Suomi kesällä: mekkoja esitellään, vanhukset kuolee, korona jyllää

Tekstaripalstalla harmitellaan, kun Suomi-Areenassa ei saa enää paperille painettua ohjelmalehtistä.

Vieraslajikasvit pitäisi hävittää. Mitä ne Räpsöön painolastikasvit sitten on?

Tääl Pori keskusta tuntumas olis niitto tarvet, mut ei näy konneit eikä miähii. Jos ens suven jättäsivät Räpsöö paarlastipuistot rauhas kukkimaa ja ahkerois kantakaupunki alueel. Toivoo veromaksaja.

Laki hautausmaista määrää hautausmaat aidattaviksi. Laki ei ilmeisesti koske Ulvilan seurakuntaa, koska sekä Ulvilan että Kullaan uusilta hautausmailta puuttuu noin 100 metriä aitaa. Kullaan hautausmaalta puuttuu myös portit, vain yksi auramiehen rikkoma portti roikkuu saranoidensa varassa. Eikö kirkkoneuvosto enää tee hautausmaakatselmuksia?

Sinä naapuri, joka valitat juhannuksen juhlimisesta ja soitat aina poliisit paikalle. Etkö kestä sitä, että ihmisillä on hauskaa, iloa ja naurua päivät täynnä? Poliisillekin kerrottiin, että jos täältä kuuluis riehumisen ääntä ja avunhuutoja, ei varmasti kukaan soittaisi heitä paikalle. Poliisilla on varmaan sitä oikeaakin tekemistä, että ei tarvitse tulla katsomaan, kun ihmisillä on hauskaa. Toki meille tulla saa, otamme ilolla vastaan, poliisitkin.

Winnovan lyhyt loma johtuu varmaan siitä, että koulukausina koulua on joskus vain kolme päivää viikossa muutaman tunnin. Ei nuori helpolla opi edes työelämään, kun ei ehdi oppia mitään ja koulua käydään miten sattuu.

Liikenteen tehovalvonta myös Toejoenpuistikolle ja Jääräntieltä pohjoisväylälle. Lippalakkiset audikuskit ajavat runsasta ylinopeutta. Alueelle tulee koulun myötä paljon lapsia liikenteeseen. Ennen sitä jotain täytyy tehdä.

Ei Toejoki-Ruosniemi-akselilla kukaan kaahi, kaikki on normaalia liikennettä. Näyttää, että olemme saaneet tänne asumaan tosi rutisijan.

Muutaman kerran olen joutunut käymään päivystyksessä lapseni kanssa tai itse. Millään kertaa ei ole tarvinnut jonottaa seitsemän tuntia, toki joka kerta on ollut asia joka on oikeasti vaatinut välitöntä hoitoa. Jos nenä vuotaa tai muuten haluaa saikkua huomiselle, niin päivystys on täysin väärä paikka silloin. Jos sinne mentäisiin vain aiheesta, niin jonot pysyisi lyhyenä ja apua saataisiin nopeasti kaikille sitä tarvitseville.

On suorastaan epä-älyllistä verrata Norjan ja Suomen palkkatasoja. Norjalla on tälläkin hetkellä pitkälti toista tuhatta miljardia euroa rahastoituna öljystä. Maa on varmasti velaton. On täysin kohtuutonta verrata näin Suomea ja Norjaa.

Miten ovat vuonna 2015 Suomeen tulleet pakolaiset työllistyneet?

Turistit tulevat. Porttaali ja ympäristö karmeassa kunnossa!

Suomi kesällä: mekkoja esitellään, vanhukset kuolee, korona jyllää. Onko tämä oikea suunta? Kysyy ihan oikea vanha ihminen!

Suomi-Areena jättää tänä vuonna paperisen niin sanotun käsiohjelman kokonaan julkaisematta. Ratkaisu on yleisön kannalta todella huono. Lisäksi netissä oleva versio on kovin huonosti luettavissa, hyvin hankala käyttää. Loppuiko rahat kesken?

Kiitos Anni Maurialalle koskettavasta kolumnista (SK 4.7.). Kirjoitit täyttä asiaa. Valitettavasti liian moni lapsi ja nuori joutuu elämään ilman aikuisten ihmisten turvaa, rakkautta ja huolenpitoa. He joutuvat tahtomattaan kypsymään liian varhain. Kotona saattaa olla turvatonta, ja jos vielä joutuu kavereiden kiusaamaksi, niin ei ole mikään ihme, että nuorten pahoinvointi on lisääntynyt eri tavoin.

Sisar hento valkoisilla on tänä päivänä kovin tatuoidut käsivarret. Ennen oli vain merimiehillä. Näin kaikki muuttuu.

Uutisia katsellessa tuli mieleen, onkohan eräs turkkilainen maailman pienin mies, kun on pussit silmien alla.

Ratakatu mainittu (SK 1.7.) huonokuntoiseksi kaivuun jäljiltä. Nummenkatu siinä vieressä on vielä pahempi. Kuka hoitaa kadut kuntoon?