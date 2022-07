Tekstiviestipalstalla teemana ovat esimerkiksi Uniper-neuvottelut.

Hei nyt kannattaisi keski- ja hyvätuloisten käyttää yksityisiä terveyspalveluja, ettei näännytettäisi julkisten palvelujen henkilöstöä aivan uuvuksiin ja riittäisi resursseja neljänsiin rokotuksiin. Seppo

Hei oikeesti... Eikö Pori tosiaan saa matkakeskuksen yhteyteen palveluita? Aika monta vuotta tästä on puhuttu. Nyt äkkiä rautatieasemalle kahvila ja wc:t! Ihan hävettää olla porilainen. Missä muussa kaupungissa on tilanne, että matkustaja ei pääse halutessaan wc:hen, haluaisinpa tietää? Ja Samkin palvelut ei riitä.

Eniten minua harmittaa se, kun aina välillä pilkutan väärin. Toiseksi eniten kirjoitusvirheet. Miksi ei toimitus voi selviä virheitä korjata? Onko muita?

Jos sähkönkäytön rajoituksia on pakko tehdä, ehdotan, että rajoitetaan sähköauton käyttöä. Ei lämmitystä ja teollisuuden käyttämää sähköä saa rajoittaa.

Tienvarsilla kukkii taas uudet luonnonkukat. Vaihtuvat lähes viikoittain. Ei näy enää lupiinia.

Sanna Marinin eroa vaativalta on mennyt puurot ja vellit sekaisin. Uniperin neuvottelut ovat kuuluneet ministeri Tuppuraiselle, ja hänen ammattitaitoaan ei pidä väheksyä. Presidentti ja pääministeri neuvottelevat taas muista asioista ja hyvin ovat hommansa hoitaneetkin. Jos tässä jonkun päitä pölkylle vaaditaan, niin ne on niitä, jotka tämän Saksan energiaostoseikkailun aloittivat.

Fortumin johtaja sai lähes puolen miljoonan euron bonuksen hyvin onnistuneista Uniper-kaupoista. Saksasta ostettiin purkukuntoisia hiilivoimaloita. Sähköverkot myytiin alihintaan ulkomaille. Venäjälle rakennettiin vesi- ja lämpövoimaloita, joista nyt pitäisi päästä eroon. Valtio suurimpana omistajana on vielä hyväksynyt tällaisen toiminnan. Yrityksen toimet eivät vaikuta maallikostakaan kovin tarkkaan ja pitkälle harkituilta.

On todella ikävää, että nykyisen hallituksen aikaa joudutaan kuluttamaan edellisen hallituksen mokiin. Kuten Uniperin ostoon, jolloin hallituksessa olivat perussuomalaiset, keskustapuolue ja kokoomus. Samoin on laita taksilain kanssa, joka oli olevinaan edellisen hallituksen suursaavutus, että näitä riittää ja kalliiksi tulee.

Onko Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltoilan ihan välttämätöntä puuttua kaikkiin ympärillä liikkuviin kysymyksiin, vai joko on presidenttipeli käynnistynyt.

Nyt on erittäin ammattitaitoisesti päällystetty Vanharaumantie Viasvedentien alkuun asti. Asfalttia on laitettu koko tien leveydeltä ja riittävän paksulti. Työnlaatu on tasaista ja reunatkin on viimeistelty nätisti. Kiitos tämän tienpätkän tehneille ammattitaitoisille asfalttityöntekijöille. Toivottavasti sama porukka jatkaa asfaltointia myös Viasvedentietä eteenpäinkin.

Porin vävypojan jälkikasvun syntymän kunniaksi berliininmunkki olkoon jatkossa Porissa harlininmunkki. Turkulaiset pitäkööt piispiksensä...

Perusturva ja Winnova ovat tehneet sopimuksen kolmenkymmenen lähihoitajan oppisopimuskoulutuksesta. Tämä hoitajapulaa helpottamaan. Hoitajien työtaakkaa lisätään, kun ihan siinä oman työn ohessa vielä koulutat uusia työntekijöitä.

Kiitos Yle laadukkaasta ohjelmatarjonnasta. Luontodokumentit, ajankohtaisohjelmat, laatusarjoja, kuten Murhaajajahti, Sovituksen aika, True detective, Peaky blinders ynnä muuta. Areenassa enemmän ohjelmaa kuin ehtii katsella.

Ajelin tässä joku ilta traktorilla pellolta kotiinpäin Kasitietä pitkin, kun vastaantulevan rekka-auton kuljettaja näytti minulle keskisormea. On kerrassaan mahtavaa huomata, kuinka meitä ruuantuottajia kannustetaan näin oikein kansainvälisillä käsimerkeillä. Entisen pääministeri Sipilän sanoin me maajussit olemme valtakunnan kusitolppia. Ruokaahan saa kaupasta. Paavo Siikaisista