Tekstiviestipalstalla haikaillaan edelleen myynnistä poistettua yskänlääkettä.

Lippalakki on saanut kirjaston uudistuksen hyvälle alulle. Miesten vessan ilmastointia on tehostettu ottamalla ovi pois.

Onko ihme, ettei Porin baareissa ole terassit täynnä? Ei ole! Aski tupakkaa ja pullo olutta 18 euroa.

Suomi-Areenan keskustelut nostivat häpeän tunteen otsikoihin ja herätteli meissä monissa monenlaisia ajatuksia. Päällimmäisenä ajatuksena tietysti se, miten pääsisi häpeällisen teon kirouksista vapautumaan. Sykähdyttävin häpeän pakenemisyritys, jonka olen kohdannut, tapahtui hautausmaan parkkipaikalla, kun häpeää kokenut henkilö otti treenisauvat autonsa takakontista ja pakeni lenkille hautausmaan käytäville välttyäkseen kasvotusten kohtaamiselta ja tervehtimiseltä.

Suomessa on paljon rehellisiä yrityksiä, jotka pitävät hinnat todellisina, mutta on paljon myös niitä, jotka huomaavat tilaisuuden tulleen ja nostavat hinnat kattoon ja syyttävät Puuttinia, vaikka Puuttini ei ole nostanut hintoja, vaan aivan jotkut muut tahot. Kyllä ihmisparkoja on hyvä uunottaa.

Heippa Pori Jazz. Monet meistä tulee katsomaan vain Areenan päälavan esiintyjiä, joita pitää nyt odottaa ylipitkien, tylsien ja sateisten väliaikojen ajan, kun haluatte katsojien vaeltavan käyttämään ravintolayrittäjien palveluita. Kakkoslavan bändit ei kiinnosta. Kaikki eivät voi tai halua poistua varatulta paikaltaan vähän väliä. Alkuiltapäivän ja -illan miellyttävästä piknik-konsertista on tehty pitkälle yöhön auki oleva ”vain ulkoilmaravintola”.

Kiitos Asta Matikainen Kela-taksijutusta. Sote-taksin käytön opittuani se uudistui täydellisesti. Tämän vuoden alussa alkanut uusi systeemi on itselleni edelleen vaikea. Kilpailutuksen vuoksi tämäkin voimassa enintään ensi vuoden loppuun. Ei kannata pieniä voimiaan käyttää opetteluun.

Honkajoen kaltaiset rikosvyyhdit ovat mahdollisia koska pankit ovat kadottaneet kaiken inhimillisen kontaktin asiakkaisiin ja tekevät päätöksensä dokumenttien pohjalta. Jos asiakas tunnettaisiin, niin tiedettäisiin, ettei hän ole voinut ansaita 80 000 euroa palkkatuloja. Lassi Hosike

Ilari Tapion kolumnista tuli mieleen vastaavaa. 80-luvulla minulla oli hyvin pitkäaikaista yskää, eikä mitkään yskänlääkkeet auttaneet. Isäni antoi oman yskänlääkepullonsa pohjat mulle ja heti auttoi! Jälkeen kun kyselin sitä apteekista, niin ei enää myynnissä. Lääkkeen nimi oli Marax, ellen muista väärin, jotain sinnepäin. Ainoa yskänlääke, joka auttoi minua. Harmittaa, kun poistettu myynnistä.

Noormarkun ja monen muun urheilukentän nurmikon pilasi tänä vuonna jääpolte, eivätkä Porin kaupungin toimet tai toimettomuus. Noormarkun nurmikentällä on toimiva kastelujärjestelmä, eikä vesikään ole joesta loppunut ratojen pesuun. Ilkka Herrala

Uusi malli liikenteelle. Porin malli. Ei töyssyjä, vaan kuoppia. Kyl vauhti pysähtyy!

Pitääkö siellä Sastamalan alueella pitää välttämättä koirat irti kun tiedetään siellä majailevan susilaumoja? Miten voidaan edes kummastella, miksi vasikat ja hevoset karkaavat aitauksistaan? Eikö ole selvää, että ovat pelästyneet jotakin, siis susia?

Joku viikko sitten televisiossa näkyi, kun kirahvit töllistelivät Afrikan savanneilla tuhatta ja sataa ajavia ralliautoja. Samaan aikaan Amerikoissa pelattiin jääkiekkoa. Ei päivitellä etelän helteitä.

Kylläpä on hyvä ja asiallinen palvelu Aittaluodon kierrätyspisteellä. Saa apua kuorman purkamiseen ja jopa kärryn puhdistukseenkin. Kiitos.

Miksiköhän Scorpions ei ole koskaan esiintynyt Porin Areenalla? On enemmän jazzahtavaa kuin moni nykyesiintyjä.

Voisko kaupunki funtsii siirtäväs lämpö- ja kellovehkeen uuden Satapaskan katolle? Olis vaan korkeimmas kohdas!