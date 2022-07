Aspiskerintietä kulkevat mökkeilijät Luvialla lajitelkaa roskanne. Sekajäteroskis tien pielessä on täynnä muovia, paperia, pahvia ja metallia. Hävetkää! Lajittelupiste on S-marketin pihassa.

Uusi mökkeilijä

Jos hyvätuloiset ohjataan yksityisiin palveluihin, niin miksi hyvätuloiset sitten joutuvat maksamaan veroa, kun eivät saa julkisia palveluita vastineeksi? Muuten: on tuo koronan rokotuspalvelu puhelinjonoineen täysi fiasko julkisella sektorilla.

Erinomainen kirjoitus (SK 24.7.) Jenny Jokiselta yksinolemisesta, joka ei ole pakon sanelemaa, vaan vapaaehtoista. Hieno vaihtoehto kaikille. Kannattaa kokeilla.

Saksa on sosialistinen valtio. "Keskuskomitea" on päättänyt hinnan mikä kansalaisilta peritään kaasusta. Markkinahinnan muutos ei vaikuta hintaan. Oi rakas Suomenmaa, olisipa meilläkin tällainen systeemi sähkönhintaan.

Saksa nostaa kaasun hintaa vasta kolmen kuukauden päästä, mutta ei täysimääräisesti, vaan 90-prosenttisesti. Siten avustavat ihmisiä. Mitä tekee Suomen hallitus: maksattaa suomalaisilla omat virheensä. Mutta ei ne eurot, kun vain EU pysyy kasassa (Tuppuraisen sanoma).

Taseet töihin, on viisaitakin puhuneelta Sipilältä typerin kuulemani lause. Toteutuuko tämä nyt Uniperissa? Jatkuvaa hölmöilyä. Tajuatteko mitä taas teitte? Olisitte myyneet koko hävityn, 15 miljardia euroa maksaneen puljun sillä 0,89 miljardin jäännösarvolla. Nyt EU-komissio tavoittelee jäsenmaille kaasunkäyttörajoitusta "hätätilanteessa". Tarkoittaako tämä, että Suomen pitää luopua Saksan hyväksi, myös hankkimiemme nesteytetyn maakaasun varannoista?

USA on tukenut Ukrainan sodankäyntiä 8,2 miljardilla dollarilla. Suunnilleen samalla summalla on Suomi tukenut saksalaisten kaasun käyttöä.

Pinomäen saapas

Porin kaupunki on laskuttanut sote-taksien omavastuut vasta tammi- ja helmikuulta. Arvioni mukaan minulla on omavastuita kertynyt noin 420 euroa. Uskallanko enää käyttää sote-taksia? Pyydän, että siirrytään laskuttamaan kuukausi kerrallaan, heti seuraavan kuukauden alussa.

Tuli lukioajat mieleen, kun luin juttua Kyllikin baarista (SK 23.7.). Siellä tuli istuttua monta kertaa ja parempaa kahvia ei saanut mistään.

Teemu Lähde (SK-kolumni 23.7.): mainitsemasi luutnantti ei tuntenut maalaisjärkeä, vaan noudatti sokeasti käskyä, kuten ideologioissa, joista on monta veristä esimerkkiä. Halveksimasi maalaisjärki perustuu käytännön kokemuksen tuomaan tietoon, ei haaveiluun. Kaikkea voi käyttää väärin, eikä vähiten ideologiaa.

Mäntyluodon pikatiellä, Pietniementien risteys Ulasoorin aukean kohdalla on taas erityisen vaarallinen. Kaupungissa on paljon vieraita autoja liikkeellä. Tuosta risteyksestä ei ole mitään merkintöjä, ei liikennemerkkejä, eikä sulkuviivoja ajoradassa. Jänniä tilanteita jatkuvasti. Uniikkia porilaistako?

Kyllä on kumma, ettei Porin Evidensiaan ole vieläkään löytynyt yöpäivystäjiä. Kyse on enää neljästä arki-illasta ja yöstä – perjantaista maanantaiaamuunhan päivystys jo toimii. On tärkeä asia saada apua nopeasti läheltä, vaikkei lemmikin vaiva olisi edes hengenvaarallinen.

Vaikka turkistarhaus on laillista elinkeinoa, niin eläinrääkkäystä se on silti.

EKP ohjaa lainojen korkoja, jolloin lainattu raha on kalliimpaa. Tämä hillitsee lainan ottamista, jolloin muun muassa yritykset harkitsevat investointiensa suuruutta, joka taas vähentää investointien kulujen siirtämistä tuotteiden hintoihin. Näin yhtiöiden riskinotto pienenee, joka taas ehkäisee konkursseja. Sama toimii kuluttajalle, kun ei osteta yli varojen asuntoa, autoa tai puhelinta.

Venäjän teot osoittavat, ettei heillä ole mitään moraalia – eikä heidän tekemiinsä lupauksiin voi koskaan luottaa. Jälleen kerran tekivät päinvastoin, mitä juuri sopivat. Mielestäni koko maa tulisi eristää. Ei ketään sinne, eikä varsinkaan sieltä pois yhtään venäläistä.

Venäjän paholainen iski heti viljasopimuksen jälkeen Odessan satamaan. Ihmetyttää, miksi Yle edes kehtaa uutisoida venäläisen viestin, että tuhotyö ei ole heidän tekemänsä.

Kyllä on hieno juttu, että kulkee niittotraktoreita, mahtuvat pyöräilijät ja jalankulkijat myös kulkemaan, eikä tarvitse punkkien seassa taivaltaa. Pienten sivuteiden turvallisuus paranee, kun metriset horsmat lyhenevät mutkista ja risteyksistä.