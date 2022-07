Keskuspankit kilvan nostavat tällaisena kriisiaikana korkoja perustellen tätä ,että näin hillitään hintojen nousua. Mutta kun monet tuotantoprosessit ja valmistajat joutuvat käyttämään tuotantonsa rahoitukseen tätä korotetun koron rahaa. Eli mitä tästä seuraa: hinnat vain nousevat ja taas nostetaan korkoja. Onko järkeä? Ja elämisen tukeen tarvitaan yhä lisää rahaa. Elämä kun on muutakin kuin matemaattisia korkoja.

Sodanlietsonta Suomessa pelottaa. Miksi rauhaa rakastava kansa on hullaantunut sodasta? Mielestäni media on osasyyllinen. Lapsellista puhua jostain sateenvarjosta. Suomesta ei jää mitään jäljelle, kun aseet alkavat viuhua ja suurvallat aloittavat sodan.

On huvittavaa lueskella näitä kiihkokirjoituksia Venäjästä. Kaverit ovat joutuneet olemaan eräänlaisessa ryssänviha-painekattilassa vuosikymmenet ja nyt kattilasta hajosi paineventtiili, joka päästi paineet maailmalle.Kyllä aivopesty yksinkertainen ihminen on onnessaan.

Vieraslajitko pois Suomesta? Jääkausi päättyi Suomessa 11 000 vuotta sitten. Sitä ennen oli vain jäätä, ei mitään muuta. Nyt jos aloitetaan vieraslajien poistaminen Suomesta niin mitä tänne jää? Jäätä ja jäätä. Kaikki mitä nyt näemme, poistuisi. Onko hyvä? Ei ole.

Suomeen kanssa Japanin tapaan kuolemanrangaistus voimaan murhista ja terroriteoista.

Suuri osa kesästä lomautusta, rahaa ei mistään. Virveli on, muttei varaa maksaa kalastonhoitomaksua ja vedenomistajan "merkkilupaa". Ravustaakin tekisi mieli, mutta ”kun ei mikään riitä”.

Rahaton työläinen

Haluaisin kuulla Porin SDP:n kanta Mikko Elon kirjoituksiin SK:ssa.

Äänestäjä

Huvipuistojen hintoja kauhistellaan ja vertaillaan medioissa joka kesä. Esimerkiksi Särkänniemi (noin 45 euroa ranneke) on mielestäni halpa kymmenine laitteineen, ja teema-alueineen, kun verrataan paikalliseen "tramppapuistoon" Meri-Porissa. 16 euroa ja vanhemmalle lapselle kaksi trampoliinia.

Tekstaaja pani (jälleen) hallituksen syyksi epämieluisia asioita, kirjoitti jopa suomettumiseksi. Venäjän raja avautui, koska koronarajoitukset poistettiin. Venäläiset voivat matkustaa niin Suomeen kuin muuallekin. Emme lipeä mistään EU-rintamasta. Onko oikein päästää venäläisiä lähtemään maastaan, jossa on hirmuhallinto, on kokonaan eri asia. Änkyröiden on helppo rakennella olkinukkeja syyttämällä kaikesta nykyistä hallitusta, joka on selvinnyt hyvin näistä vaikeista ajoista.

Valheessa ja haavemaailmassa eläminen on narsistille tyypillistä. Mikä säälittävintä, niin hän uskottelee itselleen muiden olevan tuollaisia. Onneksi pääsin eroon hänestä.

On seurailtu kesän ajan läheisen, pienen ja vilkkaan liikekeskuksen kuntoa. Keskellä parkkialuetta vaaralliset kuopat asfaltissa, rikkaruohoja seinustoilla, töhryt lisääntyvät melkein päivittäin pankkiautomaatin vieressä, roskikset usein täynnä. Nämä eivät olet kustannuskysymyksiä vaan välinpitämättömyyttä, joka vain tuntuu lisääntyvän kaikkialla.

Luulevatkohan nämä suomettuneet toverit, ettei se venäläinen heitä ammu, jos se tänne hyökkää? Ampuu se.

Kiitetään Porin kaupunkia loistavista ilmaispalveluista, joista uusimpana on tarjolla Rauhanpuiston iskunvaimentimien ja jousien testiajorata. Mitenköhän mahdettu tehdä piiloon jääneet työt, kun näkyvätkin tuollaisessa kunnossa?

Tässä kun "tippikippaa" tyrkytetään jo ravintoloissa, niin eipä aikaakaan, kun saat maksaa ekstraa parturissa, hierojalla, personal trainerillä, hoitoloissa ja missä vain, missä ostat palvelun. Voin sanoa, et ei pörssi kestä. Eikä syy ole pienet tulot, vaan korkeat hinnat. Suomessa ei parilla eurolla hiustenleikkuuta saa.