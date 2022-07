"Kankaanpään Mailan joukkuetta ei voi ainakaan syyttää rasismista – Siellä on rajat auki kaikkiin ilmansuuntiin”

Kankaanpään Maila on miesten superpesiksessä sarjataulukon viimeisenä.

Ihmetellen katselin Metsähautausmaan porttia, kappelia. Miten huonoon kuntoon ne on päästetty. Olisiko liikaa pyydetty, että ne kunnostetaan.

Kyllä se Fortumin lasku on naurettavan pieni, kun vertaa sitä Hornetti-laskuihin. Täysin turhanpäiten ostetut vanhat Hornetit romutetaan, ja eikun uutta taas taivaalle rikkaiden omaisuuksia valvomaan ja tietysti "artisti" maksaa.

Niin tyhmyys maksaa. Sen todistaa Fortum, ja turha muuta väittää.

Kankaanpään Mailan joukkuetta ei voi ainakaan syyttää rasismista. Siellä on rajat auki kaikkiin ilmansuuntiin.

Ruokakaupassa tuotteita kassan liukuhihnalle asettaessani käännän viivakoodin valmiiksi koodinlukijaan päin. Näin helpotan kassatyöntekijän työtä ja nopeutan prosessia. Se on sitä Lean-ajattelua.

Keittiömies

Oudoksuttaa, kun jälleen rakennetaan uusi market Poriin (SK 27.7.). Mietin, kuinka paljon liikaa me kuluttajat maksamme ruoasta ja päivittäistavaroista, kun kauppaketjuilla on varaa investoida näin tiheää marketverkostoa?

Hesarissa etusivulla oltiin keskiviikkona sitä mieltä, että onnellisin kaupunki on Pori. Porissa valitetaan möykyistä.

Hyvästit viimeiselle Rosenlewille. Kaikki myydään, Suomi ei omista kohta mitään.

Jospa muu, väkirikas maailma laittaisi hiilinielunsa kuntoon, ettei meidän enää tarvitsisi pidättää hengitystämme. Joku Ruanda ei ole kuullutkaan ilmastonmuutoksesta.

Ennen verotkin väheni lapsien syntyessä. Nyt ei tueta lapsiperheitä oikeasti. Hyvä asia, että lapset tehdään rakkaudesta lapseen, sillä ekonomisesti se ei kannata.

Maauimalassa ja uimahallissa on rata nopeille uimareille. Sinä joka luulet uivasi nopeasti, älä ui sillä radalla. Häiritset uinnillasi kaikkia muita. Huomaat varmasti, jos olet reilusti hitaampi. Vertaa vaikka uintinopeuttasi kuntouimareihin.

On kysytty, pitäisikö polttoaineen hintaa kompensoida. Meillä hinnat ovat korkeimpia EU:n alueella, joten siltä pohjalta pitäisi. Auton käyttäjät maksavat jo nyt miljardikaupalla valtion menoja. Samaan aikaan kaupunkien jo ennestään tuettuja liikennelaitoksia on tuettu koronaan liittyen veronmaksajien rahoilla. Polttoaineiden hinnanpudotus on tehtävä laskemalla polttoaineiden kohtuutonta verotusta, eikä rakentamalla mitään virkamiesporrasta miettimään kohdennuksia.

Nuoret ajelevat vähemmän, koska bensa on kallista. Se kerrottiin uutisissa. Lomalle etelään, ilmastonmuutoksesta kuus?

Ropi Juhani

Yyterin ympäristöä parturoidaan kesällä ja törröttämään jää vesakon revityt rungot. Vieraslajit kyllä rehottavat. Risteykset ovat pusikkona. Nurmikko millin sänkenä, jos joku luonnonkukka jäisi. Onko se niin kamalaa?

Suomessa pähkäillään aina, mihin tuulivoima sijoitetaan. Miksi niitä ei sijoiteta valtateiden reunoille? Samalla tulisi vapaata tilaa nähdä esimerkiksi hirvet. Liikenneturvallisuus paranisi, eikä tarvitsisi tapella sijoituspaikasta tuulivoimaloille.

Suomi käy jatkosodan jatkosotaa Venäjää vastaan. Sähkön ja kaasun tuonti katkaistiin Venäjältä, koska Suomi ei suostu maksamaan ruplissa, vaikka Saksa, Itävalta, Italia ja moni muu maa maksaa energialaskunsa ruplissa. Kaikenlainen kaupankäynti on lopetettu, samoin matkustaminen ja yhteydenpito itäiseen naapuriimme. 1918 vuoden jälkeen Suomen valtiojohto ei ollut 23 vuoteen missään yhteydessä suureen naapuriin. Täällä nuoleskellaan huulia, että nyt saadaan kostettua jatkosodan seurauksia. Pitäisi kuitenkin muistaa Paasikiven viisaat sanat: "Venäjä ei ole koskaan niin heikko, etteikö se olisi liian vahva Suomelle!" Suomen koko media on sotapsykoosissa.