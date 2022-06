Tekstiviestipalstalla käydään kiivasta keskustelua Suomesta, Natosta ja Venäjä-suhteesta.

Porisuhdeneuvoja on tavallaan ihan hauska, vaikkakaan ei taida olla sataprosenttisesti satiiria.

Suomella ei ole vihollismaata. Onneksi nyt on näin. Jo vähillä historian tiedoilla ja viimeistään maailman, etenkin Euroopan, "rauhantilaa" seuraten, luulisi jokaisen ymmärtävän, että Venäjä on Suomellekin jatkuva sotilaallinen uhka. Uhka on sitä suurempi mitä kovempi on suuren naapurimaan kulloisenkin johtajan vallan- ja valtapiirin laajentamishalu.

Yritykset jättävät pikkuhiljaa Suomen, niin kuin Venäjänkin. Suomen hätiköity Nato-hakemus vauhdittaa muuttoja. Kukaan ei halua yrittää sodanuhan maassa, sotauhoojien joukossa.

Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen ja Venäjä Ukrainaan. Stalin oli menettänyt järkensä, kuten nyt Putinkin. Eli Mikko Elo on siinä oikeassa, että elämme epävarmuuden aikaa. Siksi eduskunnassa oltiin järjissään ja liitymme Natoon.

Vesa56

Mikko Elolle pari kysymystä. Oletteko kuullut mitään viime kuukausien tapahtumista Ukrainassa? Jos olette, niin mitä ajattelette Venäjän toimista.

Mikko Elo, lopeta jo. Suomi on kyllä siirtynyt epävarmuuden aikaan, mutta se johtuu nimenomaan Stalinin hirmutekoja ihannoivasta itäisestä naapurista, ei meistä suomalaisista. Talvisodan muuten aloitti Neuvostoliitto hyökkäämällä Suomeen, joten silloinen russofobia oli mielestäni kyllä perusteltua.

Tulee kovallekin kundille äitiä ikävä, kun pommit alkaa putoilla. Olkaa onnellisia, kun Suomi haki Natoon ja sinne myös pääsee. Ei enää tarvitse pokkuroida ja pelätä naapuria.

Kun tälle palstalle kirjoittaa mielipiteen, olisi reilua, että vastineen kirjoittajat ilmoittaisivat nimensä. En halua elää naamariyhteiskunnassa.

Antti Pekola

Sodan aikana tarvitaan tietty määrä koulutettuja ja kokeneita upseereita, jotka ovat palvelleet kantahenkilökuntana. Riittävän määrän kouluttaminen vaatii sen, että upseerit tekevät työelämässä tilaa nuoremmille. Pidempi työura tarkoittaisi vähemmän koulutettua upseeristoa. Siksi he jäävät nuorina eläkkeelle ja siirtyvät reserviin.

Jouduin vähän samaan tilanteeseen (21.6. mielipide SK:ssa), kun olin osastolla, jossa oli avokansliat. Odotin käytävällä pääsyä potilashuoneeseen, jossa oli toimenpide kesken. Odottaessani puhuttiin kotiutuvan asiakkaan asioita, mietittiin insuliinimäärää. Olen ymmärtänyt, että vaitiolovelvollisuus sitoo henkilökuntaa, mutta miten se onnistuu avokanslioissa!

Boni pastori tondere pecus, non deglubere. Näin suunnilleen. Eli hyvä paimen todella keritsee lampaan, eikä nylje.

Kokoomuksen Petri Lahtinen on järkyttynyt lastensuojeluilmoitusten korkeasta määrästä Porissa. Siitä huolimatta puolue on toistuvasti äänestänyt esimerkiksi lapsiperheiden ja kotihoidon tukien rahoitusta vastaan. Miksi kokoomuksen puheet ja teot eivät ole samassa linjassa – tässäkään asiassa.

Kaupat tarjoo naapurin kanaa ja maatiaispossua. Mutta kun minä haluaisin omaa kanaa ja kaupunkilaispossua, mistä niitä saa?

Jos yhtään epäilette tai huomaatte eläintä kohdeltavan huonosti, ilmoittakaa poliisille heti.

Raumalla lisätään linja-autovuoroja, Pori vähentää, mutta Kankaanpää lopetti vuorot vallan, niin kuin jo monena kesänä sekä aina koulujen loma-aikana. Täältä löytyy se surkein kaupunki, eli siis Kankaanpää.

Noormarkun viikonloppuvuorot Porin Linjoilla täysin järjettömät.

Kiitos sinulle, rehellinen henkilö, kun palautit lompakkoni perjantaina 17.6. Jazz Pori -myyntipisteeseen. Pääsin kotiin, kun avaimeni oli lompakossa.

Hukkaaja