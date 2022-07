Tekstaripalstalla kaivataan myös bajamajoja Kirjurinluodon festivaalialueen ulkopuolelle.

Eläimet ei kuulu kauppoihin, ei kahviloihin eikä uimarannoille. On se kumma, kun nykyisin täytyis kaikki olla sallittua!

Kyllä on törkeetä, että ilmaiseksi jaettavan rahan (työttömyyskorvaus) eteen pitääkin tehdä jotain (hakea töitä)! Korvaushan on tarkoitettu korvaamaan se, ettei tee mitään. On törkeetä on, ei tätä kestä.

Kiitos Pirkko Arstilalle piristävästä lehtijutusta! Positiivinen porilainen!

Haloo haloo Lavia ja Huuhkajavuori-blues? Mitä kuuluu, kun ei mitään kuulu? Toivottavasti jotain järjestyy, vaikka kotimaisin voimin! Please, olkaa niin hyvät, koronarajoitukset poistuivat jo. Eikö nyt pitänyt?

Anni Maurialan kolumnissa 4.7. käsiteltiin tärkeää, vähän avattua aihetta, "ikäistään kypsempi". Työssäni näen heitä, joiden on ollut pakko ottaa aikuisen vastuu jo lapsena tai teininä. Leikkimättömät leikit vaikuttavat aikuisena elämässä tunneblokkeina. Kiitos Anni.

Jazzit ja Suomi-Areena alkaa ensi viikolla, niin olisiko mitenkään mahdollista saada kirjaston ja työväenopiston edessä oleva risu- ja puurunkokasa siivottua pois vieraiden silmistä. Jos kasa kuvastaa nykytaidetta, niin olisko oikea paikka Etelärannassa?

Pakko on nyt kyllä kysyä. Onko sairaanhoitajien liiton johtajilla enää minkäänlaista moraalia ja vastuuta omasta työstään ja potilaista, jos hoitajia ei ole saatavilla ja heitä koulutetaan kuitenkin hurjasti. Kuitenkin te hoitajat saatte palkkanne loppujen lopuksi avoimen sektorin maksamista veroista ja kulutusveroista. Nyt te näännytätte ruokkijanne hengiltä.

Yyterin turvamutkaa moititaan, miksi? Viimeistään silloin tyhmempikin huomaa ja näkee punaista, kun on ajanut varomattomuuttaan autonsa pellolle!

Kuka sin Yytskää ny viitti lähtee, ku siäl joutuu talsimaa monta kilsaa enne ku pääsee uimaa. Ei siihe Kokkelirantaa kukaa sit rakentanukkaa sitä saunaa, ett pääsis uimaa ja saunaa molemmil kerroil.

Iskelmäfestareilla Kirjurissa hyvä tunnelma! Järjestelyt toimivat myös ja bajamajatkin siistejä. Grillimakkaran myyntipiste olisi kyllä hyvin mahtunut joukkoon, niin olisi nopeammin saanut huikopalaa.

Kirjurin vessat voisi olla auki näin festariaikaan kauemmin kuin kello 20:een. Kaikki eivät ole alueella, mutta luonnollinen hätä kuitenkin on jokaisella. Kaupunki voisi esimerkiksi bajamajoja sijoittaa festarialueen ulkopuolelle. Näin ei tarvitsisi puun alle tehdä asioitaan tai pissata housuihinsa. Haluamme kuitenkin pitää kaupunkimme puhtaana. Eija

Sampolasta Erkiltä tiedote: vapaaehtoistyön ja kaiken virikkeellisen toiminnan osalta lopetan kaikki järjestelyt tykkänään. Tässä haluan vielä tuoda sydämelliset kiitokset heille, jotka ovat mahdollistaneet järjestelyt tähän asti. Minä en ainakaan enää osallistu missään muodossa järjestelyastioihin. Toivotan sinulle ystäväni, joka otat tehtäväksesi järjestää virikkeellistä ohjelmaa meille kaikille sampolalaisille, jaksamista ja intoa ottaa tämä tehtävä vastaan, jos aloitat. Nyt kaikille hyvää ja pirtsakkaa kesän jatkoa, myöskin terveyttä ja voimia tähän tärkeään asiaan paneutumiseen.

Miksi ei vieraita mökille (3.7.)? Minusta on kiva tavata sukua, jota ei ole taas vuoteen nähnyt. Ja kaikki tietää, ettei meillä voi majoittua, mutta poiketa voi, mutta älkää tuoko kukkia. Niitä on ihan luonnostaan. Eli ei pidä yleistää, jos ei itse vieraista pidä.

Tulipas hyvä mieli lenkillä Katinkuruun huomatessani sen maja- ja kahviorakennuksen saaneen uudet vesikourut ja syöksytorvet. Rakennus näytti nyt tosi paljon paremmalta. Kirjoitin asiasta tekstaripalstalla vähän yli vuosi sitten harmitellen sammalta kasvavia, katkenneita vesikouruja. Eipä tarvi enää nähdä vaivaa! Hiljaa hyvää tulee