuttaa kaikkia osapuolia. Erityisesti suosittelen artikkelia lastenasioita hoitaville sosiaaliviranomaisille. Olen nähnyt läheltä monta tapausta ja sydämeni itkee lasten puolesta.

Suomi on tukenut Italiaa sellaisilla rahasummilla, että Ferrarikin on osittain suomalainen auto.

Kymmeniä Ferrareita ajoi letkassa Ulvilassa Kaasmarkuntietä Porin suuntaan – punaisia, keltaisia, mustia. Ehkä se oli näille autoille sopivin tieosuus? Hieno näky ja paljon ääntä.

Ferrarit Porin torilla. Aivan väärä paikka ja aika niille. Pride-tapahtuma oli sysätty syrjään. Lehdessä uutisoitiin palstakaupalla noista autoista ja Pridesta oli vain pikku uutinen. Miksi näin? Priden suojelijan, Jenni Haukion kotikaupungissa olisi voinut päättää toisin.

Ferraritapahtuma oli törkeä kerskanäyttely. Näillä bensan ja muun hinnoilla on kiva näytellä rahvaalle, miten rikas ajelee 600 000 euron ajopeleillä. Sitten vielä täällä valitetaan, miten rahvas uskaltaa lääppiä auton pintaa.

Oliko Ferrari-tapahtuman yhteydessä myös Rolex-näyttely vai järjestetäänkö toiste?

Tanttinen voi hoitaa Etelärannan jo ensi kesäksi kuntoon.

Vieläkö Suomen hallitus tukee ajokortin saamista 17-vuotiaille? Taas kolme noin 20-vuotiasta kuoli, ja yksi loukkaantui vakavasti.

Mieluummin ulkomailta hoitajia (SK 3.8.) kuin maksettaisi omille ylimääräistä tai vakinaistettaisiin pitkäaikaisia sijaisia. Ja mites on opetuslisän laita?

Hoitajapula on todellisuutta jo nyt ja tulevaisuudessa vain pahenee, koska nuoret eivät hakeudu alan koulutukseen. Vain Säkylän tekemä ratkaisu tuo helpotuksen, siis riihikuiva raha. Poliitikot, tosiasiat täytyy tunnustaa ja ryhtyä heti hoitajien palkkauksen korjaamiseksi.

Heinäkuun viimeisenä sunnuntaina olimme ristiäisissä Ruosniemen kirkossa, jonka välittömässä yhteydessä oli juhlatilat. Ulkopaikkakuntalaisina yllätyimme positiivisesti miten seurakunnan puolesta osallistuttiin. Juhlatilan käytön sai lapsi kastelahjana, veloituksetta. Tämän lisäksi vahtimestari oli kokoajan läsnä auttaen mm. keittiön laitteiden käytössä. Pappi huomioi kaikki läsnäolijat lämmöllä ja hienotunteisesti. Kiitos Keski-Porin seurakunnalle.

Isovanhemmat Karviasta

Porissa ei ole Vapaudenkadun ja Maantiekadun risteystä. Valtionsillan päällä risteävät Itsenäisyydenkatu ja Mikonkatu sekä Maantiekatu. Ensinmainittujen päissä on mutkat.

Tämä tippihomma on vieraskulttuurista meille rantautunut, se pitää kitkeä pois. Näistä meille rakkaaseen Suomeen rantautuneista on tullut riesa: merimetso, kurtturuusu ja lupiini, vain kolme mainitakseni. Jos haluaa antaa juomarahaa ravintolassa hyvästä palvelusta, voisi yhtä hyvin antaa kaupassa esimerkiksi lihatiskillä liharahaa, leipämyyjälle leipärahaa jne. Suomessa on käytöstippi, joka on kiitos.

Ettei nyt jää liian ruusuista kuvaa Jaakko Soljannon kirjoituksesta (SK 31.7.), niin kysynpä vaan, että mitä marjoja keräät sieltä kaadetun metsän tilalle kasvaneesta vesakosta? Ainakin täällä Noormarkussa kestää pari vuotta ja tilalle on kasvanut läpipääsemätön pusikko. Jalkaudu Jaakko vaikka Mustalahteen kulkemaan metsäkoneiden raiskaamalle entiselle kuusimetsälle ja yritä etsiä muutama mustikka. Sen jälkeen voit palailla asiaan.

Jos myötävirrasta ei ole apua uintiin, niin uipa Jaakko Jäntti sitten Reposaaresta Poriin. Näet eron. Minä en ainakaan paljon etene vastavirtaan uidessani joessa.