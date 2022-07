Tekstaripalstalla esiinmarssin tekee Keittiö- ja Yyterimiehen haastaja, Tiemies.

Ympäri kaupunkia on nähtävissä sama tilanne, alkukesällä ei leikattu nurmikkoa lainkaan, ennen helteitä niitettiin heinikot tasaiseksi. Ymmärrän, ettei määrärahoja ole, mutta järjenkäyttö on silti sallittua.

Ruosniemessä Kukkulan kallion lenkkipolku ihan hirvittävässä kunnossa. Koska se laitetaan kuntoon? Rahaa riittää kyllä pyöräradan laittoon, mutta pururata jää hoitamatta. Muutenkin luontoa raiskattu alueella. Miksi? Porin paras lenkkipaikka, eikä kaupunki halua pitää siitä huolta. Kyllä Isomäki pidetään kunnossa, mutta muut Porin alueet saa jäädä hoitamatta.

Eikö aurinkovoimaloita voisi rakentaa sähkölinjojen alle ja muille valmiiksi hakatuille aukeille? Saksassa rakentavat junaraiteiden väliin. Miksi turhaan raivata metsää aurinkopaneeleille?

Löydetty pyörän pumppu Tommilantieltä 4.6. Voi noutaa Länsi-Porin Prisman neuvonnasta.

Venäjä haluaa Ukrainaan venäläisjohdolle mieluisan presidentin ja muunkin valtiojohdon. Helpoin ratkaisu olisi vaihtaa Venäjän johto sellaiseksi, että hyväksyisi ympäröivän maapallon.

Putinin mukaan "sotilaamme taistelevat sankarillisesti maamme vapauden puolesta". Mitä ihmettä, siis Ukrainan maaperällä?

Miksi lehdistö käyttää sanontaa "Venäjä saavutti merkittävän voiton", kun sen pitää käyttää sanaa ryöstön?

Onko pakko konfirmaatiotilaisuudessa kirkossa kerätä kolehtia, vaikka se toimitetaan seurakunnan messun yhteydessä? Maksamme kuitenkin kirkollisveroa. Konfirmaatio on nuorten tärkeä juhla! Kolehdin kerääminen latisti tunnelmaa. Mielensäpahoittaja

Kovin epäselväksi on saatu sekoitettua niinkin yksinkertainen termi kuin sukupuoli. Sukupuoli kertoo, onko kyse biologisesta koiraasta (mies) vain naarasta (nainen). Sukupuoli-identiteetti on eri asia, eikä siitä pitäisi käyttää samaa termiä. Menee mielenkiinto koko asiaan, kun selvät asiat sekoitetaan jo termitasolla.

Jukka Tuori. Katso Alfa-tv:n arkistosta, Sarjat-osiosta ohjelma Menestystä metsästä. Todella hyvä ja hienosti tehty sarja, jossa tuotiin esiin metsän ja puun monet käyttömahdollisuudet.

Näille Tehyn ja Superin johtajille neuvon: Ei kannata tappaa lypsävää lehmää, eli veronmaksajaa. Siinä kärsii myös lypsäjä, eli hoitajat ja se lehmä.

Satasairaala, kiitokset kirurgian osasto 2:lle saamastani hoidosta. Teillä on hyvä tiimi ja homma toimii loistavasti. 68-vuotias poika kluuperi, potilaanne

Teolliset investoinnit karttavat, Poria koska liikennejärjestelyt ovat retuperällä (SK 5.7.). Tuo toteamus on kyllä suoraan vuosikymmeniä vallassa olleiden selitysten kirjasta ja pahinta on, että he uskovat siihen itse. Ongelma ei sinänsä ole poliittisissa kannoissa ,vaan henkilöissä. Tehkääpä nyt vaikka vertailu eteläiseen naapuriin vielä huonompien liikenneyhteyksien kurimuksessa.

Kipuartikkelissa kuukautisista puhuttaessa sivutettiin kokonaan endometrioosi-niminen yleinen, todella kovaakin kipua aiheuttava naistensairaus. Endometrioosin aiheuttamat kivut voivat viedä ihmisen aika-ajoin sänkypotilaaksi, joten kyse ei ole mistään kipukokemuksesta, vaan sairaudesta. Kipuihin saattaa pystyä vaikuttamaan esimerkiksi ruokavaliolla. Ärsyyntynyt endopotilas

Kaikki, jotka valittavat, kun ei ole hoitajia ja lääkäreitä. Eikös nyt pitäisi tulla hurja määrä säästöä silloin? Ei kulu vienti- ja avoimen sektorin rahat! Saa johtajat hoitaa, vai mitä? Positiivinen

Lähdin leirintäalueelta asuntovaunu perässä ja ajoin samaan kurviin, vaan ei lähtenyt yhdistelmä lapasesta. Töyssyjä vois kyllä lisätä, ett saatais nopeudet tippumaan! Tiemies