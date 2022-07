On tosi vaivaannuttavaa seurata tv:stä, kun naiset jatkuvasti joutuvat korjailemaan pitkiä hiuksiaan pois silmiltään ja lautaseltaan

Me ikäihmiset elätämme porilaiset taksinkuljettajat, vaikka tilaammekin niitä kympin matkoja. Onneksi on vielä kuljettajia, joille nekin kelpaavat. Ja lisänä kohtelias palvelu.

Asta Matikaisen jutun loppuosaan selvennys: Sote-taksi saa korvauksen vain matkasta , jonka asiakas istuu kyydissä. Takseille, jotka ovat keskustassa, lyhyt kauppamatka ei ole ongelma. Parin sadan metrin kauppamatka pienessä kylässä ei ole kannattava, kun taksi ajaa asiakkaan luo esimerkiksi 20 kilometriä.

Jos pääministeri ei tule lomaltaan hoitamaan tätä Uniperin sotkua, niin hänen kuuluu erota.

Voin yhtyä tv-ohjelmatarjonnan valitukseen. Sentään maksammekin katselusta. On ihmisten aliarvioimista lähettää vuodesta toiseen samoja ohjelmia. Joitain harvoja helmiä joukossa, kuten ykkösen Rauhan hinta ja teeman Matador. Eikö suomalaiset osaa tehdä tällaisia sarjoja. Vai onko halvempaa lähettää julkkiksia pyllistelemään viidakkoon tai kuvata heidän "ihanaa" tyhjänpäiväistä elämäänsä.

On tosi vaivaannuttavaa olla mukana joukossa tai seurata tv:stä, kun naiset jatkuvasti joutuvat korjailemaan pitkiä hiuksiaan pois silmiltään ja lautaseltaan. Tämä trendi, pitkä tukka avoimena, tuntuu nyt olevan ikäihmistenkin mieleen. Mitä jos tv-sarjojen Khardashianit ja muut edelläkävijät lisäkkeineen leikkaavatkin tukkansa?

Jo Vanhassa Testamentissa sanotaan, että älä sorra vierasheimoisia. Varmaan koski sekä faunaa että flooraa. Ehkä myös ihmisiä. Viisas kirja kaikkiaan.

Valtava juttu yhden suojatien kuopista. Voi että! Koko kaupunkihan on samanlaista monttua täynnä, muun muassa sairaalan ympäristö, Ratakatu, Nummenkatu. Kattelkaa ny omaa nokkaanne pidemmälle.

Erittäin hyvä tekstari 18.7. jossa oli kyse tuulivoimatonttien vertailusta hyväonnisen vuokratulojen ja huono-onnisen pakkolunastusluovutuksen välillä. Aivan räikeää epäoikeudenmukaisuutta!

Hoitaako Puuvillan sote-keskus Cotton enää asiakkaita? Ihmiset soittavat, lupaus takaisin soitosta. Ensi vuonnako soitetaan? Toukokuussa soitettu, luvattu laittaa sairaanhoitajan listalle. joka soittaa takaisin, eipä kuulu soittoa! Entä jos reseptin uusinta vaatii jo käynnin, niin miten se hoidetaan, kun ei vastata eikä soiteta takaisin! Mitä vastaa Porin perusturva?

Porin kaupunki: kesälomakausi on 2.5.– 30.9. Olisiko aika jaksottaa lomat koko tälle ajalle, jotta esimerkiksi kunnossapidossa olisi useampi töissä myös heinäkuussa? Niin muutkin työnantajat tekevät, loma-aika on huono selitys resurssipulaan, kun syy on organisoinnissa ja henkilöstöjohtamisessa.

Olkiluoto kolmonen alkaa toimia! Se on uutinen. Jos kuitenkin kerrotaan, että OL3 käyttöönotto taas viivästyy, niin se ei ole uutinen vaan normaalia.

Nyt sitte nähtiin se Jyrki Kankaankin ennakoima seikka, että niin sanotusta Jazzpuistosta tuli kurapuisto. Lusikka kauniiseen käteen ja Jazzkatu takaisin Etelärantaan, jossa on käytössä luonnon muovaama katsomokin Teatterikadulla. Hallitus herätköön. Pekka K

Ylen pääuutisissa 17.7. mainittiin käsite kehollinen hengellisyys. Liekö puhuja tiennyt, mistä puhui? Manas on ikivanha käsite, jonka saavuttamiseen menee ihmiskunnalta vielä muutama tovi.

Palkkavertailussa eri maiden välillä pitää ottaa huomioon myös kohdemaan hintataso. Palkka voi olla isompi, mutta eläminen rutkasti kalliimpaa, näin erityisesti Norjassa. Esimerkiksi Oslon yleinen hintataso on Suomen keskiarvoa 45,54 prosenttia korkeampi vuonna 2022. Vuokrien hintataso on 48,73 prosenttia Suomea korkeampi. Vastaavalla tavalla on virheellistä verrata pelkkää palkkaa muihinkin maihin, esimerkiksi Viroon ja Venäjään.

Ei kannata pelätä, että vanhuksia kuolisi ilmastonmuutoksesta johtuviin helteisiin, vaan matkustella ympäri maailmaa, koska se on mahdollista.