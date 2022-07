No niin, nyt mietitään, miten saada Jyrki Kankaan muistomerkki turvalliseksi. Helena Laineen Kirjurin sulkakynä -veistoksen turvallisuutta on pohdittu vuosikausia, viimeisimpänä tekosyynä estää veistoksen pystyttäminen.

Tarmo Lippingin (SK 28.7.) vastaus Mikko Elolle paljasti, miten jopa valtiopäiväneuvos jippoilee lausahduksella, jonka juuret ovat historian karmeassa todellisuudessa. Laittaa miettimään, mitä minkäkin kuluneen lausahduksen takana on. Onko valtiopäiväneuvoksella nöyryyttä pyytää sanontaansa anteeksi.

Hannu Lautamäki

Tarmo Lippingiltä loistava mielipidekirjoitus torstain lehdessä. Tällainen ajattelutapa naapurin roistomaisesta ja häikäilemättömästä toiminnasta pitäisi meillä kaikilla olla. Luulisi Mikko Elon tuntevan piston sydämessään.

On väärin uskoa ja luulla, että rikokset vanhenevat. Täyttä hölynpölyä.

”Nyt Kiinaa vedetään mediassa lokaan” (SK-tekstari 28.7.). Itse otsikon lokaan vetoon en ota kantaa, mutta yksi Kiinan kokoinen asiavirhe kirjoituksessa oli. Siinä sanottiin, että ilman kiinalaista tekniikkaa ei tämäkään kirjoittaminen ole mahdollista. Tekniikka on muun muassa Suomesta ja muualta lännestä, ja Kiinasta ovat halvat tuotantokustannukset ja luonnonvarat.

Suomen hallitus ajoi itsensä nurkkaan, kun turistiviisumeita alettiin myöntää venäläisille. Myötämielisyys Putinin kannattajia kohtaan on niin sanottua suomettumista pahimmillaan. Suomen johto voisi joskus katsoa, miten muut rajanaapurit suhtautuvat Venäjään ja venäläisiin nykytilanteessa. Muut EU-maat ovat kieltäytyneet antamasta venäläisturisteille viisumeita – Natoon pyrkivää Suomea ei varmasti auta muusta EU-rintamasta lipeävä viisumipolitiikka. Voi meitä suomalaisia – valitsemamme päättäjät sössivät taas oikein kunnolla.

Lapsiperheet. Matkailkaa paljon. Nyt kun ehditte. Tulevat sukupolvet nauttivat matkailun tuotoksista. Lentokoneella, jees!

Pori Jazzilla peiliin katsomisen paikka: Kautta aikojen pisin lipunmyyntiaika, maailmantähti torstain vetonaulana ja vähiten myytyjä lippuja sitten 1990-luvun lamavuosien.

Porispere tietää lippukaupan määrät jo ennen konsertteja. Mutta Pori Jazz ei. Kummalla on toiminta hallussa?

Ennen kuin alkaa se vesilintujen teurastus, niin olisko syytä keskittyä merimetsokannan harventamiseen? Muut vesilinnut jätettäisiin rauhaan.

No nyt on hätä (SK-tekstarit 27.7.) kirjoituksessa mietittiin urheilumitalien puutetta. Herääkin kysymys, mistä moiseen rahat. No, hallitukselta tietysti, koska kaikki mainitut virat täytetään poliittisin perustein hallituksen pääluvun mukaisesti, ja erikseen sovitaan, että TUL saa nimittää 7 prosenttia henkilöstöstä. Jaossihteerit jäävät sovitun ulkopuolelle, koska siinä työssä tarvitaan pätevyyttä.

Ameriikan kulmilla Länsi-Porissa kelpaa asua ja lenkkeillä. Maanviljelijä on kylvänyt pellon reunaan kukkaseosta, jonka kukkimista nyt ohikulkijat voivat ihastella. Toinen viljelijä on kylvänyt hernettä, jonka satoa voi itse poimien ostaa.

Kiitos Jukka Tuori kirjoituksestasi (SK 26.7.). Siinä kuului järjen ääni ja tieto asioista tämän vihreän vyörytyksen keskellä.

Kiitos, että Jukka Tuorin mielipide julkaistiin, sillä ympäri ja ristiin maata ulkoiltuani on suota vastassa joka paikassa. Helsingistä en tiedä.

Mikähän tippi se sellainen on, että sitä oikein suoritetaan "mobile pay"? Ei ole oikeaa tippikulttuuria. Sitä on sopivan pienehköjen vaihtorahojen jättäminen jälkeensä pöytään – jos palvelu antoi aihetta.

Tippaus ei kuulu Suomeen. Jos jossain ravintolassa sitä minulta kysytään, niin menee paikka boikottiin.