Tekstaripalstalla pohditaan Jyrki Kankaan muistomerkin turvallisuutta.

Suomi ei sitten ala maksamaan mitään Saksan energialaskuja, siellä Vihreet halus ydinvomalat ajaa alas, niin hoitakoon vaan hommansa ite. Suomessa luojan kiitos ei vihreiden annettu tehdä tätä samaa muutama vuosi sitten, nyt pääsivät liiaksi pilamaan turvetuotantoa. Toivottavasti sekin homma saadaan takaisin, meidän pitää olla ehdottomasti omavaraisia tänä päivänä!

Jos tupakoi parvekkeella, niin täytyy huolehtia siitä, ettei savu ja haju kulkeudu muiden parvekkeille. Heilläkin kun on oikeus nauttia raikkaasta ulkoilmasta ilman tupakanhajua.

Olipa pettymys nykyinen Jazzkatu Kirjurinluodossa. Illalla kauheat jonot koko alueelle. Toivottavasti katu siirretään takaisin sinne minne se kuuluu, eli jokirantaan. Katu kuuluu kaikille. Pori Jazz saisi luopua suoja-alueestaan.

Pori Jazzin järjestelyistä vastaaville. On todella tyhmää ja ärsyttävää sekä esiintyjiä aliarvostavaa touhua, kun esimerkiksi päälavalla on esitys menossa, niin viereisellä lavalla samaan aikaan joku virittelee rumpuja ja tehdään sound checkiä. Näin tapahtui taas torstaina 14.7. kun Gou't Mule esiintyi.

Jyrki Kankaan muistomerkki on todella hieno! Onkohan toteutuksessa huomioitu ilkivallan teko, edes sen verran, että olisi muutama valvontakamera havainnoimassa tärvelijät?

Mitenkäs sen turvallisuuden kanssa on Jyrki Kankaan muistomerkin kanssa?

Iso kiitos Länsi-Prisman Infolle ja erittäin nopealle myyjälle avusta 8.7. perjantaina, pelastitte päiväni!

Hoitajien valitukset eivät kuulu työpaikalle. Tarkoitan hoivakodeissa tai sairaaloissa oleville asukkaille ja potilaille. Ystäväni hoivakodissa ei halua vaivata hoitajaa, kun niillä on niin kiire. Ettei hän sitten lisää niitten työtaakkaa, kun koko ajan valittavat. Suomalaiset ovat sitten kummallisia. Kun menee ravintolaan, on taas tarjoilijan riesa ja hoivakodissa hoitajan taakka. Vierasmaalaisille olemme ravintolassa vieraita ja heille on opetettu, että sairasta autetaan ja hoivataan, eikä hänelle sanota, että oot vaivaks. Toki asiakkaankin kuuluu käyttäytyä kunnolla. Kirsti Juhala

Luulenpa, että työpaikoilla lähijohtamista suurempi ongelma on se, miten työntekijät kohtelevat toisiaan. Se nimittäin voi olla ja on tosi raakaa erityisesti, jos olet poliittisesti eri linjoilla valtaa pitävien kanssa. Kyllä saat sen kuulla ja tuntea.

Kuukkarissa on jo viikon ajan kaikki katuvalot syttyneet heti alkuillasta valaisemaan kulkijoita superviikon kunniaksi. Samaan aikaan uutisoidaan, että sähkönhinta on kalleimmillaan.

Kiitos puolueille, joista oli puolueen puheenjohtajat väittelyssä. Nämä puolueet kunnioittavat äänestäjiään. Kolmea puoluetta edustivat varapuheenjohtaja. Olivat väittelyssä paperia.

Ainakin Hyvelänviikissä haisee taas Luotsinmäeltä tuleva paskan haju. Muutama vuosi saatiin olla ilman sitä hajua. Ei ole kiva grillata pihassa kesäaikaan tuon hajun keskellä.

Sataako Ahlaisissa jatkuvasti, vai ruiskutetaanko siellä vettä ilmaan? Ilmatieteen laitoksen sadetutkassa siinä on näkynyt jatkuvaa ripottelua. Ihan vaikka muualla ei olisi mitään.

Sinä, joka tykkäät, että pujojen hävitys olis tärkeämpää kuin lupiinien niin googlaapas huvikses netistä lupiinien haitallisuudesta. Sieltä selviää, mitä tuhoa tulee, kun pölyttäjät, kuten kimalaiset pörrää myrkyllisissä lupiineissa. Jää metsämarjat ynnä muut suomalaiset tärkeät kasvit pölyttämättä. Ei silti, kannatan kyllä pujojenkin kitkemistä.

Hyväonninen saa muutaman hehtaarin metsäpalstasta tuulivoimalatonttina kymmenientuhansien eurojen vuokratulot vuosittain. Huono-onninen joutuu pakkolunastuksen kautta luovuttamaan metsämaansa saaden samankokoisesta maa-alasta kertakorvauksena 1 000 euroa, toki miinus verot. Tämä siksi, kun hyväonnisemman tuulivoimalatontille on saatava sähkölinja ja huonompionnisen alue jää voimalalle vedettävän sähkölinjan alle.