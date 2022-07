Tekstiviestipalstalla kaivataan Kelaan vesiautomaattia.

Maauimalassa on kesäkuussa ollut maksutonta lapsille. Siellä on nähty poikkeuksellisen paljon vieraskielisiä kävijöitä. Koska kaupunki panostaa muun kuin porinkielisiin opasteihin ja kuulutuksiin? Google-kääntäjä avuksi, jos ei kielitaito riitä.

Missä! Missä on Kivirannan laidunalueen laiduntava ylämaankarja! Tuleeko ne sinne? Kun aina ovat olleet siellä! Kysyy huolestuneena usein kesäisin niityllä käyvä lintubongari.

Porin Karjalankadun koko kesän kestävät kunnostustyöt aiheuttavat monenlaista harmia kadun vieressä asuville. Pysäköinti on mahdotonta ja lappuliisa laputtaa pihan reunaan jätetyn auton. Aiemmin auton sai tien viereen ilmaiseksi. Olisiko ollut mahdotonta sopia parkkialueen vuokraamista Samkin takaa kesäajaksi, kun alue on enimmäkseen tyhjä? Asukkaana maksaisin mielelläni pienen korvauksen tästä avusta.

Herranen aika sentään! Entäpä, jos koko Yyterin hiekkaranta menisi kurtturuusulle? Tällainen on luonnontieteilijöiden mukaan mahdollista. Hiekkarantojen alkuperäiskasvillisuus on herkkää, kaunista. Piikikäs kurtturuusu on vihollinen, tuoksuipa se kuinka hyvältä tahansa.

Olen tyytyväinen. Kaksi kertaa huomautin siitä, että hiekoitushiekat ovat yhä kadulla ja pyysin harjaa lainaksi. Kaupunki lähetti koneen ja kuskin.

Narsistilla on vaikeuksia kaikissa ihmissuhteissa. Koskee puolisoita, työyhteisöä ja lähes kaikkia muitakin niin sanottuja ystäviä. Vaihtaa usein yllämainittuja, tulokset säälittäviä. Uhreille voimia.

Kun ei kerran pysty lapsista huolehtimaan olisi rakkautta päästää heidät parempiin käsiin. Toivovat varmaan sitä itsekin. Sivusta seurannut

Trump ja Putin ovat hengenheimolaisia. Molemmilta holtti katoaa, kun tappio häämöttää. Despoottien normi käytöstä.

Venäläisiä päästetään yhä Suomeen. Pystyvätkö viranomaiset takaamaan, ettei heidän joukossaan ole Ukrainassa taistelleita sotarikollisia tai muita sotaa tukevaan toimintaan osallistuneita. Sellaisia Suomeen ei saisi päästää.

Sähköautoa vain ylistetään. Nyt oli kuitenkin jätetty vallan pois laskuista se, miten kaukaa takaa sähköautot lähtevät elinkaaripäästöjen kannalta. Ja kuka pitää autoa nykyään yhdeksän vuotta, jotta tasapaino saavutetaan kustannusten osalta. Ja tärkein: sähköauto ei sovi suurelle osalle ihmisiä. Hybridi on paljon parempi.

Kutsumattomista mökkivieraista (SK 28.6.). Juuri noin kuin sanoit, mökillä pitäisi saada olla rauhassa. P.S. Suku on pahin.

Ei. Kelassa ei ole vesiautomaattia. Ihmettelin sitä itsekin, mutta ei oo. Voisi kyllä hyvin ollakin, kun ihmiset jonottavat siellä aika pitkiäkin aikoja. Mutta onneksi on näitä laupiaita, jotka auttavat lähimmäisiä!

Miettikääpä ihmiset, miten on mahdollista, että kaukana vieraassa maassa valmistettu hienosokeri on puolet halvempaa kuin Suomessa valmistettu? Sen mahdollistaa EU:n järjetön vientituki, jossa ei pitkien kuljetusmatkojen päästöjä huomioida.

Toivottavasti jokaisella vanhuksella on läheisistä tuki ja turva.

Laittakaa eläimille vettä ulos. Tällä helteellä on tukalat olot, kun ei saa vettä. Huolehtikaa myös kotieläimistänne. Toivoo eläinten ystävä.

On hienoa, että mansikan hinta on pysynyt samana kuin viime kesänä, 29,90 euroa laatikolta. Tosin vuosi sitten laatikossa oli viisi kiloa, nyt neljä kiloa marjoja.