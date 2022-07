Tekstaripalstalla jatkuu muun muassa tatuointikeskustelu.

Kohtuutontako? Norjassa on paremmat palkat, Ruotsissa on paremmat palkat, Tanskassa on paremmat palkat. Kaikilla aloilla. Suomi on ja pysyy huonoimpana pohjoismaana, kiitos kokoomuksen jankuttaman "palkkamaltin" ja hampaattomien ammattiyhdistysten.

Kyllä Ruosniementiellä kaahataan ja ajetaan kilpaa 40 kilometrin tuntivauhdin rajoitusalueella välillä tosiaan lähes satasta. Toivotaan todellakin poliisin tehovalvontaa. Alueella asuu paljon myös lapsiperheitä ja vahinkojen sattumiselle suuri todennäköisyys. Kameravalvonta olisi hyvä.

Kuulemma Porin kaupungilla on omavalvontaperiaate kaivutöissä. Urakoitsija itse valvoo itseään. Siksi kaikki kadut jää huonoon kuntoon urakoiden jäljiltä. Naurettavaa toimintaa tämäkin.

Haluan kiittää Länsi-Porin terveysaseman luukun aina niin palvelevaa ja ystävällistä henkilökuntaa. Olette säästäneet yhteiskunnan varoja hoitamalla asiat ammattitaidolla, järkeä käyttäen. Hienoa toimintaa. Toivon teille jaksamista ja hyvää kesää.

Sisar hento valkoisten tatuointeja ihmetelleelle tiedoksi, että tatuointeja oli ennen merimiesten lisäksi kyllä muillakin, ainakin maksullisilla naisilla ja linnakundeilla.

Älä välitä sisar hentoisen tatuoinneista. Mekään emme välitä siitä, miltä sinä näytät, hoidamme sinua silti.

Hei haloo, että voidaan edes julkaista "veroja kerättiin alkuvuonna viimevuotista enemmän. Verohallinnon mukaan kehitys johtuu siitä että taloudessa on mennyt hyvin." Ei ole mennyt hyvin! Köyhtyy kansa. Ei sanallakaan hintojen noususta, esimerkiksi polttoaineiden hinta kaksinkertaiseksi, elintarvikkeet...

”Suami ja Ruatsi ovat piäniä maita, joiden kiälet on monen miälestä myäs hianoja.” Kuulostaako tutulta? Näin puhuu telkkarissa eräs puhetyän – anteeksi, puhetyön – ammattilainen.

Tulee hienoja luontoelokuvia, niitä on mukava katsella ja ihmetellä luonnon monimuotoisuutta. Ihmettelen kuitenkin, kun susikantaa ei saa vähentää, vaikka se käy kotieläinten päälle. Myöskään huvikalastukseen ei kukaan ole puuttunut. Kalaa pyydetään ja saalis sitten vapautetaan ja koukku irrotetaan. Luulisin, että sillä kalallakin on tuntoaisti ja sattuuhan se. Koettakaa itse niellä kokoonne verrattava koukku. Ruuan pyytäminen on eri asia.

Vaikka lapsilla ansaittua lomaa onkin, toiset joutuvat heräämään aikaisin töihin. Olisiko liikaa vaadittu, että vanhemmat olisivat niitä vanhempia ja lähettäisivät jälkikasvunsa nukkumaan eikä riehumaan ja kiljumaan asuinalueelle ja muiden pihoihin keskellä yötä? Vähän vanhemmille voisi kertoa myös, ettei mopojen rajoittimien kokeilu aamuyöstä ole hyvä harrastus, vaikka esimerkiksi Hyveläntiellä ja Murtosenmutkassa kivat suorat onkin. Otetaan muutkin ihmiset huomioon, ei tässä maailmassa yksin eletä.

Kummallinen tapa nykyään lehtikirjoituksissa, kun ilmaistaan jonkun asian tapahtuneen esimerkiksi kello 8 tai kello 3. Suomessa ajat kuuluu mainita kello 20 ja kello 15, mikäli tapahtumat ovat iltapäivällä eivätkä yöllä tai aamupäivällä. USA:ssa käytetään tätä meillä suosittua määrettä, mutta siellä sentään laitetaan numeron perään ap tai ip.

Runon päivänä Porin kirjasto tarjosi sykähdyttävän elämyksen. Runoilija Pauli Karmala lausui runojaan, tarinoitaan. Porilaisesta maisemasta, arjen porilaisuudesta, kotikaupungin ja oman elämänsä kasvutarinoita. Suuri kiitos kirjastolle ja Paulille.

Porin Mikkolasta puuttuu vielä hotelli. Lähes kaikki turistin palvelut ja ruokapalveluita on lähellä. Yhteydet kaupungille kuntoon. Lisätään alueelle vielä tasokas ravintola, lasten megalelukauppa ja leikkimaailma; turistien lapset hullaantuvat ja tuotto on taattu. Maailmalla tämä marketmaailma-turismikonsepti toimii. Keittiömies