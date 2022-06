On se kummallista, kun uimarannalla uitetaan nykyään koiria

Mustanaamio-keskustelu jatkuu tekstaripalstalla yhäti.

Jos tuottavuutesi ei ylitä palkkauskulujasi, tuote jää myymättä. Onko vaikeeta?

Loppui into maikkalassa käynnille. Helteinen kesäpäivä ja kuuma oli, lasten uima-altaalla eräs aikuinen tuli uimaan vaatteillaan ilman suihkua. Paita ja mekko päällä oli varmasti kiva kastautua, mutta ei muille uimareille. Pohdin, jos minäkin ensi kerralla hikilenkin jälkeen poikkean maikkalaan ja pulahdan suoraan hikisillä lenkkivaatteilla lastenaltaaseen peseytymään.

Ihan vinkkinä Porin poliisille, että Murtosenmutkassa Kotkantiellä joka päivä 30 kilometrin nopeusrajoitusalueella alueella kovia ylinopeuksia, eikä oikealta tulevia väistellä.

Kurjaa, kun ei tule suurituloisille veroalea! Faktatieto on, että suomalaisten pankkitileillä makaa yli 100 miljardia euroa. Miten se on mahdollista tässä korkean verotuksen maassa?

Ei se perunoiden kantaminen ole kynnyskysymys, vaan kävely. Monelle on mahdotonta selvitä parinkaan korttelin kävelystä, syynä ikä, sairaus tai vamma. Rollaattorin kyytiin toki perunoita mahtuu...

300 hehtaaria "vain vajaakäyttöistä metsää" Harjunpäässä, joten siihen siis aurinkovoimala. Montako hehtaaria "vajaakäyttöistä metsää" nyt on voimalinjojen alla? Miksi kennoja ei voi sijoittaa näihin? Pyydän järkeenkäypää selvitystä. Sirkka Suosmerestä

Ratakatu on viimeisten kaivuutöiden jäljiltä niin huonossa kunnossa, että saattaa aiheuttaa vaaratilanteita siellä liikkuville.

Mitähän ne hyvin vointialueen pomot tekevät muuta kuin nostavat kovaa liksaa, ovat tietenkin lomalla.

On se kummallista, kun uimarannalla Kokemäellä uitetaan nykyään koiria. Siellä on osoitettu koirille oma paikka, missä uittaa. Pitäisi ehkä olla paremmat kyltit ja opasteet. Ei ole ihme, jos bakteerit jyllää kuumilla ilmoilla, kuten esimerkiksi viime kesänä.

84-vuotias äitini on samaa mieltä kanssani. Jos hän saa sairaskohtauksen, niin antaa kuolla vaan. Hän ei ole muistisairas, eikä halua hautakiveä. Pepe

Nastamuumio soitti rosvon kännykällä – siellä oli numerokin jo valmiina!

Fantomin hommat etenevät niin hitaasti, että kertomuksen juoni tahtoo unohtua. "Tähän mennessä tapahtunut" voitaisiin julkaista sunnuntaisin tehtävien ratkaisujen yhteydessä. Samoin voitaisiin avata myös Fingerporin kuluneen viikon selitykset.

On se kumma, kun siellä Pohjanmaalla turkistarhaus vaan rehottaa! Uutisissa kun kerrottiin saastaisista rehuista salakuljetettuna näille eläimille.

Kiitos, kiitos ja vielä kiitos. Taitolentoesitykset Raumalla juhannuksena olivat mahtavan hienoa katsottavaa. Tästä voisi tehdä pysyvän perinteisen tapahtuman. Ari Klén

Suomessa on pari ongelmaa, joista muut ongelmat juontavat juurensa. Ensimmäinen on, että kaikki haluavat oikeuksiaan, mutta kukaan ei piittaa velvollisuuksistaan. Toinen, ehkä isompi pulma on, että kaikki saavat tehdä mitä haluavat.

Postinjakajalle tiedoksi: Kyl me täällä Ruosniemessä otettas Postinen tiistainakin vastaan. Posti kun ei ehdi tänne periferiaan kuin pari kertaa viikossa. Kiitos tästä tiistaista! Tuli sairaalan kirje.

Vanhukset hei, milloin huomasitte, että jälkipolvet ovat liian pieniä, jotta teille riittäisi hoitajia? Miten yrititte tilannetta parantaa? Ropi Juhani

Timo Oravainen, mistä mahdat löytää opiskelijat uuteen Porin yliopistoon, kun 10 vuoden kuluttua niitä ei riitä edes kaikkiin valtakunnan olemassa oleviin opinahjoihin? Mistä luulet voivasi ottaa pois opiskelupaikkoja, että ne saadaan siirrettyä Poriin?