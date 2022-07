Tekstareissa ihastellaan tuoretta tangokuningatarta ja Rauman Dingo-musikaalia.

Heta Halonen, vauh mikä laulaja. Voisi katsella ja kuunnella koko päivän.

Ny porilaistenki kannatta käyd Raumal kattomas koko maan parast suviteatteri Dingost. Siäl Pori ol oikke ylppeyde aihen, eikä kukka hakannu niinko Ässien pelis kerra, ko mää läksin kottihin takas. Raumlaine Poris, porilaine Raumal

Nyt saa naiset tehdä mitä vaan tasa-arvon nimissä. Virkavalta ei puutu ja sano, että jotkut asiat nyt vaan ovat sopimattomia. Tämä Tampereen nänninäytös on tuorein. Mihin tämä maailma on menossa, kun sota on ovella, ihmisiä kuolee ja elintarvikkeet ovat loppumassa maailmasta? Mutta akat sen kuin vaativat milloin mitäkin ja saavat myös, mikään ei riitä. Häpeäisivät!

Venesjärven hanhiongelma SK 8.7. Hanhiongelma poistui, kun lähelle vesirajaa laitettiin verkkoaita. Lapset pääsevät portista vesileikkeihin ja uimaan.

Olisi aika lopettaa moporalli iltaisin kaupunkialueella.

Kiitokset. Nyt on tori edustuskelpoinen ottamaan vieraat vastaan. Toivottavasti aika entinen ei koskaan enää palaa.

Kun muutama prosentti kaahailee ja se harmittaa muutamaa prosenttia. Ei silloin pidä enemmistön, hyötyajojen ja hälytysajojen kulkua vaikeuttaa töyssyillä, vaan tehdä kaahaajasta jalankulkija. Jalankulkijalla ei ole nopeusrajoituksia, voi juosta sataa kolmenkympin alueella, jos pystyy.

Länsi-Porin Musantien pohjoispäässä oleva aluenopeusrajoitusmerkki on ollut jo toista kuukautta käännettynä väärin päin menettäen näin merkityksensä. Eipä näitä kukaan tunnu valvovan. Ihmetellä täytyy kyllä näitä kääntelijöitä, pahimmillaan saattaa seurauksena olla jopa kuolemankolari.

Taas musta mersu keskustassa, valtava kiihdytys ja moottorin huudattaminen. Melkein sydän pysähtyi pelästyksestä. Kunpa joku saisi rekisterinumeron napattua.

Kiitos ihastuttavasta gospelkonsertista Keski-Porin kirkossa torstai-iltana. Ikävä kyllä etupenkeissä eräs herra hosui kameransa kanssa lähes tauotta koko konsertin ajan. Se oli erittäin häiritsevää.

Lipposen hallitus teki leikatun eläkeindeksin aikanaan, mutta Sipilän hallitus jäädytti koko eläkeindeksin maksamisen useammaksi vuodeksi. Sama koski muitakin sosiaalietuuksien korotuksia.

Kiitos 9.4. masennuksen muotokuva -jutusta. Lapseni kahlaa menneisyyden synkissä vesissä päästämättä irti. Olen puhunut terapiasta. Pelottaa, koska hänestä mikään ei tunnu miltään. En osaa häntä auttaa, enkä saa häntä ymmärtämään, että puhumisesta ammattihenkilön kanssa olisi apua. Kaunis elämä valuu synkkään kuiluun. Huolestunut äiti

Onko ylikonstaapeli Mikko Salonen todellakin sitä mieltä, että kävelykadulla örveltävät, virtsaavat, kaatuilevat ja uhkaa aiheuttavat humalaiset eivät aiheuta pelkoa muun muassa lapsiperheille. Hirveätä katseltavaa ja kuunneltavaa kaupunkimme keskeisillä paikoilla! Käsittämätöntä!

Euroopassa lapioidaan kivihiiltä, täällä romutetaan turvekoneet. Älytöntä hallitukselta.

Hoitajan tärkein ominaisuus on empaattisuus ja hoitotyön ammattitaito. Oman kokemukseni mukaan myös ulkomaisilla hoitajilla nämä asiat on hyvin hallussa. On yhdentekevää, jos suomen kieli on vähän heikkoa, jos muutoin osaa hommansa. Joskus tuntuu, että juuri ne virolaiset ja filippiiniläiset hoitajat ovat niitä parhaita, eivät valita ja ovat avuliaita.

Perjantaina puoli viiden aikoihin ruuhkassa ajeli Porin lentokentän kohdalla Ulvilaan päin traktorimönkijä, ohituskaistalla körötellen. Kuskina tummatukkainen tyttö, kännykkää näpytellen. Taisi tällä kerralla päästä elossa kotiin. Voisi isi pitää pienen puhuttelun.