Tekstaripalstalla ollaan huolestuneita Käppärän hautausmaan aidasta ja ihmisten lukutaidosta.

Sinä, joka ihmettelit hyvinvointialueen johtajien lomailua. Hyvinvointialue aloittaa ensi vuoden alusta. Johtajien lomailu on lakisääteistä, eikä kuulu sinulle. Ainoa johtaja tällä hetkellä on Kirsi Varhila, enkä usko hänellä olevan minkäänlaista lomaa tänä vuonna. Tiina

Olisi kiva tietää, paljonko käytetään valtion antamasta euromäärästä soten uuden henkilöstön henkilökuluihin ja lautakuntien kuluihin, eli palkkoihin, palkkioihin ja muuhun.

Teija Saarenmaan kolumnista (SK 1.7.). Kohteliaisuudesta tuli mieleeni hellepäivän käynti uimarannalla. Iloisin mielin astelin vilvoittavaan veteen ja iloitsin, kun rannalla ja uimassa oli paljon lapsia ja nuoria. Sitten aloin kuuntelemaan näiden lasten ja nuorten keskinäistä kommunikointia. Lauseissa vilisi kaikki suomen kielen kirosanat sujuvasti peräkkäin. Kauniit tytöt ja komeat pojat suolsivat suustaan saastaa sen kun ehtivät. Lähdin kotiin viilentyneenä, mutta hämmentyneenä ja pahoilla mielin.

Olipa upea kirjoitus Kati Koskiselta! Aikanaan olimme lasten kanssa Ikaalisten kylpylässä, käytiin uimassa altaissa, järvessä, silloisessa Ti-Ti Nallen talossa, pallomeressä ja ravintolassa. Kun kysyttiin, mikä oli parasta matkassa, ne olivat pallomeri ja leikkihuone. Ne ainoat ilmaiset!

Käppärän hautausmaan kiviaita kaipaisi kiireellistä korjausta. Osa irronneista kivistä pyörätien reunoilla.

Suurkiitos Rauman kesäteatterille. Dingo-musikaali ja sen esittäjät olivat huippuja! Musiikki vei mukanaan.

Kiitos viisaasta ja ajankohtaisesta kirjoituksesta, Pirjo Reima! Kuraattori- ja psykologipalvelut ovat Porin kouluissa nykyään luksusta ja monen tavoittamattomissa, koska niitä ei ole. Tärkeä, niin tärkeä ammattiryhmä, jota ilman ei koulu saisi olla! Tulevaisuus näyttää, miksi.

Harjavallassa voisi toinen toripäivä olla iltatori. Kokemäki ja Panelia ovat jo sen käyttöön ottaneet.

Miksi Pori rakentaa oppimiskeskuksia ja monitoimitaloja? Ennen niitä kutsuttiin täälläkin selkeästi kouluiksi.

Koulunsa käynyt

Tuus ny kattoo tiämestari Yyterin Y-risteyksen mutkaa. Onko kallistukset oikei? Vai niinku Venäjäl, eli päin perskutaa. Mite meni noin niinku omast miälest?

Autoilija

Ihmisillä on nykyään paljon koiria, ja kesällä olisi mukava käydä jossakin lähikunnissa kahviloissa, kaupoissa ja ottaa koira mukaan, ettei sen tarvitsisi yksin kotona olla. Ongelmana on nämä lämpimät ilmat. Koiraa ei voi jättää autoon kun on kuuma, eikä ottaa mukaan, kun kauppoihin ei voi ottaa koiria mukaan. On kuitenkin joitakin kauppoja ja jopa kahviloita, jotka sallivat koirat tiloissaan, mikä on todella hieno juttu. Toivoisin näiden liikkeiden selkeästi ilmoittavan, jos koirat ovat tervetulleita!

En ole sanan varsinaisessa mielessä uskovainen. Siitä huolimatta 10 käskyä ovat olleet elämän varrella hyvä ohjenuora. Suosittelen kertaamaan ne itse kullekin.

Minua huolestuttaa, kuinka paljon Suomessa on lukutaidottomia aikuisia. Sen huomaa hyötyjätepisteillä, joissa on selkeät ohjeet, mitä sinne voi viedä ja miten ne lajitellaan. Ohjeista huolimatta sinne on kuljetettu kaikenlaista romua ja niitä on jätetty lojumaan jäteastioiden ympärille. Lajittelukaan ei aina onnistu, tänään oli käsisaha lasinkeräyslaatikossa. Kunpa osaisimme arvostaa järjestettyä jätteidenkeräystä ja toimia ohjeiden mukaan.

Sydämelliset kiitokset mummoni punaisen lompakkoni löytäjälle. Kiitos myös ilmoituksesta tekstarissa. On ihanaa, että löytyy kaltaisiasi ihmisiä. Mummoni juhannus pelastui. Hyvää kesää Sinulle ja läheisillesi.

Kyllä on törkeetä, että tämä hallitus on laittanut pannan jalkaan työttömille, ihan kuten vangeille. Jatkuvaa avoimiin työpaikkailmoituksiin vastaamista, joita hakiessa ei saa edes mitään vastausta.

Ei koskaan ollut työtön