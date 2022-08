Tekstaripalstalla kaivataan jazzkatua takaisin Etelärantaan. Arkistokuva on vuodelta 2015.

Tekstaajaa pelottaa sodanlietsonta Suomessa (1.8.). Missä tätä sodanlietsontaa on ja miten se ilmenee, kun minä en sellaista ole huomannut? Suomessa pyritään aktiivisesti välttämään sota nostamalla tänne hyökkäämisen kynnystä liittymällä Natoon hankkimalla nykyaikaista aseistusta, nostamalla valmiutta ja osoittamalla kovaa maanpuolustustahtoa. Jos haluat rauhaa, pitää valmistautua sotaan.

Rosenlew-uutista lukiessa nousi taas kerran mieleen kysymys: mitä järkeä on myydä kannattava teknologiayritys ulkomaiseen omistukseen? Meillä olisi jo huoltovarmuuden vuoksi tarve pitää teollisuutta täällä, ja kansantaloudellisesti se olisi vieläkin tärkeämpää. Jostakin syystä tätä ei kuitenkaan tunnuta ymmärrettävän. Kun yritys on saatu hyvään kuntoon ja kannattavaksi, se myydään ja useimmiten ostaja on ulkomailta.

Julkinen puoli hallintoineen kasvaa siihen malliin, että pääomat on pakko syödä. Fortum, Sonera, Kemira, Outokumpu, Sampo-Rosenlew ym. – pienet ja isot, kaikki myydään. Ahneuksissaan länsi on opettanut kiinalaisille tekniikat ym. Nyt alkaa housut jäätyä, mutta silti tanssit jatkuvat.

Juha Kuismasen mielipide (SK 1.8.) oli kannatettava, yksinkertainen ja helppo toteuttaa. Venäjän kansalaisten tietoisuuden (Venäjän hyökkäyksestä naapurimaahan Ukrainaan) lisäämiseen hieman vaikuttava keino. Virkamiehet toteuttakaa välittömästi.

Jazzkatu ehdottomasti takaisin rantaan. Auttaa koko kaupungin yrityksiä sekä tulee varmasti lisää kauppiaita ja toimijoita. Tämänvuotinen jazzpuisto oli aivan surkea. Ennen oli hieno Ruka-baari, Barcon kahvipaikka baarijakkaroineen, golflyöntikilpailu, karikatyyripiirtäjä ym. Oli tunnelmaa ja väkeä riitti.

Ilouutinen, jos jazzkatu palaa Etelärantaan. Toivottavasti jo ensi kesänä. Kun on tahtoa, on myös tie.

Mahtoivatko Ferrarit tulla Poriin rekkojen kyydissä? Meinaan, että Satakunnasta ei löydy yhtään ajoreittiä, josta selviäisi niin matalilla etuspoireleilla.

Kiitos Ferrari-tapahtumasta. Mihin ovat käytöstavat hävinneet? Valitettavasti yleisö pilasi käytöksellään koko homman. Estivät autojen pääsyn kunnolla riviin, kuten rännitapahtumassa. Nojailivat ja koskettivat kalliimman hintaluokan ajoneuvoja. Toivottavasti ei toistu.

Kassatyöntekijänä sanoisin, että ostoksia ei kannata laittaa hihnalle viivakoodin lukijaan päin asetellen. Vaikka ajatus onkin kaunis, se vie aikaa siellä hihnan alkupäässä. Useimmat tuotteet ovat meille tuttuja ja osaamme pyöräyttää koodin nopeasti luettavaksi. Nykyään monet kassalaitteet myös lukevat koodin useammalta suunnalta.

Politiikot, lukekaa Antti Roineen mielipide (SK 30.7.) ja ottakaa opiksenne.

Tippikipan reunalla olevalle tiedoksi, miksi esimerkiksi Suomessa ei saa hiustenleikkausta parilla eurolla. Yksinyrittäjä maksaa joka kuukausi esimerkiksi vuokran, kirjanpidon, YEL-maksun, vakuutukset, maksupäätemaksut, puhelin- ja nettimaksut, vesi- ja sähkölaskun, verot (kyllä jokaisesta työstä, myös siitä 2 euron leikkauksesta) ym. Tähän kaikkeen päälle vielä omat henkilökohtaiset menot. Ja niitähän riittää myös. Ärsyttää, kun aina otetaan esille se, mitä parturit ottavat.

Tippikulttuuri ei kuulu Suomeen. Älkää vaan menkö tähän lankaan mobiilienne kanssa. Meillä on laskuihimme jo valmiiksi lisätty al-vero. USA:ssa kauppoja tehtäessä mainitaan, onko hinnassa mukana vero vai ei. Meillä hammastikkujenkin hintaan on lisätty vero. Kaupan kassan kanssa ei neuvotella hinnasta.

Ei tipata. Se tippi sisältyy jo paukun hintaan. Että näin.

Mukavasti elävöittävät nämä rantojen miehet ja naiset Porin kävelykatua, ja vielä paraatipaikoilla.