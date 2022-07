Hieno homma, kun polttoaine on kallista – ei kuulu naapurista turhanpäiväistä traktorin pörinää

Tekstaripalstalla valitetaan edelleen huonokuntoisista teistä ja villistä liikenteestä kevyen liikenteen väylillä.

Kyllä on koko Porin kadut kauheessa kunnossa. Kun väistät kuoppaa, ajatkin toiseen. Päättäjät, tehkää nyt asialle vihdoin jotakin! Satakunnan Kansa vois tehdä kuvakollaasijutun Porin kuopista, voitais taas arvailla, mikä tie.

Erinomainen kirjoitus PTU:n jalkapallojaostolta keskiviikon 20.7. mielipidepalstalla Pihlavan urheilukentän tarpeellisuudesta. Käyttäjiä on paljon, ja mahdollisuus harrastaa paikallisesti on todella tärkeää lapsille ja nuorille! Stefan Meusel

Kerro nyt, EKP, miten ihmeessä korkojen nosto korjaa inflaatiota. Miten ihmeessä korkeammat korot kyetään maksamaan, kun kuluttajasta riippumattomat tahot, kuten Venäjä, aiheuttavat hintojen nousun. Eli kuluttaja ilman omaa syytään ajetaan allikkoon EKP:n toimesta. Käsittämätöntä. Matti T

Tasa-arvo Maanmittarikadun 9:n pihaan. Kaikki maksavat vuokraa, kukaan ei omista mitään. Vanhat ihmiset

Olisi aika erikoista, jos ei Jazzkatua palautettaisi Etelärantaan näillä veronmaksajien toiveilla ja palautteilla.

On korkea aika poliisin tiedottaa ihmisille, mitkä ovat oikeudet ja velvollisuudet, kun kevyen liikenteen väylillä alkaa näkymään jos jonkinlaista sähköistä kulkuneuvoa, kovillakin nopeuksilla. Mikä on nopeusrajoitus, entä äänimerkin antamisen velvollisuus. Voiko sähköisiä potkulautoja parkkeerata keskelle pyörätietä ja katuja. Tulee pahoja onnettomuuksia, kun tulee pimeä. Mikä on tällöin potkulautafirman vastuu onnettomuuksissa?

Maauimalassa on kaksi rataa kuntouimarille tarkoitettu. Näistäkin toinen on hyvin usein suljettu uimarilta, esimerkiksi sunnuntaina kello 10–12. Kuntouimari on aina se, jolta otetaan. Lauantaina moneksi tunniksi. Siksi tuntuu todella kummalliselta, kun tämän lisäksi normaalina uintiaikana uimaseura valmentajineen opettaa uintia kuntoradalla. Eikö tätä edes voisi tehdä muussa allastilassa!

Kaikissa Veikkauksen lottopeleissä toistuu kierroksesta toiseen sama kaava: joko yksi ainoa täysosuma tai sitten ei ainuttakaan. Voittaja kuittaa ylimuhkean potin, tai se kasvaa entisestään. Tällainen kuvio houkuttelee ihmiset hassaamaan rahojaan tyhjään. Mutta miten tuo kaikkea todennäköisyyttä pilkkanaan pitävä arvonta saadaan suhmuroitua? Kuka osaa vastata?

Taas kulkee niittotraktoreita pitkin pieniä kyläteitä, ja niin turhaan, niin turhaan! Kaatavat vielä ihmisten kukkasia ja pensaita mennessään, vievät hyönteisiltä ruoat ja rumentavat maiseman pätkityillä korsilla ja oksilla. Pientareet muuttuvat syksyisen keltaisiksi ja kasvit eivät pääse siementämään ensi kesän kukkaloistoa. Eletäänkö viherosastolla vielä viime vuosituhannella?

Kyllä oli tyly maajussi Massinmajan liepeillä. Saanu varmaan pienet tukiaiset.

Voisitteko ystävällisesti käydä ilmoittamassa Prisman parturille, jos ette käytä vuoronumeroa. Menoa voi tulla välissä tai ei jaksa odotella, niin olisi kohteliasta ilmoittaa, että numeron saa käyttää. Muut joutuvat odottamaan, kun tyhjää vuoronumeroa odotellaan. Useampi tyhjä, niin aikaa menee turhaan hukkaan.

Kiitokset Satasairaalan ja Ulvilan akuuttiosastolle lääkäreille ja hoitajille hyvästä hoidosta. 75-vuotias mummeli

Melkoisella vauhdilla Antti Pekolan kotikirjasto kasvaa, kun vielä huhtikuussa (tekstari 6.4.2022) sen laajuus oli 70 hyllymetriä ja nyt se onkin jo 100 hyllymetriä.