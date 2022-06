Tällä kertaa tekstareissa vitsaillaan ja näytetään nyrkkiä.

Tekstareissa on tällä kertaa lentokonevitsi.

Kyläsaaren vanhainkoti on tiloiltaan sopiva vanhusten hoitoon. Huoneet eivät ole liian pienet muuten kuin tehostetun palveluasumisen kriteereiden mukaan. Palveluasuminen mahdollistaa suuremmat tulot kaupungille, joten siihen on haluttu siirtyä kaikissa laitoksissa. Vanhukselta käytetään hoitomaksuihin koko eläke sekä vaivalla säästetyt rahatkin. Kun säästöt loppuvat, niin erotus saadaan valtion kassasta. Siksi on kannattavampaa sulkea Liinaharjat ja Himmelit sekä rakentaa uusia laitoksia tilalle.

Jokkisautoilu on myös sellainen laji, että siinä saavat naapuritkin harrastaa.

Tosi hieno päätös, Mika Aho. Älkää alkako hylkimään häntä vasemmistoliitossa. Tulette menettämään äänestäjiä, jos niin teette.

Hatunnosto Mika Aholle huumevastaisuudesta ja rohkeudesta julkistaa oma mielipiteensä!

En tiedä, mistä ministeri Saarikon arvostelija on tehnyt johtopäätöksensä, ei ainakaan Saarikon puheesta Lappeenrannan puoluekokouksessa. Kun hän nimenomaan korosti erityisalueiden perustamisesta reuna-alueille. Esimerkiksi nyt Lappeenrannan seudulle, jota nyt koetellaan kovalla kädellä. Heistä riippumattomista syistä. Matti T, mukana ollut

Tääl aina valitetaan, milloin kissat, milloin koirat. Ollaan ny tyytyväisiä, kunnei puhu aseet.

Vastaanottoraha. Tälläne juttu oli SK:ssa turvapaikanhakijoiden saamista rahoista, oli summat ja ettei vähennetä tätä "ilmaista" rahaa, vaikka on työtuloa muualta. Mutta jutussa ei kerrottu, miltä ajalta summat myönnetään. Kiinnostaisi tietää...

Taitaa olla turhaa touhua pihojen nurmikon leikkuu, jossa vaan tuhotaan eläimiä ja kukkia. Luonnonvarainen ruoho kukkasineen tarjoaisi pölyttäjille tärkeää tehtävää. Jos todella haluamme luonnon suojelua, jätettäisiin pihanurmikot luonnon tilaan, mikä olisi ekologista ja siten lisähyöty hyönteisille ja ihmisille.

Narsisti on sellainen, joka ei ikinä löydä vikaa itsestään. Hakemalla hakee vikaa toisista ja alkaa niitä jopa uskomaan. En suosittele kenellekään.

Ois kiva mennä kävellen Kalloon, no ei uskalla. Autot ja mopo autot ajaa tuhatta ja sataa... Voisko asialle tehdä jotain.

OHHOHH. Turkki näköjään määrää Natoa!

”Kunnioitan suomalaista.” Eikö Suomessa mukana osata enää viljellä viljaa ja kasvattaa lihakarjaa? Kiitos EU:n! Nyrkkiä näytän!

Ammattiliittojen tarkoitus on neuvotella oman alan palkoista, eikä siitä, paljonko enemmän saa kuin mitä jokin muu ala on itselleen sopinut. Pinomäen saapas

A-studio 15.6. Paljon puhetta, vähän villoja. Vuoden turhake: poliitikko. Borat

Saako kauppakeskus Puuvillassa ajella sähköpotkulaudalla? Tuskin, mutta olen tapahtuneen omin silmin nähnyt.

Sinä, joka uhkaat Metallikylän irtokissoja. Kaikki kylän kissat ovat leikattuja ja kaikilla kissoilla rakastava koti! Kylän kissat pitävät rottakannan pois kylästämme. Emme halua samaa ongelmaa, mitä Toejoella tällä hetkellä on! Sinulla on jo Metallikylässä maine. Älä aloita turhaan naapurisotaa!

Liikenneturvallisuuden toteutumisen ja liikennesääntöjen noudattamisen valvonta kuuluu poliisille. Valvotaan sitä liikennettä ja annetaan niitä sakkoja. Ylinopeudet tiukalla seulalla pois ja muut laittomuudet kuriin. Nyt kun haetaan Natoon, niin ei voida ajaa enää kuin Venäjällä.

Mies nousi Aeroflotin Tupolev-lentokoneeseen. Kysyi varmuudeksi lentokapteenilta, että pääseekö tällä koneella Alaskaan. Kapteeni mittareita tutkien vastasi: ”Katotaan ny ensin, päästäänkö ylöskään!”