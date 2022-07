Tekstaripalstalla jatkuu keskustelu Pori Jazzeista, ja Anneli Auerkin muistetaan.

Hienoa, Arja! Olit valinnut edustusasuusi harjavaltalaislähtöisen Antti Kekin Marimekolle suunnitteleman kuosin. Kiitos, saadaan taas kerran olla ylpeitä satakuntalaisia!

Kiitos Juho Korpela. Kahden kerroksen Suomi-Areena-juttu oli erittäin mielenkiintoinen. Kiva edes vähän kuulla, mitä kulisseissa tapahtuu!

Arvoisa Porin jazzorganisaatio, pyydämme jatsia kaupungin pubeihin, ravintoloihin, puistoihin. Ennen oli esteettistä, pienimuotoista lavaa ympäri kaupungin. Nähtiin vaivaa. Poriljonki on ok, mutta ei se riitä. Jazzkatu voisi olla Etelärannassa. Koko ranta soisi jatsia. Vanha Café Jazz olisi edelleen jamipaikka, samoin Suomalainen klubi. Miksi ihmeessä juuri jazzviikolla tänne on roudattava joku Elastinen, bilemusaa tai humppaorkesteri? Sellaista voisi olla iskelmäfestareiden aikaan. Disko pois rannasta ja jatsia tilalle.

Olisi korkea aika vaihtaa Pori Jazzin nimeksi Pori Pop-Jazz. Nytkin kaikkien pääpäivien pääesiintyjät edustavat lähinnä viihteellistä salonkipoppia, jazzista ei niissä kuulla pihaustakaan. Vaikka jazziakin vielä ohjelmassa on, alkaa sen rooli vuosi vuodelta vähentyä, joten nimiuudistus olisi aivan paikallaan.

Suomi-Areena kiinnosti enemmän kuin jazzit. Jos ei ehtinyt aamutorille, niin näki telkkarista. Kiitos Porin kaupunki!

Reposaari on kesällä kuin suuri leirintäalue. Matkailuautoissa yövytään mihin vaan saadaan auto mahtumaan ja merinäköalalla tietysti. Vessat ja roskat tyhjennetään lähipusikkoon. Virallinen leirintäaluekin olisi!

Hattutempullako Satasairaalan päivystys tulee kuntoon. Kesäkuussa illalla klo 19:sta yöhön klo 1.30 asti odoteltiin vammaisen potilaan kanssa murtuneen sormen rtg-kuvaustuloksia ja vielä saatiin virheellinen analyysi. Tarttis tehdä jotain.

Maatalousmaa on todellakin vähissä, kun vehnää viljellään jo Yyterin dyyneillä. Aidatut pellot vartiotorneineen. Onneksi aina sataa, niin kasvavat rehevästi. Yyterimies

Demaria ei enää koskaan pressaksi Suomeen. Syy on täysin selvä.

Lyhyt on ihmisen muisti. Kyllä Anneli Auer on tuomittu rikollinen kuten Jari Aarniokin, toisin kuin SK:n päätoimittaja MTV:n uutisaamussa kertoi. Auer tuomittiin lainvoimaisella tuomiolla 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen törkeistä lapsiin kohdistuneista väkivalta- ja seksuaalirikoksista. Kovin usein tämä unohtuu, kun Auerin tekosista puhutaan.

Jokohan tänä vuonna saataisiin korjattua asfaltin reuna Jaakontie 11–13:n kohdalta, joka kaksi vuotta sitten poistettiin lamppujen vaihdon takia. Juosten kustu

Eikö oikeasti televisiosta tule muuta kuin uusintoja? Samat ohjelmat pyörivät päivästä ja viikosta toiseen. Meillä senioreilla kaikilla ei ole äly tv:tä, eikä pienet eläkkeet riitä kaiken maailman maksullisiin kanaviin. Eikä meillä kaikilla ole muistissa vikaa, eikä sen vuoksi tarvitse niitä uusintoja näyttää, mutta liikkuminen saattaa olla jo vähän hankalaa. Kyllä olisi kiva ajankulu katsoa jotain uuttakin ohjelmaa tv:stä.

Voitaisiinko Suomen itärajaa siirtää 50 kilometriä länteen päin? Silloin venäjämielisten viisuminhakijoiden ei tarvitsisi hakea viisumia, vaan he saisivat halpaa polttoainetta autoihinsa suoraan kotimaastaan.

Keskustaa elävöittäisi pienet kaupat ja tilat, joissa myytäisiin tai tarjottaisiin jotain uutta, sellaista, mitä ei muualta saa. Samalla näyteikkunoissakin olisi jotain katseltavaa, myös talvisaikaan. Voisikohan kaupunki avustaa jollakin tavalla vuokrien maksussa, jotta nuorillekin annettaisiin mahdollisuus? Tyhjien liikehuoneistojen omistajat kaiketi voisivat olla myös yhteistyössä, jotta saisivat vuokratuloa.

Miksi ei mursua ole sirutettu heti ensihavaintojen aikana?