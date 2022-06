Lentokoneet ovat valvottaneet sairaanhoitajaa, ja maauimalassa on käyttäydytty asiattomasti.

Leivoin Pori Airshown harjoitusten aikaan Porissa kakkuja. Ensin taikina kohosi ja sitten lätsähti. Aiheuttivatko hävittäjät ilmanpaineen vaihteluita taikinan kohoamisen keskeyttäen? Kävikö kenellekään muulle näin? Vien kakut savikiekkoja ampuvalle kaverilleni. Keittiömies

Yötyötä tekevä sairaanhoitaja kiittää Pori Airshow:ta hyvin nukutuista "yöunista". Ei auttaneet korvatulpatkaan. Toivottavasti joku nauttii tuosta jylinästä. Taas pitäisi jaksaa yön tehdä töitä.

Johanna Norgårdin (16.6) kirjoituksesta. Miete, jonka henkilö oli kirjoittanut, se oli kirjoitettu sydämellä ja toivolla. Kiitos kun toit kirjoituksesi meille kaikille luettavaksi. Tänä päivänä on vanhuksia jotka kaipaavat ystävää, yhdessäoloa, turvallisuutta, yksinäisyyteensä. Ei vanhus katso mitoituksia. Kyläsaaren palvelukoti on tosiaan ykköspaikka miljöineen, turvallisine hoitajineen.

Oli tekstaripalstalla juttu narsisteista. Kaikki ei ole narsisteja, vaikka narsistisia piirteitä omaa. Olen elänyt narsistin kanssa. Kerrottakoon, että narsisti yleensä on sellainen, joka omaa huonon itsetunnon. Pönkittää itseään puhumalla toisista valheita, ja kuulija yleensä sen uskoo, koska puhuja on vakuuttava. Narsisti ei myöskään tunne mitään, on tunnekylmä ihminen.

Päiväkotien hävikkiruokaan olisi helppo apu. Palataan vanhaan ja myydään ylijäänyt ruoka pienipalkkaiselle henkilökunnalle. Mutta ei, mieluummin heitetään roskiin jätteeksi. Näin surullisesti Porin kaupunki hoitaa oman osuutensa ruokahävikin torjumisessa.

Vierailin Porin maauimalassa keskiviikkona 15.6. Tunnelma eri altailla sekä suihku- ja saunatiloissa oli suorastaan painostava. Suurten nuorisoryhmittymien käytös oli pöyristyttävää. Jääteetä kaadettiin isoon altaaseen, kiroilu ja toisten haukkuminen otti korviin ja suihkutiloissa huudettiin niin, että samassa tilassa oli mahdotonta oleskella. Henkilökunta seurasi ja huomautteli jatkuvasti samoille ryhmille asiasta, mutta jos aikuisen ihmisen merkitys auktoriteettina on hävinnyt, ei käskevällä huomauttelullakaan ole enää mitään vaikutusta.

Maauimalan miesten saunassa uimahousukieltoa ei valvo kukaan – kenen pitäisi? Leevi Löyly

Rauma lisää paikallisliikennettä. Pori vähensi, siinä meni myös joustavat vaihdot kauppatorilla.

Nyt on linnuilla pesimärauha. Koirat on pidettävä kytkettyinä. Myös kesämökeillä!

Voisiko joku viisas kertoa miksi RE 85:n hinta on noussut kahdessa vuodessa euron litralta. Öljyn hinnasta se ei voi johtua. Onko suomalainen jäte vaan sitten niin kallista. Varokaa vaan sähköautoilijat. Kyllä valtio vielä teitäkin muistaa.

Satasairaalan hoitajana kiitän sydämestäni LRTT:a hyvästä palvelusta, loistavista ja välittävistä ammattilaisista. En usko, että ilman heitä olisin enää työkykyinen. Arvosana 10+!

Pettynyt olen, ettei Suomi Areenan tilaisuuksissa ole mukana lobbaaja, porisuhdeneuvoja Luukkone. Surkeaa toimintaa Porin johdolta.

Lannan riittävyydestä keinolannoitteiden sijaan on ollut keskustelua riittävän ravinnon kasvattamiseksi. Puhutaanko tässä nyt ohi asian, kun samalla ruokahävikki kasvaa ja entistä enemmän on selkeästi ylilihavia ihmisiä. Syömmekö ehkä oikeasti ravinneköyhää ravintoa, jota on syötävä enemmän kuin jos ravinto olisi ravinnesisällöltä tiheämpää? Miten käy viljelysmaalle voimakkaan keinolannoittamisen johdosta? Maatalous on ajan kuluessa entistä haastavampien kysymysten edessä. Riittäisikö määrällisesti vähäisempi sato, jos ravinto olisi "rikkaampaa"? Olisimmeko kenties terveempiä kaiken kaikkiaan ?

Kiitos Porin perusturvan Kehrän hammaslääkärille hyvästä ja asiallisesta hoidosta.

Miten on mahdollista, ettei terveyskeskuksessa hoideta lapsen verta vuotavia syyliä? Niitä paljon ja ovat luonnollisesti myös kipeitä. Eikä ole kysymys mistään veritipoista, vaan sitä tulee ihan kunnolla, kuten kävi ollessamme maauimalassa. Yritin varata aikaa, koska apteekin lääkkeet ja ilmastointiteipit eivät ole auttaneet. Vastaus oli, että ei hoideta. Pakko mennä yksityiselle. Siinä menee meidän perheen parin päivän ruokarahat.