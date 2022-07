Tekstaripalstalla ollaan huolestuneita kaahailusta ja surraan Puuvillan kirjaston lopettamista.

Sampolalaisena olen huolestunut Kouvonraitin ajonopeuksista. Tiistaina puolenpäivän aikaa oli yksi törkeimmistä ylinopeuksista, jonka olen täällä nähnyt, usein täällä nähty musta mersuilija sata lasissa 30:n alueella. Mopoilijat vetävät jatkuvasti kuuttakymppiä. Nyt on saatava pari töyssyä, että nopeudet hiljentyvät. Kun vielä rakennetaan puistoa, jossa myös aikanaan lapset liikkuvat.

Tieliikennelaki vuodelta 2020 kieltää tarpeettoman ja häiritsevän ajon taajamissa, josta rangaistuksena voidaan määrätä 100 euron liikennevirhemaksu. Häiritsevänä voidaan pitää myös meluhaittaa. Poliisin tehtävänä valvoa lain noudattamista. Kun kuuntelee erinäisten yliviritettyjen mopojen ja mönkijöiden aiheuttamaa korvia vihlovaa meteliä Porin keskustassa, ihmettelee, miksei poliisi hoida velvollisuuksiaan.

Tämä nykyhallitus ajaa Suomen perikatoon.

Olen täysin eri mieltä ekonomien mielipiteestä. Kyllä kevyt verotus olisi hyvä elvytys taloudelle ja valtio saisi jopa enemmän verotuloja, kun työttömyys vähenisi radikaalisti sekä myös sosiaalimenot vähenisivät. Kun pienissä palkkaryhmissä vero laskisi, esimerkiksi viisisataa euroa kuukaudessa tulisi. Rahat ihmisten hyvinvointiin ja raha liikkuisi. Ekonomien koulutus ei ole ajan tasalla. Eihän verotus saa viedä kansalaisia konkurssin ja nälkäkuoleman partaalle, mitä se nyt tekee. Ehkä hallituskin pitäisi vaihtaa, kun he ovat pudonneet reaalimaailmasta.

Kuinka voi joku kirjoittaa eläkeleikkurista moista palturia. Se oli Lipposen-Niinistön aikaansaannos. Juha Sipilä ei edes ollut tuolloin, vuosina 1995–2003, politiikassa lainkaan. Jotain kohtuutta sentään. Matti T

Kirjoitus sairaanhoitajien palkasta ei ole verrannollinen, koska siinä ei ole ilmoitettu vastaavanlaisia työvuoroja Suomessa tekevien palkkaa. Verrattu vaan peruspalkkaa. Yövuorolisää maksetaan 30 prosenttia, ja yleensä yövuoron pituus on normaalia päivävuoroa pidempi. Toimittajalta toivon vertailukelpoisia laskelmia!

Yle-uutiset 5.7. klo 20.30. Hoitajia Filippiineiltä, Intiasta... Haluatko, että sinua hoitaa vanhainkodissa suomalainen hoitaja vai ulkomaalainen puolikielinen, suomea heikosti osaava? Nyt hoitajien palkat kuntoon, jotta koulutus vetää ja saamme palvelut omalla kielellämme.

Erkki Santalan mielipidekirjoitus 5.7. Monessa asiassa olen samaa mieltä. Pori–Tampere-rata sellaiseen kuntoon, että junat voivat ajaa edes lähes huippunopeuttaan, IC 200 kilometriä tunnissa ja Pendolino 220. Nyt jyskyttelevät suurimman osan matkasta 90 kilometriä tunnissa ja jossain pienen pätkän 140 kilometrin tuntivauhtia.

Hyvä pyöräilijä. Etuajo-oikeus ei ole päälleajo-oikeus. Tieliikennelaki säätää, että: "Tienkäyttäjän ennakointivelvollisuus. Tienkäyttäjän on ennakoitava toisten tienkäyttäjien toimintaa vaaran ja vahingon välttämiseksi ja sovitettava oma toimintansa sen mukaisesti sujuvan ja turvallisen liikenteen edistämiseksi". Koskee kaikkia liikenteessä liikkuvia, niin pyöräilijöitä kuin autoilijoita.

Aika järkyttävä shokki-irtisanominen Puuvillan kirjastolle. Kauppakeskus haluaa vuokraa, miksi kirjasto ei halua maksaa? Tuskin palloiluhallitasoisia vuokria? Träskelinin valitukset tosia, kulttuurin ja varsinkin kirjaston osalta osalta kaupunki todella säästää, mutta liikaa.

Kiitos Miika Mantela, kirjoitit täyttä asiaa turvetuotannosta. Vielä kun nuo viherpiipertäjät ymmärtäis jotain ja sais maalaisjärjen päähän, mutta eihän sitä saa Hesan keskellä!

Nyt ei selvästikään ole turvetuottaja Mantelalla käsitystä siitä, miksi turvetuotantoa on ajettu alas. Tuotantoa pystyttäisiin varmasti lisäämään roimasti, koska siihen soveltuvia alueita on kyllä Suomessa runsaasti, kuten turvetuottaja eilisessä kirjoituksessaan kertoo. Ongelmat muodostuvat pääosin kuitenkin vasta turvetta poltettaessa. Se kun sattuu olemaan kasvihuonekaasupäästöiltään jopa yli 16 prosenttia Suomen kokonaispäästöistä hiilidioksidin osalta. Vaikka siis energiaa sillä on pystytty tuottamaan vain noin prosenttia. Tähän päälle vielä poltettaessa syntyvät rikki-typpi- ja hiukkaspäästöt, päästöt vesistöihin sekä muutokset suoluonnon ekosysteemissä, niin ei kovin kannattavalta näytä. Vaikka turvetta on Mantelan mukaan enemmän kuin koskaan pystymme käyttämään, niin tuleekin miettiä, onko sen käyttämisessä mitään järkeä. Omasta mielestäni ei todellakaan.