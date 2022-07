Huolenaihe Yyterin suolaamisesta ihmispissalla on liioiteltu

Tekstaripalstalla ollaan närkästyneitä siitä, kun Reposaaren painolastikasvit on taas niitetty ennen kuin ne ovat ehtineet siementää.

Tekstarinlähettäjän mielestä syy meriveden suolaisuuteen Yyterissä on jokin muu kuin ihmisen jätökset.

Vilkkain toriaika... Samat autot pysäköintiruuduissa monta tuntia. Miksi aluetta ei enää valvota? Sallitaanko kauppiaspysäköinti ja ohjataan asiakkaat Puuvillaan?

Ei Satakunnan Kansa turhaan tehnyt juttua Satasairaalan päivystyksestä. Vähintään seitsemän tuntia jonossa. Puhelinvastaaja antaa myös sellaisia ohjeita, että henkikulta voi voi.

Lasten pahoinvoinnista syytetään koulua ja yhteiskuntaa. Mutta lasten vanhemmista kaikki lähtee. Koti on se, joka antaa lapselle elämän ohjeet. On turha syyttää koulua ja yhteiskuntaa.

Satakunnan Kansa julkaisi 3.7.22 jutun vesijetteilystä. Laji on yksi niistä vesistöissä ajettavista moottoriurheilulajeista, joilla pilataan vettä, ilmaa ja aiheutetaan melusaastetta, joka on haitaksi kaloille ja muille eläville olennoille. Yleensä kaikki polttomoottoreita käyttävät niin sanotut moottoriurheilulajit eivät sovi tähän päivään, kun on tärkeää suojella luontoa.

Vahinko Porin kannalta, että taas onnistuttiin savustamaan yksi yrittäjä pois rannasta. Aikaisemmin kohteina olivat esimerkiksi se nätti ravintolalaiva sekä Kallon kahvila ja kuinka moni muu. Kyllä uutta pitää sietää. Eivät nuoret tällaisessa paikassa jaksa, jos kaikki "meininki" on kuollutta. Mitähän porilaisille tarkoittaa sana "elinvoimainen"?

Aivan ihania luonto-ohjelmia Petteri ja Antti Saariolla. Kannattaa katsoa.

Poliitikot, johtajat ja yrittäjät. Älkää enää yrittäkö luoda Satakuntaan uusia työpaikkoja, kun nykyisiinkään ei löydy tekijöitä.

Kulutettavasta naudanlihasta 80 prosenttia saadaan lehmistä, jotka eivät ikänsä puolesta kelpaa enää maitotaloustuotannolle. Naudanlihan syönnin vähentäminen ei juurikaan auta ilmastoa, vaan pitää lopettaa maitotaloustuotteiden käyttäminen kokonaan. Sen kun näkisi...

Hienoa, että pelataan, mutta jospa vielä saisi suunsoiton ja väkivaltaisuuden ja häiriköinnin pois, olisi asia mallillaan.

Kiinnostaisi kuulla, että miksi Winnovan opiskelijoilla on noin puolitoista kuukautta lyhyempi kesäloma kuin muilla nuorilla. Ei tunnu reilulta heitä kohtaan.

Huolen aihe Yyterin suolaamisesta ihmispissalla on liioiteltu. Enempi sinne kusevat kalat, kaikenmerkkiset tirpat ja vielä miljoonat itikatkin liottelevat siellä muniaan. Kaikki myös paskovat.

Ei demarihallitus ole poistanut indeksikorotuksia eläkkeistä. Se oli Sipilän (kepu) hallitus, joka jäädytti ja leikkasi kansaneläkeindeksin vuosina 2015 ja 2017–2019. Marinin (sd.) hallitus palautti indeksin ja teki kansaneläkkeisiin tasokorotuksen vuonna 2020.

Porin puistotoimi yrittää näemmä väen vängällä, vuosikausia jatkuneesta muistuttelusta huolimatta tuhota Räpsöön erikoisuuksiin kuuluvien painolastikasvien jatkuvuuden niittämällä ne ennen kuin ne ehtivät siementää! Jorma Holm, Reposaari

Ihmettelen suuresti, mihin evoluution kannattajien usko luonnon kehittymiseen on hävinnyt. Eikö toisten lajien pidäkin häipyä, kun evoluutio jatkuu. Muutenhan täällä olisi edelleen niitä miljoona biljoona vuotta vanhoja dinoja.

Yyterin veden maistelijalle propsit. Taitaa olla professorismiehiä?

Eikö nyt millään poliisi pidä esimerkiksi viikon mittaista liikenteen tehovalvontaa Toejoella. Välillä Ruosniementie, Pappilanpuistikon ympyrästä K-marketin ympyrään ja varmaan jatkuu vielä senkin jälkeen. Myös Murtosenmutkantien- ja Hyypäntien suorat. Kaikilla moottoriajoneuvoilla ajetaan ylinopeuksia sekä ajetaan kilpaa! Jalkakäytävälläkin kävely vaarallista ajoneuvojen ajaessa tuhatta ja sataa ihan vierestä, vahinkojen sattumiselle suuri todennäköisyys.

Porin Mikkolasta puuttuu vielä hotelli. Lähes kaikki turistin palvelut ja ruokapalveluita on lähellä. Yhteydet kaupungille kuntoon. Lisätään alueelle vielä tasokas ravintola, lasten megalelukauppa ja leikkimaailma; turistien lapset hullaantuvat ja tuotto on taattu. Maailmalla tämä marketmaailma-turismikonsepti toimii. Keittiömies