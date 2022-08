Henkilö, joka ei syö mitään eläinkunnasta peräisin olevia tuotteita on vegaani. Pitäisikö lihaa syöville kehittää vastaava nimitys: lihaani?

Voisiko joku tiepuolesta vastaava käydä katsomassa Yyterin Y-risteyksen kallistukset. Kiitos.

Autoilija

Kiitos Jaakko Soljanto kirjoituksestasi. (SK 31.7.). Täyttä asiaa joka sana. Sanoitit monen, myös kaupunkilaisen, tunnot.

Syksyn tullessa on syytä nostaa tapetille lippismiehet. Yrittäkää nyt tajuta, ettei lippiksiä käytetä sisätiloissa. On vastenmielistä nauttia shampanjaa ja hedelmäistä juustolajitelmaa, kun äijillä lippikset päässä.

Haluaisin kuulla Porin kokoomuksen kannan Antti Pekolan kirjoituksiin SK:ssa.

Äänestäjä

Maire (SK 1.8.), kirkon tiedotteet kuuluvat kirkon jäsenille. Minä en kaipaa tietokoneeseeni tiedotteita vihreiden aseistakieltäytyjäjaostolta.

Antti Pekola

Kiitos Maire Soiluva, että kommentoit "Kaikkea kaikille" - mielipiteen kirjoittajan kapeaa näkökulmaa, ja uskoit vahvasti, että kirkossa on toisella tapaa ajattelevia. Kannanottosi tuo luottamusta uuteen päivään.

Huumekuolemia pyritään vähentämään käyttöhuoneilla. Mielestäni tämä on pelkän oireen hoitamista huomioimatta juurisyytä. Pitäisi keskittyä myös huumeiden käytön ja sen aloittamisen vähentämiseen. Nykyilmapiirissä poliitikotkin ajavat suopeampaa suhtautumista huumeisiin. Ei ihme, että huumekuolemat lisääntyvät, kun käyttö on koko ajan hyväksyttävämpää, jopa muodikasta.

Minä olen lihaani. Syön lihaa ja kerron lihansyönnin moninaisista hyödyistä. Kunnioitan eläimiä, enkä syö eläinten ruokia.

Kiitos rippijuhlien emännälle, että olit huomioinut erikoisruokavalioni ruokailusta kahvitarjoiluun asti tekemättä siitä numeroa.

Erkki Teikari presidentiksi. Piste.

Uusien ruokakauppojen rakentaminen ihmetyttää myös minua ja monia muita. K- ja S-ryhmät rakentavat jopa vierekkäin uutta (Koivula) ja kuluttaja maksaa kaiken. Samoin bensan hinta on nyt pilvissä. Valtio yrittää huojentaa pienentämällä sekoitusvelvollisuutta, mutta Neste näyttää hyötyvän tekemällä nyt huipputuloksia. Taas kuluttaja maksaa.

Miten äiti voi olla lapselleen, pienelle pojalle niin julma, että kieltää häneltä isän. Isältä salattiin lapsen syntymä, nimi ja ristiäiset on pidetty salassa. Isä on suljettu pois pienen poikavauvan esikoisensa elämästä. Vieraannuttaminen on surullista ja itsekästä.

Murheellinen mummu

Ehdotuksiani energian säästämiseksi. Ymmärrän kyllä, että ihminen tarvitsee leivän lisäksi sirkushuveja eli siirtyy lomakohteeseen autoillen, lentäen, junalla tai laivalla mutta kohtuullisesti. Maailmanlaajuinen breikki olisi paikallaan laivaristeilyille, ralleille, formuloille ja yleensä moottoriurheilulle maalla ja vedessä, jäähallit kiinni, luistelu ja pelit luonnonjäille, sisälämpötila 20 asteeseen, julkinen liikenne, kimppakyydit, fillarit ja jalat käyttöön työmatkoille, yms. Koululaisille, opiskelijoille ja muillekin välillä kynä ja paperi käyttöön, jotta kriittinen ajattelu, harkinta- ja empatiakyky säilyisivät.

Onko mahdollista ostaa terapiaan vaikkapa lahjakortti esimiehelle? Pikkujoulu jo mielessä.

Poliittinen muisti on lyhyt. Kun vanhojen, pian romutettavien Hornettien kauppoja hiottiin, niin kauppojen piti poikia jäänmurtajien valmistuksia Amerikoihin. Ainuttakaan ei tehty, mutta nyt USA "pientä" korvausta vastaan lupaa romuttaa vanhat Hornetit.

NOORMARKUSSA on Töyssyn uimaranta laitettu hienoksi, tasoitettu, kangas alle, Yyterin hiekkaa päälle. Vaatisi kieltotaulut: ei koiria, ei mopoja, ei hevosia. Pidetään yhteisestä hyvästä huoli. Jos väärinkäytöksiä, kännykällä kuvaa, videoita, huomautuksia, ilmoituksia.