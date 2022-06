Tekstareissa surraan vesilintujen poikasia, jotka saattavat häiriintyä vesiskoottereilla kaahailusta.

Vetokassi tai pienet kottikärryt mukaan auton takahutlaariin, ellei perunoita torilta jaksa kantaa muutamaa korttelia.

Ulkona on lämpöasteita kolmisenkymmentä ja SK:n urheilusivuilla roppakaupalla jääkiekkoa ja ässää. Viilentää kyllä melkoisesti.

Maauimalan männyt? Eikö niitä kaadettukaan! Varjostivat auringon ottamistani. Piti jatkuvasti siirtää vilttiä uuteen aurinkopaikkaan ja hätistellä muita pois tieltä.

Maanantaiaamu juhannuksen jälkeen. Perusturvan kotihoidossa yli 20 työntekijää sairaslomalla. Töihin tulleet paikkaa saikulla olevia ja ajelee kalliilla bensahinnoilla pitkiä matkoja. Nyt herätys perusturva ja asioihin muutosta ja pian! Näin ei voi jatkua! Tsempit ja taputukset sairaana oleville!

Kyllä esimerkiksi metallialalle löytyy kotimaasta tekijöitä. Jos palkkaus on kohdillaan, niin varmasti löytyy tekijöitä.

Meillä kävi 27.6. nuohooja, Jesse Nummijärvi. Aivan loistavan hyvin teki työnsä, iso kiitos hänelle. 20 vuoden aikana ei kukaan ole tehnyt noin perusteellisesti. Teija Österlund

Yyterin pituus (SK 27.6.) Yyterin varsinaisen hiekkarannan on noin kolme kilometriä, ja jos lasketaan mukaan myös Munakarinsäikästä eteenpäin olevaa kapeaa kaistaletta, niin saadaan pituudeksi reilut neljä kilometriä.

"Kitkutelkaa, vyötä kireämmälle", tässä auttava teko Suomen valtiolta. Ilmastotavoitteista ei tuumaakaan periksi. Tästä hallituksesta pitää päästä eroon. Ei mitään apuja kansalaisille. Ei verohelpotuksia. Miksi pienen Suomen pitää olla kaikessa rankomisessa EU:n mallioppilas. Kärsikää. Ruoska soi.

Kaunis juhannuspäivän ilta, hiekkarantojen kuningas antoi parastaan. Maisemaan ilmestyi kolme koiraa, vapaana, uivat ja välillä väänsivät tortut hiekalle. Omistajat kyllä keräsivät. Entäs ne loiset, madot ja parasiitit, joita koirissa on. Vastuu on koiranomistajilla, ettei saastuteta niitä lasten uimapaikkoja nyt uittamalla koiria.

Te vesiskoottereita ajavat ja moottoriveneellä hurjastelevat. Tajuatteko lainkaan, että tällä hetkellä Kokemäen joessa on paljon esimerkiksi lintupoikueita, jotka myös haluaisivat jäädä eloon.

On se ihmeellistä, kun joku voi pitää bileitä pihallaan koko juhannuksen ajan. Kova musiikki ja puheensorina. En ole mikään ilonpilaaja, mutta kohtuus kaikessa. Voisi hieman naapureitaan ajatella. Ei kaikki pääse luonnonrauhaan, eikä näköjään auta, vaikka poliisikin käy katsomassa.

Olisi se hienoa olla kompostitarkastajien viraston ylijohtaja tai apulaisylijohtaja. Varmaan pääsisi Ylelle antamaan asiantuntijalausuntoja asiasta kuin asiasta.

Hyvät ihmiset! Lukekaa ja opetelkaa vaikka ulkoa Erkki Teikarin yliö 19.6. Siinä oli niin paljon taas järkevää asiaa, että melkein jokainen viisastuu, kun sen lukee.

Lahtinen varoitti siitä yhdennestätoisesta. Pelissä kuitenkin käytettävää reserviä on 145 miljoonaa, joten eiköhän se Ukraina tule lähivuosina äestetyksi.

Ehdokas, joka ajaa parempia välejä Venäjän ja Suomen välille on esimerkiksi Aleksei Navalnyi. Sinne sitten ääni vaan. Kuten Ukrainassa on nähty, niin se on ihan sama, mitä me täällä tehdään. Venäjällä on niin päästään sekaisin oleva hallinto, että on ihan sama mitä me täällä tehdään. Tietysti jos ajattelit, että Suomeen saataisiin sellainen hallitus, joka luovuttaa Suomen suoraan Venäjälle.

Mökillä taas sama kuin viime juhannuksena. Kauheeta tahallista häirintää koko juhannus. Ei samat kaksi ihmistä voi koko maailmaa omistaa, vaikka luulee, eikä määrätä toisia. Ettekö huomaa ollenkaan. Ko minä itte.

Älkää ny näyttäkö 20 vuotta vanhoja RMJ-juttuja! Monen elämäntilanne on muuttunut!