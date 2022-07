Nyt pitäis saada jostain rahaa sähköautoon, et vois ens talvena muuttaa siihen

Veit sanat suustani sinä, joka kritisoit nykyisiä poliisisarjoja. Pohjanoteeraus uudemmassa oleva naispari ja heidän ongelmansa. Kyllä tulee Kettua ikävä.

Saas nähdä, miten käy Pori jazz konsertissa ensi lauantaina. Joskus pääkonsertissa tekemieni maukkaiden eväiden kyllästämänä lepäsimme musiikista nauttien keskellä päivää nurmella silmät lurpsahdellen. Järjestyshenkilö tönäisi ja kehotti pitämään silmät auki: nukkuminen on kiellettyä. Nyt jännittää, jos ramasee. Keittiömies

SK 12.7. Oli juttu Johnsonin mahdollisista seuraajista. Nimeltä mainittiin kolme ehdokasta, yksi nainen ja kaksi miestä. Mutta vain naisehdokkaan ikä mainittiin. Miksi? Vaikuttaako naisella ikä miehiä enemmän valintaan?

Terveisiä A. Pekolalle. Maailmankaupan ykkösellä Kiinalla ei ole kuin yksi puolue ja sotilaat vastaavat ryhmäkurista. Äänestäjä tietää aina, kenelle ääni menee.

Kirjurin liikennepuistossa on tänä kesänä ollut töissä kaksi reipasta nuorta herraa, jotka hoitavat lasten ohjauksen hienosti ja asiallisesti. Oli mukavaa, kun toinen heistä valvoi koko ajan puistossa seuraten liikenteen sujumista. Kiitos teille ja hyvää kesää!

Ei se suomalainen veronmaksajareppana noista Pekkarisen Maurin haamuista tunnu pääsevän taas kuin miljardeilla eroon. Ensin vei tuulivoima miljardeja, ja nyt kansalta eli veronmaksajilta kerätyt Fortumin miljardivoitot, jotka sijoitettiin Venäjälle, ovat haihtuneet kuin tuhka tuuleen. Ja sitten vielä miljardeja tarvitaan tuon Uniper-neronleimauksen hautaan saattamiseen. Voi Mauri Mauri, minkä ministerinä teit.

Nyt pitäis saada jostain rahaa sähköautoon, et vois ens talvena muuttaa siihen, kun kotitalouksien sähkönkulutusta pitää pienentää! Kai siinä perunat voi keittää, eihän se sitä sähköä kuluta.

Nyt nopeasti Tahkoluodon voimalaitos toimintaan, ettei tarvi ostaa niin paljon pörssisähköä. On pakko, ettei tarvi istua ensiv talvena pilkkihaalarit päällä kynttilänvalossa sisällä. Olkiluoto 3 on epävarma. Taitaa kestää käyntiin saaminen yhtä kauan kuin rakentaminen.

Ei ole kauan siitä ajasta, kun sähkön käyttö lämmitykseen oli melkein kirosana. Nyt kannustetaan lämmittämään sähköllä ja ostamaan sähköautoja ynnä muuta. Miten sitten kävikään. Vihreä siirtymä nosti hinnat ja ne nousevat edelleen. Ukrainan sota Venäjän kanssa pahensi tilannetta ja pahentaa edelleen. Venäjällä on edullista energiaa, jota sieltä ei osteta tai ei saada, kun on ne pakotteet. Kuka on häviäjä ja voittiko kukaan vai hävisivätkö kaikki.

Kahlasin Yyterissä. Vastaan tuli Munakari. Tervehdin häntä. Yyterimies

Nyt on Raatihuoneen puiston Areena-lava hyvin sijoitettu. Monet vuodet entinen lava pilasikin kauniin puistomme näkymät juuri silloin, kun paljon väkeä on liikkeellä.

Nyt on verrattu hoitajien palkkoja Norjan palkkoihin. Tehkää vertailu myös muihin ammattiryhmiin!

Vanhusta hoitava saa olla "puolikielinen". Tärkeintä, että sydän on paikallaan. Mummu 78-v

Kaunis kiitos kaupunginsairaalassa osasto T7:n henkilökunta! Harvoin on haikea olo, kun lähetetään kotiin. Siellä kävi niin, hyvä ja huolehtiva hoito ja juttuseuraakin oli. Kesäterveisin huoneesta 8.

Satasairaalan päivystyksen hoitajille iso kiitos ja hatun nosto kullan arvoisesta työstänne kaiken kiireen keskellä! Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä kaikki seurantapaikat oli täynnä ja kiirettä riitti. Siitä huolimatta potilaat saivat arvoistansa hoivaa ja huolenpitoa hymyileviltä hoitajilta.

10 käskyä. Hienosti sopii elämän ohjeeksi myös nykypäivänä. Vai mitä, kaiken maailman haihattelijat?